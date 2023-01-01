Сложение BigDecimals через Java Streams: точность и ограничения

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Быстрый ответ

Для суммирования значений BigDecimal с помощью Stream API удобно использовать метод reduce() :

Java Скопировать код BigDecimal sum = bigDecimals.stream() .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);

Переменная bigDecimals содержит вашу коллекцию объектов типа BigDecimal . Метод stream() преобразует ее в поток, а reduce() выполняет непосредственное суммирование, принимая за начальное значение BigDecimal.ZERO и используя метод BigDecimal::add для накопления результата.

Операционные сценарии

Если вам приходилось выполнять сложные вычисления или работать с сложными объектами, вы оцените простоту решения, предложенного Java. это сочетание методов map и reduce . Например, когда перед вами стоит задача рассчитать общую сумму счетов-фактур:

Java Скопировать код // Метод подсчета итоговой суммы счетов-фактур BigDecimal invoiceTotalSum = invoices.stream() .map(Invoice::total) .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);

Данный код конвертирует каждый счет-фактуру в денежную сумму с помощью метода Invoice::total , а затем суммирует эти суммы. Для обхода проблем с null , можно добавить фильтрацию:

Java Скопировать код // Фильтрация null-значений перед суммированием BigDecimal invoiceTotalSum = invoices.stream() .filter(Objects::nonNull) .map(Invoice::total) .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);

Применение метода filter(Objects::nonNull) исключает null значения из потока перед остальными действиями. Это поможет избежать исключения NullPointerException .

Обеспечение точности

Для анализа эффективности кода очень полезным оказываются статистические данные. Eclipse Collections предлагает функцию summarizingBigDecimal() :

Java Скопировать код // Статистические данные по работе с BigDecimal MutableBigDecimalSummaryStatistics stats = bigDecimals.stream() .collect(Collectors2.summarizingBigDecimal(Function.identity()));

MutableBigDecimalSummaryStatistics предоставляет обширный набор статистических данных, включая общую сумму, среднее значение, количество, минимальное и максимальное значения. Важно применять методы с BigDecimal , не приводя этот тип к double или float , чтобы обеспечить высокую точность выполняемых вычислений.

Визуализация

Процесс суммирования значений BigDecimal можно визуализировать, представив дельфинов, переносящих раковины (которые представляют BigDecimal ):

🐬(👜🐚) -> 🐬(👜🐚) -> 🐬(👜🐚) -> ... -> 🐋(💼🐚)

Наша цель – сложить все раковины и передать их киту:

Java Скопировать код // Суммирование раковин у дельфинов BigDecimal total = dolphins.stream() .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);

На выходе получается кит, который носит сумку с общим числом раковин (💼🐚). Это соответствует сумме BigDecimal .

Настройка параметров

Тщательная настройка поведения при работе со значениями BigDecimal может быть важной для обеспечения точности и производительности. Вам может пригодиться пользовательский Collector :

Java Скопировать код // Настраиваем персонализированный Collector Collector<BigDecimal, ?, BigDecimal> summingUp = Collector.of( () -> new BigDecimal[]{BigDecimal.ZERO}, (a, t) -> a[0] = a[0].add(t), (a, b) -> new BigDecimal[]{a[0].add(b[0])}, a -> a[0], Collector.Characteristics.IDENTITY_FINISH );

Пользовательский Collector , получивший название summingUp , создан особенно для обеспечения точности при накоплении значений.

Защита от скрытых ловушек

Также важно обезопасить свои вычисления от ошибок, вызванных null-значениями:

Java Скопировать код // Защита от null-значений Function<Invoice, BigDecimal> safeInvoiceTotal = invoice -> (invoice != null && invoice.getUnitPrice() != null && invoice.getQuantity() != null) ? invoice.total() : BigDecimal.ZERO; BigDecimal safeSum = invoices.stream() .map(safeInvoiceTotal) .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);

Функция safeInvoiceTotal обеспечивает надежную защиту от проблем, связанных с нелевыми значениями, в вашем коде.

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