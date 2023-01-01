Управление исключениями в фильтрах Spring: CorsFilter, JDBC#Java Web #Spring #Ошибки Java
Быстрый ответ
Чтобы обрабатывать исключения, которые могут появиться при работе фильтра, применяйте аннотацию
@ControllerAdvice в сочетании с методами
@ExceptionHandler.
@ControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {
@ExceptionHandler(Exception.class)
public ResponseEntity<String> handleException(Exception e) {
// Производится обработка каждого исключения
return new ResponseEntity<>("Упс! Что-то пошло не так.", HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR);
}
}
Этот фрагмент кода позволяет перехватывать все исключения, обеспечивая единообразный ответ на любой запрос.
Создание собственного фильтра для обработки исключений
Создайте свой фильтр, который станет первой линией обороны в цепiцце фильтров и будет перехватывать исключения, прежде чем они достигнут контроллеров.
public class ExceptionHandlingFilter extends OncePerRequestFilter {
private final ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
@Override
protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain filterChain)
throws ServletException, IOException {
try {
filterChain.doFilter(request, response);
} catch (RuntimeException e) {
response.setStatus(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR.value());
response.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE);
ErrorResponse errorResponse = new ErrorResponse("Произошла ошибка!", e.getMessage());
response.getWriter().write(objectMapper.writeValueAsString(errorResponse));
}
}
public static class ErrorResponse {
private String message;
private String detailedMessage;
// Геттеры и сеттеры не представлены для удобства
}
}
Такой фильтр преобразует исключения в структурированный JSON-ответ.
Интеграция обработки исключений фильтра и контроллера
Для интеграции обработки исключений на уровне фильтра и контроллера мы используем
HandlerExceptionResolver.
public class FilterExceptionHandler extends OncePerRequestFilter {
@Autowired
private HandlerExceptionResolver resolver;
@Override
protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain filterChain)
throws ServletException, IOException {
try {
filterChain.doFilter(request, response);
} catch (Exception e) {
resolver.resolveException(request, response, null, e);
}
}
}
Благодаря этому подходу, фильтр передает обработку исключений на зону ответственности глобального обработчика
@ControllerAdvice.
Визуализация
Управление исключениями в фильтрах Spring можно изобразить так, как если бы это была хорошо отлаженная городская транспортная система:
Движение (🚗) → Дороги (Фильтр) → [🚦] Авария!
Система дорог (🔗): [Дорога1(🛣️) → Дорога2(🌉) → Дорога3(🛤️)]
Место аварии (🆘): Происшествие на дороге 2 (🌉)
Роль Spring в этой модели аналогична роли полиции, контролирующей движение:
🚗 → 🛣️ → 🚦 → 🆘
# Spring управляет движением и надежно реагирует на происшествия.
Каждый инцидент обрабатывается быстро и эффективно:
Расследование происшествия: 🚔 (реакция на ситуацию)
И в оживленном городе движение продолжается без задержек:
🚗 → 🛣️ → 🌉 → 🛤️ → 🚦
🚔 → 🗂️ → 💼
# Происшествие устранено, дорога свободна. Все продолжают движение.
Использование фильтров безопасности
Исключения могут возникать и при использовании Фильтров Безопасности, поэтому их также следует интегрировать в механизм обработки ошибок в Spring Security.
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
@Autowired
private ExceptionHandlingFilter exceptionHandlingFilter;
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
http.addFilterBefore(exceptionHandlingFilter, CorsFilter.class);
// Операции по настройке защитных механизмов...
}
}
Эта конфигурация обеспечивает перехват и адекватную обработку всех исключений, возникающих на этапе фильтрации безопасности.
Единообразие – ключ к успеху: Стандартная структура ответа о ошибке
Единообразие в обработке и отображении ошибок упрощает их обработку. Вот пример стандартной структуры для сообщений об ошибках:
public class StandardErrorResponse {
private int status;
private String message;
private long timestamp;
// Конструкторы, геттеры и сеттеры не представлены для удобства
}
ObjectMapper представляет клиенту ответ в формате JSON, обеспечивая однообразие в общении с сервером.
Полезные материалы
- Документация по Spring Boot — Подробное руководство по обработке ошибок в Spring Boot.
- Обработка исключений в Spring MVC — DigitalOcean — Обзор обработки исключений в Spring MVC.
- Как начать работу со созданием REST-сервисов на Spring — Пошаговый гид по созданию REST-сервисов.
- DZone: Расширенные возможности по обработке исключений в Spring — Продвинутые техники обработки ошибок в Spring.
- StackOverflow: Лучшие практики форматирования сообщений об ошибках REST в Spring MVC — Обмен опытом и наилучшими практиками среди сообщества разработчиков.
Рустам Мельников
Java-инженер