Управление исключениями в фильтрах Spring: CorsFilter, JDBC

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public class ExceptionHandlingFilter extends OncePerRequestFilter { private final ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper(); @Override protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException { try { filterChain.doFilter(request, response); } catch (RuntimeException e) { response.setStatus(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR.value()); response.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE); ErrorResponse errorResponse = new ErrorResponse("Произошла ошибка!", e.getMessage()); response.getWriter().write(objectMapper.writeValueAsString(errorResponse)); } } public static class ErrorResponse { private String message; private String detailedMessage; // Геттеры и сеттеры не представлены для удобства } }