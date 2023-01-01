Не отображаются классы в IntelliJ: решение проблемы Maven

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Быстрый ответ

Для возвращения пункта 'Class' в IntelliJ, попробуйте почистить кеш: перейдите по пути File > Invalidate Caches / Restart... и подтвердите действие, нажав на Invalidate and Restart. Это позволит IDE обновить индексы и восстановить пропавший пункт 'Class'.

Java Скопировать код File > Invalidate Caches / Restart... > Invalidate and Restart

Отметка директорий как исходные директории (source roots)

Если 'Class' по-прежнему не появляется, убедитесь, что директория была отмечена как 'Source Root'. Такое отмечание в IntelliJ необходимо, чтобы распознавать места в структуре проекта, которые предназначены для размещения Java-классов.

Выполните следующие шаги:

Нажмите правой кнопкой мыши на директорию с исходным кодом в панели проекта. Выберите Mark Directory as. Затем выберите Source Root.

Пожалуйста, подождите завершения обработки изменений и проверьте, стала ли директория окрашенной в синий цвет — это будет означать, что она отмечена как Исходный корень.

Проверка настроек модулей

Некорректные настройки модуля могут привести к исчезновению пункта 'Class'. Для доступа к настройкам нажмите F4 или следуйте по пути File > Project Structure > Modules. Убедитесь, что пути к исходным кодам указаны правильно.

Укажите папку 'java' в src/main как Source Folder .

как . В проектах с несколькими модулями проверьте соответствие архетипу веб-проекта Maven .

. После настройки нового пути к исходным кодам скомпилируйте проект.

Проверка правил именования пакетов

Убедитесь, что имена пакетов соответствуют стандартам Java. Неправильные символы или орфографические ошибки могут лишить возможности создавать 'Class' через меню 'New'.

Визуализация

Если испытываются трудности с добавлением нового класса в IntelliJ, можно представить этот процесс как заказ такси:

👤 Вы (нажатие правой кнопкой) -> 📱 Выбор 'New'

Но такси не приезжает!

Ожидаемое: 🚖 (вариант 'Class') Фактическое: (пусто)

Вы искали бы в телефонной книге:

👤 Вы (ищете контакт) -> 📱 Нет 'Такси' (нет 'Class')!

Добавление новых данных:

👤 Вы -> 📱 Настройки IntelliJ -> 🔧 Плагины -> 📚 Добавление 'Java'

И все исправляется!

📱 'Такси' (Class) теперь доступно -> 🚖 Возможность добавлять классы!

Не забудьте проверить установленную JDK и подключенный плагин Java.

Анализ структуры проекта

Сложная структура проекта может запутывать. Рассмотрите каждую часть структуры проекта и отметьте корневые директории, отдельно указав директории модульных тестов и основных исходных файлов. Они должны быть визуально различимы, каждая из них окрашена в синий цвет.

Настройка конфигураций проекта/модуля

Соблюдение правил важно. Сохраните настройки модуля и проекта, применив и подтвердив изменения. Пренебрежение или отклонение изменений может способствовать сохранению проблемы с отсутствием 'Class'.

Использование помощи ресурсов IntelliJ

Обращение за помощью – это нормально. Документация IntelliJ и встроенные руководства всегда доступны, если у вас возникают проблемы с созданием классов.

Полезные материалы