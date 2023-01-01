Оператор замены null в Java, аналог C# оператора ??#Java Core
Быстрый ответ
В Java нет прямого эквивалента оператору
?? из C#. Тем не менее, подобную функциональность можно имитировать с помощью тернарного оператора
( ? : ):
String output = (yourVariable != null) ? yourVariable : "defaultVal";
В этом примере переменной
output будет присвоено значение
yourVariable, если оно не равно null. В противном случае будет применено значение "defaultVal".
Сопротивление null-значениям с помощью распространенных библиотек Java
Несмотря на отсутствие встроенного механизма в Java, аналогичного тому, что есть в C#, существуют библиотеки, предоставляющие схожую функциональность:
- Guava:
import com.google.common.base.MoreObjects;
String output = MoreObjects.firstNonNull(yourVariable, "defaultVal");
- Apache Commons Lang:
import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;
String output = ObjectUtils.firstNonNull(yourVariable, "defaultVal");
Применение статических вспомогательных методов для повышения ясности кода
Еще один способ эффективно обрабатывать переменные, которые могут содержать null-значения – это создание статических вспомогательных методов:
public static <T> T coalesce(T... vals) {
for (T value : vals) {
if (value != null) {
return value;
}
}
return null;
}
Такие методы можно вызывать статически, что упрощает их многократное использование:
import static your.package.NullityUtility.coalesce;
String output = coalesce(variable, "defaultVal");
Но будьте осторожны: этот метод может выполнить больше вычислений, чем необходимо, что может отрицательно сказаться на производительности.
Углубление в класс Optional в Java
Класс
Optional, появившийся начиная с Java 8, является удачным способом обеспечения безопасности при работе со значениями, которые могут быть null:
String output = Optional.ofNullable(yourVariable).orElse("defaultVal");
Для обработки сценариев с вложенными проверками на null можно использовать ссылки на методы вместе с
Optional:
String countryCode = Optional.ofNullable(person)
.flatMap(Person::getAddress)
.flatMap(Address::getCountry)
.flatMap(Country::getCode)
.orElse("Unknown Code");
Использование
Optional имеет смысл, когда оно добавляет семантику, однако его избыточное применение может усложнить код.
Визуализация
Давайте визуализируем принцип работы тернарного оператора:
|Условие
|Результат
|yourVariable не равна null (✅)
|вывод yourVariable
|yourVariable равна null (❌)
|"defaultValue"
Альтернативный сценарий с
Optional выглядит следующим образом:
String output = Optional.ofNullable(yourVariable).orElse("defaultValue");
По аналогии:
- Если есть электричество (✅), то генератор не нужен.
- Если нет электричества (❌), то включается генератор (🔋).
Производительность в учете
Важно помнить о балансе между производительностью и читаемостью кода. Вспомогательные методы и класс
Optional могут улучшить читаемость, но они могут привести к дополнительной нагрузке на производительность. Старайтесь минимизировать избыточные проверки на null там, где это критично для быстродействия программы.
Полезные материалы
- Тернарные операторы (учебные материалы Java™) — объяснение использования тернарных операторов в Java для проверок null.
- Использование Optional должно быть правильным — иначе нет смысла – DZone — об основных аспектах применения класса Optional.
- Objects (Платформа Java SE 7) — документация метода
requireNonNull(), применяемого для проверок на null.
- Тернарный оператор Java (GeeksforGeeks) — различные примеры использования тернарного оператора.
- Способы обеспечения безопасности программирования от null в Java — обсуждение методик безопасного программирования с учетом null-значений в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик