Оператор замены null в Java, аналог C# оператора ??

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Быстрый ответ

В Java нет прямого эквивалента оператору ?? из C#. Тем не менее, подобную функциональность можно имитировать с помощью тернарного оператора ( ? : ) :

Java Скопировать код String output = (yourVariable != null) ? yourVariable : "defaultVal";

В этом примере переменной output будет присвоено значение yourVariable , если оно не равно null. В противном случае будет применено значение "defaultVal".

Сопротивление null-значениям с помощью распространенных библиотек Java

Несмотря на отсутствие встроенного механизма в Java, аналогичного тому, что есть в C#, существуют библиотеки, предоставляющие схожую функциональность:

Guava:

Java Скопировать код import com.google.common.base.MoreObjects; String output = MoreObjects.firstNonNull(yourVariable, "defaultVal");

Apache Commons Lang:

Java Скопировать код import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils; String output = ObjectUtils.firstNonNull(yourVariable, "defaultVal");

Применение статических вспомогательных методов для повышения ясности кода

Еще один способ эффективно обрабатывать переменные, которые могут содержать null-значения – это создание статических вспомогательных методов:

Java Скопировать код public static <T> T coalesce(T... vals) { for (T value : vals) { if (value != null) { return value; } } return null; }

Такие методы можно вызывать статически, что упрощает их многократное использование:

Java Скопировать код import static your.package.NullityUtility.coalesce; String output = coalesce(variable, "defaultVal");

Но будьте осторожны: этот метод может выполнить больше вычислений, чем необходимо, что может отрицательно сказаться на производительности.

Углубление в класс Optional в Java

Класс Optional , появившийся начиная с Java 8, является удачным способом обеспечения безопасности при работе со значениями, которые могут быть null:

Java Скопировать код String output = Optional.ofNullable(yourVariable).orElse("defaultVal");

Для обработки сценариев с вложенными проверками на null можно использовать ссылки на методы вместе с Optional :

Java Скопировать код String countryCode = Optional.ofNullable(person) .flatMap(Person::getAddress) .flatMap(Address::getCountry) .flatMap(Country::getCode) .orElse("Unknown Code");

Использование Optional имеет смысл, когда оно добавляет семантику, однако его избыточное применение может усложнить код.

Визуализация

Давайте визуализируем принцип работы тернарного оператора:

Условие Результат yourVariable не равна null (✅) вывод yourVariable yourVariable равна null (❌) "defaultValue"

Альтернативный сценарий с Optional выглядит следующим образом:

Java Скопировать код String output = Optional.ofNullable(yourVariable).orElse("defaultValue");

По аналогии:

Если есть электричество (✅), то генератор не нужен.

Если нет электричества (❌), то включается генератор (🔋).

Производительность в учете

Важно помнить о балансе между производительностью и читаемостью кода. Вспомогательные методы и класс Optional могут улучшить читаемость, но они могут привести к дополнительной нагрузке на производительность. Старайтесь минимизировать избыточные проверки на null там, где это критично для быстродействия программы.

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