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Получение первого и последнего дня месяца в Java threeten
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Получение первого и последнего дня месяца в Java threeten

#Java Core  #Даты и время  
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Быстрый ответ

Для определения первого и последнего дня текущего месяца можно воспользоваться классами LocalDate и YearMonth следующим образом:

  • localDate.withDayOfMonth(1): Получение первого дня месяца.
  • yearMonth.atEndOfMonth(): Получение последнего дня месяца.
Java
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import org.threeten.bp.LocalDate;
import org.threeten.bp.YearMonth;

LocalDate today = LocalDate.now();
LocalDate firstDay = today.withDayOfMonth(1);
LocalDate lastDay = YearMonth.from(today).atEndOfMonth();

Такой код позволяет получить даты начала и окончания текущего месяца для структур типа LocalDate.

Пошаговый план для смены профессии

Заглубляемся: Немного о

Пользуюя TemporalAdjusters, можно сделать работу с датами более гибкой:

Java
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import org.threeten.bp.temporal.TemporalAdjusters;

LocalDate firstDayAdjusted = today.with(TemporalAdjusters.firstDayOfMonth());
LocalDate lastDayAdjusted = today.with(TemporalAdjusters.lastDayOfMonth());

Для повышения читабельности и удобства поддрежки кода рассмотрите использование статического импорта:

Java
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import static org.threeten.bp.temporal.TemporalAdjusters.firstDayOfMonth;
import static org.threeten.bp.temporal.TemporalAdjusters.lastDayOfMonth;

LocalDate firstDayClean = today.with(firstDayOfMonth());
LocalDate lastDayClean = today.with(lastDayOfMonth());

Использование этих методов позволяет принимать во внимание особенности високосных годов, включая дополнительный день в феврале.

В некоторых случаях может быть полезным использовать класс YearMonth:

Java
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YearMonth yearMonthInstance = YearMonth.from(today);
LocalDate firstDayYearMonth = yearMonthInstance.atDay(1);
LocalDate lastDayYearMonth = yearMonthInstance.atEndOfMonth();

YearMonth идеально подходит для работы с месячными циклами, особенно в бизнес-логике.

На грани: Продвинутое использование и нестандарные случаи

Получение последнего дня, зная длину месяца

Если вам известна длина месяца, вы можете воспользоваться методом plusDays():

Java
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LocalDate lastDayKnownLength = firstDay.plusDays(monthLength – 1);

Учитывайте, что отсчёт начинается с первого дня, поэтому следует уменьшать общее число дней на единицу.

Создание даты вручную

Если требуется задать дату точно без учета текущего дня, работы способ:

Java
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LocalDate firstDaySpecific = LocalDate.of(year, month, 1);
LocalDate lastDaySpecific = firstDaySpecific.withDayOfMonth(
  firstDaySpecific.lengthOfMonth()
);

При выборе способов работы с датами всегда обсуждайте его с учетом бизнес-правил.

Визуализация

Представьте LocalDate как временную шкалу, на которой отмечены начало и конец месяца:

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📏 Временная шкала: Январь --------------------------------- Февраль --------------------------------- Март

Первый день: 📌 – это начало месяца

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Январь: [📌, 2, 3, ..., 31]

Последний день: 🎯 – это окончание месяца

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Январь: [1, ..., 30, 🎯]

При использовании LocalDate можно точно определить ключевые даты.

Взвешиваем преимущества:

Читабельность превыше всего

Используя методы вроде .with(firstDayOfMonth()), увеличивает понимание того, какие результаты можно ожидать от кода.

Оптимизация производительности

В средах с высокой нагрузков, сокращение числа вызовов методов в объектах типа LocalDate, таких как .withDayOfMonth(), может быть значимым.

Преимущество обслуживаемости

Использование статических импортов из TemporalAdjusters или YearMonth способствует поддержанию порядка в коде и создания модулей, которые могут использоваться самостоятельно.

Полезные материалы

  1. ThreeTen-Backport – домашняя страница — вход в мир API java.time для пользователей Java 6 & 7.
  2. LocalDate (Java Platform SE 8) — официальная документация по Java LocalDate.
  3. SimpleDateFormat игнорирует месяц при парсинге (Stack Overflow) — обсуждение нюансов парсинга дат.
  4. Учебные пособия и примеры исходного кода — практические примеры для работы с датами в Java.
  5. DateTimeFormatter (Java Platform SE 8) — информация о форматировании дат с помощью DateTimeFormatter.
  6. Java LocalDate — подробное руководство по работе с LocalDate и LocalDateTime.
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Как получить первый день текущего месяца с использованием LocalDate?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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