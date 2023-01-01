Получение первого и последнего дня месяца в Java threeten

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для определения первого и последнего дня текущего месяца можно воспользоваться классами LocalDate и YearMonth следующим образом:

localDate.withDayOfMonth(1) : Получение первого дня месяца.

: Получение месяца. yearMonth.atEndOfMonth() : Получение последнего дня месяца.

Java Скопировать код import org.threeten.bp.LocalDate; import org.threeten.bp.YearMonth; LocalDate today = LocalDate.now(); LocalDate firstDay = today.withDayOfMonth(1); LocalDate lastDay = YearMonth.from(today).atEndOfMonth();

Такой код позволяет получить даты начала и окончания текущего месяца для структур типа LocalDate .

Заглубляемся: Немного о

Пользуюя TemporalAdjusters , можно сделать работу с датами более гибкой:

Java Скопировать код import org.threeten.bp.temporal.TemporalAdjusters; LocalDate firstDayAdjusted = today.with(TemporalAdjusters.firstDayOfMonth()); LocalDate lastDayAdjusted = today.with(TemporalAdjusters.lastDayOfMonth());

Для повышения читабельности и удобства поддрежки кода рассмотрите использование статического импорта:

Java Скопировать код import static org.threeten.bp.temporal.TemporalAdjusters.firstDayOfMonth; import static org.threeten.bp.temporal.TemporalAdjusters.lastDayOfMonth; LocalDate firstDayClean = today.with(firstDayOfMonth()); LocalDate lastDayClean = today.with(lastDayOfMonth());

Использование этих методов позволяет принимать во внимание особенности високосных годов, включая дополнительный день в феврале.

В некоторых случаях может быть полезным использовать класс YearMonth :

Java Скопировать код YearMonth yearMonthInstance = YearMonth.from(today); LocalDate firstDayYearMonth = yearMonthInstance.atDay(1); LocalDate lastDayYearMonth = yearMonthInstance.atEndOfMonth();

YearMonth идеально подходит для работы с месячными циклами, особенно в бизнес-логике.

На грани: Продвинутое использование и нестандарные случаи

Получение последнего дня, зная длину месяца

Если вам известна длина месяца, вы можете воспользоваться методом plusDays() :

Java Скопировать код LocalDate lastDayKnownLength = firstDay.plusDays(monthLength – 1);

Учитывайте, что отсчёт начинается с первого дня, поэтому следует уменьшать общее число дней на единицу.

Создание даты вручную

Если требуется задать дату точно без учета текущего дня, работы способ:

Java Скопировать код LocalDate firstDaySpecific = LocalDate.of(year, month, 1); LocalDate lastDaySpecific = firstDaySpecific.withDayOfMonth( firstDaySpecific.lengthOfMonth() );

При выборе способов работы с датами всегда обсуждайте его с учетом бизнес-правил.

Визуализация

Представьте LocalDate как временную шкалу, на которой отмечены начало и конец месяца:

Markdown Скопировать код 📏 Временная шкала: Январь --------------------------------- Февраль --------------------------------- Март

Первый день: 📌 – это начало месяца

Markdown Скопировать код Январь: [📌, 2, 3, ..., 31]

Последний день: 🎯 – это окончание месяца

Markdown Скопировать код Январь: [1, ..., 30, 🎯]

При использовании LocalDate можно точно определить ключевые даты.

Взвешиваем преимущества:

Читабельность превыше всего

Используя методы вроде .with(firstDayOfMonth()) , увеличивает понимание того, какие результаты можно ожидать от кода.

Оптимизация производительности

В средах с высокой нагрузков, сокращение числа вызовов методов в объектах типа LocalDate , таких как .withDayOfMonth() , может быть значимым.

Преимущество обслуживаемости

Использование статических импортов из TemporalAdjusters или YearMonth способствует поддержанию порядка в коде и создания модулей, которые могут использоваться самостоятельно.

Полезные материалы