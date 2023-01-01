Генерация случайного long числа в диапазоне в Java

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Быстрый ответ

Чтобы получить случайное число типа long в диапазоне от [0, n) , вы можете использовать ThreadLocalRandom.current().nextLong(n) в Java:

Java Скопировать код long randomLong = ThreadLocalRandom.current().nextLong(n); // Получаем число, удовлетворяющее условиям 0 <= randomLong < n

Таким образом, вы генерируете случайное число от 0 (включительно) до n (невключительно).

Выбор подходящего инструмента

В многопоточном приложении: ThreadLocalRandom

Для лучшей производительности в многопоточных приложениях используйте ThreadLocalRandom . Этот класс также предоставляет возможность задать начальное и конечное значения диапазона:

Java Скопировать код long randomLongInRange = ThreadLocalRandom.current().nextLong(origin, bound); // Начальное значение включается, конечное – нет

Этот код генерирует случайное число типа long, находящееся в диапазоне между origin (включительно) и bound (невключительно).

Для получения воспроизводимых последовательностей: SplittableRandom

Для генерации последовательностей случайных чисел, которые можно воспроизводить, используйте SplittableRandom :

Java Скопировать код SplittableRandom splittableRandom = new SplittableRandom(seed); long splitRandom = splittableRandom.nextLong(origin, bound); // При одинаковом seed получаем ту же последовательность

С помощью seed вы можете воссоздать одну и ту же последовательность случайных чисел, что полезно для репродуцируемости результатов тестов.

Анализ альтернатив и предотвращение проблем

Традиционный метод: Math.random()

Если специальные инструменты недоступны, Math.random() всегда под рукой, несмотря на необходимость явного приведения типа:

Java Скопировать код long randomNumber = (long)(Math.random() * n); // Используем проверенный метод

Проблемы при использовании операции взятия остатка от деления

Использование операции взятия остатка от деления привлекательно для контроля над случайным числом типа long, но это может привести к смещению:

Java Скопировать код long biasedRandomNumber = (randomLong() % n); // Будьте осторожны с возможными проблемами равномерности распределения

Этот подход дает неравномерное распределение чисел, приводя к смещению. Чтобы обеспечить справедливое распределение, стоит избегать его.

Учёт частных случаев

Создавая свой метод генерации чисел или используя другие подходы, важно учесть все возможные сценарии. Не стоит забывать о случаях, когда n равно нулю, имеет отрицательное значение, или выходит за рамки стандартных пределов.

Визуализация

Представьте, что у вас есть галерея искусственных произведений. Каждое произведение имеет номер от 0 до n-1:

Markdown Скопировать код Галерея: 🖼️[0] 🖼️[1] 🖼️[2] ... 🖼️[n-1]

Чтобы выбрать случайный экспонат, мы используем случайность:

Java Скопировать код long randomNumber = (long)(Math.random() * n); // 🎲 Бросаем кубик

Результат: случайно выбранное произведение из коллекции галереи!

Markdown Скопировать код Начало: 🖼️[0] ... Конец: 🖼️[n-1] Бросок кубика: 🎲 => Выбранное произведение: 🖼️[x]

Так же непредсказуем, как исход каждого броска кубика, такова и природа случайности в данном контексте.

Дополнительные возможности с Apache Commons Lang

Простоту дорожат, но хочется ли вам что-то более изысканное? Возможно, вы захотите использовать RandomUtils из Apache Commons Lang:

Java Скопировать код long randomLong = RandomUtils.nextLong(lower, upper); // И Java может предложить что-то особенное!

Пакет Apache commons предлагает генерацию случайных чисел со здаными нижним lower и верхним upper порогами при использовании метода RandomUtils.nextLong() .

Принятие компромиссов

При выборе инструмента для генерации случайных чисел важно понимать, какую цену приходится за него заплатить. Если ThreadLocalRandom идеален для многопоточных сред, то SplittableRandom может улучшить производительность в однопоточном контексте. Проанализируйте возможности и требования, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант генерации случайных чисел.

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