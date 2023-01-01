Решение Spring @Transaction: методы в одном классе не работают#Java Core #Spring #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для корректной работы методов, отмеченных аннотацией
@Transactional, в случае вызова внутри класса, рекомендуется осуществить самоинъекцию для получения прокси-версии экземпляра:
@Service
public class TransactionalService {
@Autowired
private TransactionalService self;
public void executeTransaction() {
self.performTransactionalOperation();
}
@Transactional
public void performTransactionalOperation() {
// Транзакционная логика здесь
}
}
Данный подход позволяет получить прокси-версию класса и гарантировать исполнение транзакционной поддержки для внутриклассовых вызовов методов.
Необходимость самоинъекции
Spring для управления транзакциями применяет AOP-прокси. Если функция с аннотацией
@Transactional вызывается напрямую (
this.performTransactionalOperation()), то проксирование игнорируется и транзакционный механизм Spring не вступает в действие.
Для избежания данной проблемы класс может самосебя инжектировать. Это можно сделать через метод
@PostConstruct для обеспечения управления транзакциями внутриклассовых вызовов:
@Service
public class TransactionalService {
private TransactionalService self;
@Autowired private ApplicationContext context;
@PostConstruct
public void setup() {
self = context.getBean(TransactionalService.class);
}
// ... (другие методы)
}
Или перестройте ваш код, вынеся транзакционные функции в отдельный класс или интерфейс. Таким образом, вы обеспечите отдельную роль для управления транзакциями:
@Service
public class TransactionalService {
// ... (методы, не связанные с транзакциями)
}
@Transactional
@Service
public class TransactionalOperations {
public void execute() {
// Методы, работающие с транзакциями
}
}
Детализированное управление транзакциями с помощью AspectJ
Для более глубокого контроля над транзакциями можно применить режим AspectJ, который позволяет эффективно работать даже с непубличными методами в старых версиях Spring, где с проксированием могут возникать сложности:
<aop:config proxy-target-class="true">
<aop:aspectj-autoproxy />
</aop:config>
AspectJ дает возможность для аннотации
@Transactional работать на всех уровнях доступа методов. Для этого достаточно аннотировать класс или настроить точки среза AspectJ.
Ручное управление транзакциями: все под вашим контролем
Если автоматическое управление транзакциями не отвечает вашим требованиям, вы можете применить ручное управление. Transaction API Spring предоставляет полный контроль над транзакциями. Используйте
TransactionTemplate или
TransactionAspectSupport для эффективного управления:
public void complexOperation() {
new TransactionTemplate(transactionManager).execute(status -> {
status.setRollbackOnly();
return null;
});
}
При возникновении ошибки и необходимости отката, используйте следующий подход:
try {
// Бизнес-логика...
} catch (CapriciousException ex) {
TransactionAspectSupport.currentTransactionStatus().setRollbackOnly();
}
Визуализация
Представьте аннотацию
@Transactional в Spring как защитный щит (🛡️) для операций:
Class Room { Method A (🛡️)
Method B (🚀 -> 🛡️)
}
Если метод А вызывается снаружи, защитный щит (🛡️) становится активным:
[🌍] -> 🛡️ -> 🚀 -> ✅
Однако, если метод B вызывает метод A внутри класса, защитный щит не активируется:
🚀 -> 🚀 -> 😱
Обеспечение согласованности транзакций: правильное распространение
В зависимости от бизнес-требований выбирается уровень распространения транзакций, определяющий их передачу. Примените
REQUIRED,
REQUIRES_NEW или
NESTED. Правильный выбор уровня распространения способствует согласованности транзакций:
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
public void transactionWithNewScope() {
// Транзакционный код с новым контекстом
}
Если требуется, чтобы все методы класса были под управлением транзакций и могли взаимодействовывать друг с другом, примените
@Transactional на уровне класса:
@Transactional
@Service
public class TransactionalService {
// Все методы под транзакционным управлением
}
Динамические объекты и ограничения cglib
При работе с динамическими объектами или при использовании cglib стоит учесть следующее:
- Проксирование динамических объектов может иметь особенности.
- Cglib не может проксировать финальные методы, что исключает их из транзакционной области.
Правильная настройка Spring для выбора оптимальной стратегии проксирования:
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" proxy-target-class="true"/>
Полезные материалы
- Почему Spring @Transactional не работает для внутренних вызовов методов — обсуждение проблем, связанных с
@Transactional.
- Программное управление транзакциями в Spring — гайд по ручному управлению транзакциями.
- Spring AOP – о применении прокси — разбор принципов работы прокси в Spring.
- Обсуждение поведения Spring @Transactional на StackOverflow — дебаты о особенностях
@Transactional.
- Когда @Transactional не срабатывает – понимание транзакционного прокси — анализ случаев, вызывающих проблемы с
@Transactionalи способов их решения с помощью прокси.
Рустам Мельников
Java-инженер