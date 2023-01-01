Возвращение JSON и HTTP-статуса вместе в JAX-RS: гид

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Быстрый ответ

Чтобы вернуть JSON и HTTP-статус-код одновременно в JAX-RS, используйте строителя Response :

Java Скопировать код return Response .status(Response.Status.OK) // Всё в порядке? Ваш статус-код на подходе. .entity(jsonEntity) // Ваш JSON подан горячим! .build();

Таким образом, вы получите структурированный HTTP-ответ, который будет полезен пользователям вашего API.

Создание и возврат JSON-ответов

Для создания ответа в формате JSON, не забудьте пометить ваш JAX-RS метод аннотацией @Produces("application/json") . Это обязательно для отправки ответа клиентам в формате JSON, так же, как шеф-повар подает свое фирменное блюдо:

Java Скопировать код @GET @Produces("application/json") public Response makeJson() { MySpecialObject jsonObj = new MySpecialObject(); return Response.ok(jsonObj).build(); // Сервируем горячий JSON с кодом 200. }

Передача настраиваемых HTTP-кодов статуса

В ходе формирования ответов может потребоваться уточнить HTTP-код статуса с использованием перечисления Response.Status или числового значения. Если вы хотите возвратить статус 201 Created с JSON-содержимым, достаточно написать:

Java Скопировать код return Response .status(Response.Status.CREATED) // Код 201, свежий как с монетного двора! .entity(jsonEntity) .build();

Обработка исключений с настраиваемыми сообщениями об ошибках

Для корректной обработки исключений и генерации точных ответов с описанием ошибок применяйте ExceptionMapper . Это поможет предоставить пользователям максимально информативные сообщения об ошибках:

Java Скопировать код @Provider public class MyExceptionMapper implements ExceptionMapper<MyException> { @Override public Response toResponse(MyException exception) { return Response .status(Response.Status.BAD_REQUEST) .entity(new ErrorMessage(exception.getMessage())) // Ответ с сообщением об ошибке для анализа .build(); } }

Использование строителя Response для создания идеальных ответов

Строитель Response предлагает множество методов для формирования идеального HTTP-ответа. Например, вы можете установить заголовок Location и добавить пользовательские заголовки при отправке статуса 201 Created :

Java Скопировать код return Response .created(new URI("http://example.com/myresource")) .header("X-Custom-Header", "Дополнительный пользовательский заголовок") .entity(jsonEntity) .build();

Обработка отсутствующих и нулевых данных

Будьте готовы к ситуации, когда конечные точки вашего API могут получить null или пустые данные. Внедрите необходимые проверки, чтобы избежать непредвиденных ошибок, и при необходимости возвращайте резервный ответ или сообщение об ошибке с соответствующим HTTP-кодом:

Java Скопировать код if(input == null || input.trim().isEmpty()) { return Response .status(Response.Status.BAD_REQUEST) // Упс, кажется, в запросе произошло недопонимание .entity("Пустые запросы не принимаются!") .build(); }

Удовлетворение ожиданий клиента

Ответы, которые вы отправляете, вызывают у клиентов определённые "ожидания", которые мотивируют их на выполнение определённых действий на стороне JavaScript. Это подобно описанию нюансов вашего блюда гурманом:

JS Скопировать код if (response.status === 200) { console.log('Вкус успеха:', response.payload); } else { console.error('Неудача:', response.statusText); }

Продвинутые приёмы создания ответов

Продвинутые методы работы с Response предполагают создание пользовательских аннотаций и использование фильтров ContainerResponseFilter для автоматизации некоторых аспектов работы ответов и лучшего разделения логики.

Визуализация

Презентация ответа от вашего API-сервиса можно сравнить с подачей блюда из двух компонентов:

Компонент Представляет 🍽 Блюдо HTTP-код статуса 🥗 Салат JSON-нагрузка

Отправка такого ответа равносильна подаче комплексного обеда:

http Скопировать код Response🍽 = HTTP-код статуса (200 OK) + JSON-салат ({"ключ":"значение"})

Ваше блюдо обозначает СТАТУС, который является индикатором качества сервиса, а в «сыром салате» представлена ИНФОРМАЦИЯ — суть запроса клиента. Такая комбинация гарантирует полное удовлетворение потребностей наших пользователей.

Курирование пользовательских фильтров ответов

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать пользовательские аннотации в паре с ContainerResponseFilter , что позволит правильно задавать HTTP-коды статуса и не перегружать основную логику сервиса.

Пример аннотации:

Java Скопировать код @NameBinding @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Target({ElementType.METHOD, ElementType.TYPE}) public @interface CustomStatus { Response.Status value() default Response.Status.OK; }

И соответствующий фильтр:

Java Скопировать код @Provider @CustomStatus public class CustomStatusFilter implements ContainerResponseFilter { @Override public void filter(ContainerRequestContext requestContext, ContainerResponseContext responseContext) { CustomStatus annotation = findAnnotation(requestContext); // Найдём скрытую аннотацию! if (annotation != null) { responseContext.setStatus(annotation.value().getStatusCode()); } } }

Работа с параметрами URL

Если ваш API применяет параметры URL, используйте @PathParam для гибкой работы с ними. Таким образом, вы создадите ответ, который максимально соответствует запросу клиента:

Java Скопировать код @GET @Path("/{id}") @Produces("application/json") public Response getRecord(@PathParam("id") String id) { MyObject jsonEntity = findEntityById(id); if (jsonEntity == null) { return Response.status(Response.Status.NOT_FOUND).build(); // Печально, когда клиент не может найти то, что искал… } return Response.ok(jsonEntity).build(); // Ваш заказ готов к подаче! }

Искусство формирования сообщений об ошибках

Важно создавать сообщения об ошибках так, чтобы они оставляли у клиента ощущение профессионализма. Сопоставьте их с HTTP-кодами статуса для создания впечатляющего ответа:

Java Скопировать код return Response .status(Response.Status.INTERNAL_SERVER_ERROR) .entity(new ApiError("Кажется, я забыл выключить духовку!", e.toString())) // Сохраняйте спокойствие даже в стрессовых ситуациях .build();

Ошибки, возвращаемые через такие классы как ApiError , обеспечивают консистентность в ответах об ошибках и значительно упрощают обработку ошибок со стороны клиентов.

Учет ожиданий клиентов

Важно помнить, что клиенты ожидают от ваших ответов определённого поведения. Удостоверьтесь, что ваши HTTP-коды статуса преобразуются браузерами и прокси-серверами корректно. К примеру, коды 204 No Content и 205 Reset Content могут вызвать неожиданные реакции. Следование спецификации API поможет обеспечить плавное взаимодействие с клиентами.

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