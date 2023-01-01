Преобразование формата даты в JSON с использованием Jackson

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🕒 Путешествие Во Времени 🕒 | Настоящее (Входные данные) | Машина Времени (Аннотация) | Будущее (Вывод JSON) | | --------------------------- | ------------------------------------ | --------------------- | | 2023-04-12T08:30 | @JsonFormat(pattern="dd/MM/yyyy HH:mm:ss") | "12/04/2023 08:30:00" |