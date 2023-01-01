Решение проблемы запроса JpaRepository LIKE '%место%' в Spring

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Быстрый ответ

Для выполнения запросов, аналогичных %LIKE% , в Spring Data Repository применяется ключевое слово Containing . Взгляните на пример метода в репозитории:

Java Скопировать код interface MyRepository extends JpaRepository<MyEntity, Long> { List<MyEntity> findByNameContaining(String name); }

Если требуется найти сущности, в поле name которых присутствует подстрока "term", следует использовать метод findByNameContaining("term") . Такой подход будет эквивалентен SQL-запросу LIKE '%term%' .

Для регистронезависимого поиска примените метод findBy<Attribute>IgnoreCaseContaining :

Java Скопировать код List<MyEntity> findByNameIgnoreCaseContaining(String name);

Данная версия позволяет игнорировать регистр символов в параметре name .

Глубже в сущность: Пользовательские запросы

Если встроенных возможностей недостаточно, аннотация @Query позволяет создавать запросы по индивидуальным требованиям:

Java Скопировать код @Query("SELECT m FROM MyEntity m WHERE m.name LIKE %:name%") List<MyEntity> searchByName(@Param("name") String name);

Здесь весьма важно аккуратно расставлять пробелы и корректно привязывать параметры, такие как :name , чтобы не получить синтаксических ошибок.

Расширенные виды поиска

Для более усугубленных ситуаций предусмотрены пользовательские аннотации @Query :

Сложные шаблоны поиска: Пользуйтесь ими, когда вычислительная логика не может быть описана стандартными именами методов. Оптимизация производительности: В некоторых ситуациях для обработки больших объемов данных необходимо корректно настроить SQL. Специфика базы данных: Подходят для применения уникальных функциональных особенностей определенной базы данных.

Пример запроса со шаблоном с подстановочными символами:

Java Скопировать код @Query("SELECT m FROM MyEntity m WHERE m.description LIKE CONCAT('%',:term,'%')") List<MyEntity> searchByDescription(@Param("term") String term);

Ещё глубже: Нативные запросы

Когда стандартные подходы себя исчерпывают, лучшим решением становятся нативные SQL-запросы:

Java Скопировать код @Query(value = "SELECT * FROM my_entity WHERE name LIKE %?1%", nativeQuery = true) List<MyEntity> searchNative(String term);

Будьте внимательны: нативные запросы могут стать источником уязвимостей, например SQL-инъекции.

Наука именования методов

Владение искусством именования методов в Spring Data JPA позволит решать разнообразные запросы без привлечения аннотации @Query , например через findByPlaceStartingWith или findByPlaceEndingWith . В сложных случаях, когда требуется всё многообразие возможностей SQL, активно используется @Query .

Встреча с подстановочными знаками

Для составления шаблонов запросов программно соединяйте подстановочные символы с поисковым запросом:

Java Скопировать код String searchTerm = "%" + name + "%"; List<MyEntity> results = myRepository.searchByName(searchTerm);

Убедитесь в соответствии имени поля в методе полям сущности для избежания ошибок.

Визуализация

Представьте ситуацию, в которой Шерлок Холмс, с помощью %Like% Query , ищет книги в библиотеке:

Markdown Скопировать код Библиотека (📚): [Java101, SpringInAction, JavaConcurrent, JustSpring, HibernateJPA] Поисковой запрос: '%Spring%'

Инспектор проверяет все книги на присутствие ключевого слова %Spring% :

Markdown Скопировать код 🕵️🐛 ➡️ [❌ Java101, ✅ SpringInAction, ❌ JavaConcurrent, ✅ JustSpring, ❌ HibernateJPA] // Следовательно, подходят те книги, в названии которых ПРИСУТСТВУЕТ 'Spring'!

Результаты расследования:

Markdown Скопировать код Выбранные книги: [SpringInAction, JustSpring]

Просто и логично, Ватсон! 🎉

Экспертный совет

Применение Containing упрощает процесс поиска, однако иногда для улучшения производительности и выполнения сложных операций, таких как объединение таблиц, необходимы пользовательские запросы.

Обзор лучших практик

Предпочитайте использовать стандартные методы для упрощения поддержки.

Пользовательские @Query подходят для решения сложных задач и учета специфики баз данных.

подходят для решения сложных задач и учета специфики баз данных. Тщательно проверяйте правильность формулировки синтаксиса и заполнителей в запросах.

Пользуйтесь стандартами JpaRepository для эффективного поиска.

Распространенные ошибки

Вот некоторые частые ошибки и способы их предотвращения:

Опечатки : могут привести к некорректной работе @Query . Обязательно проверяйте оформление сущностей.

: могут привести к некорректной работе . Обязательно проверяйте оформление сущностей. Ошибки в заполнителях : Неправильное применение : и пропуск % могут вызвать нежелательные результаты.

: Неправильное применение и пропуск могут вызвать нежелательные результаты. Некорректное наименование методов: Используйте Containing , StartingWith и EndingWith осознанно.

Полезные материалы

Завершение