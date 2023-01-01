Решение проблемы запроса JpaRepository LIKE '%место%' в Spring#Spring #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Для выполнения запросов, аналогичных
%LIKE%, в Spring Data Repository применяется ключевое слово
Containing. Взгляните на пример метода в репозитории:
interface MyRepository extends JpaRepository<MyEntity, Long> {
List<MyEntity> findByNameContaining(String name);
}
Если требуется найти сущности, в поле
name которых присутствует подстрока "term", следует использовать метод
findByNameContaining("term"). Такой подход будет эквивалентен SQL-запросу
LIKE '%term%'.
Для регистронезависимого поиска примените метод
findBy<Attribute>IgnoreCaseContaining:
List<MyEntity> findByNameIgnoreCaseContaining(String name);
Данная версия позволяет игнорировать регистр символов в параметре
name.
Глубже в сущность: Пользовательские запросы
Если встроенных возможностей недостаточно, аннотация
@Query позволяет создавать запросы по индивидуальным требованиям:
@Query("SELECT m FROM MyEntity m WHERE m.name LIKE %:name%")
List<MyEntity> searchByName(@Param("name") String name);
Здесь весьма важно аккуратно расставлять пробелы и корректно привязывать параметры, такие как
:name, чтобы не получить синтаксических ошибок.
Расширенные виды поиска
Для более усугубленных ситуаций предусмотрены пользовательские аннотации
@Query:
- Сложные шаблоны поиска: Пользуйтесь ими, когда вычислительная логика не может быть описана стандартными именами методов.
- Оптимизация производительности: В некоторых ситуациях для обработки больших объемов данных необходимо корректно настроить SQL.
- Специфика базы данных: Подходят для применения уникальных функциональных особенностей определенной базы данных.
Пример запроса со шаблоном с подстановочными символами:
@Query("SELECT m FROM MyEntity m WHERE m.description LIKE CONCAT('%',:term,'%')")
List<MyEntity> searchByDescription(@Param("term") String term);
Ещё глубже: Нативные запросы
Когда стандартные подходы себя исчерпывают, лучшим решением становятся нативные SQL-запросы:
@Query(value = "SELECT * FROM my_entity WHERE name LIKE %?1%", nativeQuery = true)
List<MyEntity> searchNative(String term);
Будьте внимательны: нативные запросы могут стать источником уязвимостей, например SQL-инъекции.
Наука именования методов
Владение искусством именования методов в Spring Data JPA позволит решать разнообразные запросы без привлечения аннотации
@Query, например через
findByPlaceStartingWith или
findByPlaceEndingWith. В сложных случаях, когда требуется всё многообразие возможностей SQL, активно используется
@Query.
Встреча с подстановочными знаками
Для составления шаблонов запросов программно соединяйте подстановочные символы с поисковым запросом:
String searchTerm = "%" + name + "%";
List<MyEntity> results = myRepository.searchByName(searchTerm);
Убедитесь в соответствии имени поля в методе полям сущности для избежания ошибок.
Визуализация
Представьте ситуацию, в которой Шерлок Холмс, с помощью
%Like% Query, ищет книги в библиотеке:
Библиотека (📚): [Java101, SpringInAction, JavaConcurrent, JustSpring, HibernateJPA]
Поисковой запрос: '%Spring%'
Инспектор проверяет все книги на присутствие ключевого слова
%Spring%:
🕵️🐛 ➡️ [❌ Java101, ✅ SpringInAction, ❌ JavaConcurrent, ✅ JustSpring, ❌ HibernateJPA]
// Следовательно, подходят те книги, в названии которых ПРИСУТСТВУЕТ 'Spring'!
Результаты расследования:
Выбранные книги: [SpringInAction, JustSpring]
Просто и логично, Ватсон! 🎉
Экспертный совет
Применение
Containing упрощает процесс поиска, однако иногда для улучшения производительности и выполнения сложных операций, таких как объединение таблиц, необходимы пользовательские запросы.
Обзор лучших практик
- Предпочитайте использовать стандартные методы для упрощения поддержки.
- Пользовательские
@Queryподходят для решения сложных задач и учета специфики баз данных.
- Тщательно проверяйте правильность формулировки синтаксиса и заполнителей в запросах.
- Пользуйтесь стандартами JpaRepository для эффективного поиска.
Распространенные ошибки
Вот некоторые частые ошибки и способы их предотвращения:
- Опечатки: могут привести к некорректной работе
@Query. Обязательно проверяйте оформление сущностей.
- Ошибки в заполнителях: Неправильное применение
:и пропуск
%могут вызвать нежелательные результаты.
- Некорректное наименование методов: Используйте
Containing,
StartingWithи
EndingWithосознанно.
Полезные материалы
- Spring Data JPA — Полное руководство и документация.
- Формирование запросов в репозиториях Spring Data JPA — Подробное описание методологии создания запросов.
- Динамические запросы с применением JPA Specifications в Spring Data — Руководство по созданию динамических запросов.
- Проекции в Spring Data JPA — Использование проекций для настройки результатов запросов.
- Обсуждение запросов типа Like в Spring Data JPA на Stack Overflow — Практическое использование и обсуждение сообществом.
Завершение
Мы внимательно рассмотрели применение оператора
%Like% в Spring JpaRepository, охватив авеню от стандартных методов до создания сложных нативных SQL-запросов и оптимизации производительности запросов. Помните о поддержке кода в будущем, соблюдайте правильные методы и грамотно применяйте инструменты, предоставляемые Spring Data JPA.
Рустам Мельников
Java-инженер