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Решение проблемы запроса JpaRepository LIKE '%место%' в Spring
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Решение проблемы запроса JpaRepository LIKE '%место%' в Spring

#Spring  #Hibernate/JPA  
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Быстрый ответ

Для выполнения запросов, аналогичных %LIKE%, в Spring Data Repository применяется ключевое слово Containing. Взгляните на пример метода в репозитории:

Java
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interface MyRepository extends JpaRepository<MyEntity, Long> {
    List<MyEntity> findByNameContaining(String name);
}

Если требуется найти сущности, в поле name которых присутствует подстрока "term", следует использовать метод findByNameContaining("term"). Такой подход будет эквивалентен SQL-запросу LIKE '%term%'.

Для регистронезависимого поиска примените метод findBy<Attribute>IgnoreCaseContaining:

Java
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List<MyEntity> findByNameIgnoreCaseContaining(String name);

Данная версия позволяет игнорировать регистр символов в параметре name.

Пошаговый план для смены профессии

Глубже в сущность: Пользовательские запросы

Если встроенных возможностей недостаточно, аннотация @Query позволяет создавать запросы по индивидуальным требованиям:

Java
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@Query("SELECT m FROM MyEntity m WHERE m.name LIKE %:name%")
List<MyEntity> searchByName(@Param("name") String name);

Здесь весьма важно аккуратно расставлять пробелы и корректно привязывать параметры, такие как :name, чтобы не получить синтаксических ошибок.

Расширенные виды поиска

Для более усугубленных ситуаций предусмотрены пользовательские аннотации @Query:

  1. Сложные шаблоны поиска: Пользуйтесь ими, когда вычислительная логика не может быть описана стандартными именами методов.
  2. Оптимизация производительности: В некоторых ситуациях для обработки больших объемов данных необходимо корректно настроить SQL.
  3. Специфика базы данных: Подходят для применения уникальных функциональных особенностей определенной базы данных.

Пример запроса со шаблоном с подстановочными символами:

Java
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@Query("SELECT m FROM MyEntity m WHERE m.description LIKE CONCAT('%',:term,'%')")
List<MyEntity> searchByDescription(@Param("term") String term);

Ещё глубже: Нативные запросы

Когда стандартные подходы себя исчерпывают, лучшим решением становятся нативные SQL-запросы:

Java
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@Query(value = "SELECT * FROM my_entity WHERE name LIKE %?1%", nativeQuery = true)
List<MyEntity> searchNative(String term);

Будьте внимательны: нативные запросы могут стать источником уязвимостей, например SQL-инъекции.

Наука именования методов

Владение искусством именования методов в Spring Data JPA позволит решать разнообразные запросы без привлечения аннотации @Query, например через findByPlaceStartingWith или findByPlaceEndingWith. В сложных случаях, когда требуется всё многообразие возможностей SQL, активно используется @Query.

Встреча с подстановочными знаками

Для составления шаблонов запросов программно соединяйте подстановочные символы с поисковым запросом:

Java
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String searchTerm = "%" + name + "%";
List<MyEntity> results = myRepository.searchByName(searchTerm);

Убедитесь в соответствии имени поля в методе полям сущности для избежания ошибок.

Визуализация

Представьте ситуацию, в которой Шерлок Холмс, с помощью %Like% Query, ищет книги в библиотеке:

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Библиотека (📚): [Java101, SpringInAction, JavaConcurrent, JustSpring, HibernateJPA]
Поисковой запрос: '%Spring%'

Инспектор проверяет все книги на присутствие ключевого слова %Spring%:

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🕵️🐛 ➡️ [❌ Java101, ✅ SpringInAction, ❌ JavaConcurrent, ✅ JustSpring, ❌ HibernateJPA]
// Следовательно, подходят те книги, в названии которых ПРИСУТСТВУЕТ 'Spring'!

Результаты расследования:

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Выбранные книги: [SpringInAction, JustSpring]

Просто и логично, Ватсон! 🎉

Экспертный совет

Применение Containing упрощает процесс поиска, однако иногда для улучшения производительности и выполнения сложных операций, таких как объединение таблиц, необходимы пользовательские запросы.

Обзор лучших практик

  • Предпочитайте использовать стандартные методы для упрощения поддержки.
  • Пользовательские @Query подходят для решения сложных задач и учета специфики баз данных.
  • Тщательно проверяйте правильность формулировки синтаксиса и заполнителей в запросах.
  • Пользуйтесь стандартами JpaRepository для эффективного поиска.

Распространенные ошибки

Вот некоторые частые ошибки и способы их предотвращения:

  • Опечатки: могут привести к некорректной работе @Query. Обязательно проверяйте оформление сущностей.
  • Ошибки в заполнителях: Неправильное применение : и пропуск % могут вызвать нежелательные результаты.
  • Некорректное наименование методов: Используйте Containing, StartingWith и EndingWith осознанно.

Полезные материалы

  1. Spring Data JPA — Полное руководство и документация.
  2. Формирование запросов в репозиториях Spring Data JPA — Подробное описание методологии создания запросов.
  3. Динамические запросы с применением JPA Specifications в Spring Data — Руководство по созданию динамических запросов.
  4. Проекции в Spring Data JPA — Использование проекций для настройки результатов запросов.
  5. Обсуждение запросов типа Like в Spring Data JPA на Stack Overflow — Практическое использование и обсуждение сообществом.

Завершение

Мы внимательно рассмотрели применение оператора %Like% в Spring JpaRepository, охватив авеню от стандартных методов до создания сложных нативных SQL-запросов и оптимизации производительности запросов. Помните о поддержке кода в будущем, соблюдайте правильные методы и грамотно применяйте инструменты, предоставляемые Spring Data JPA.

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Какой метод следует использовать для поиска сущностей с подстрокой 'term' в поле name?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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