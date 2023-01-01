Создание и использование кастомного исключения в Java

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Быстрый ответ

Для создания своего исключения необходимо наследоваться от класса Exception .

Java Скопировать код public class MyException extends Exception { public MyException(String message) { super(message); } }

Чтобы сгенерировать это исключение, используйте команду throw .

Java Скопировать код throw new MyException("Очень необычное исключение");

Такой подход позволит передать конкретную информацию о проблеме, которая возникла в программе.

Продумывание дизайна пользовательского исключения

При создании собственного исключения необходимо учитывать особенности возникающей ошибки.

Тонкая грань между проверяемыми и непроверяемыми

В Java исключения подразделяются на проверяемые и непроверяемые. Проверяемые исключения наследуются от класса Exception , исключая RuntimeException и его наследников, которые являются непроверяемыми. Золотой нормой является использование проверяемых исключений, если можно восстановить работу программы, и непроверяемых – для обозначения ошибок в логике программы.

Искусство создания конструкторов

Хорошо продуманное исключение дает возможность передачи подробных сообщений об ошибках или соответствующей информации через конструкторы:

Java Скопировать код public class BinaryDataNotFoundException extends Exception { // У каждой ошибки своя история public BinaryDataNotFoundException() { super("Потеряна в море двоичных кодов"); } // Индивидуальная причина ошибки public BinaryDataNotFoundException(String message) { super(message); } }

Конкретность versus повторное использование

Создавая своё исключение, стоит стремиться к тому, чтобы оно было конкретным и многоразово применимым для схожих ситуаций ошибок. Старайтесь избегать создания большого числа узкоспециализированных исключений, так как это ухудшает читаемость кода и нарушает принцип DRY (Don't Repeat Yourself — Не повторяйся).

Основные принципы обработки исключений

При использовании собственных исключений следует придерживаться стандартных способов обработки ошибок: предоставление полных и понятных сообщений, избегание пустых блоков catch и документирование ситуаций, при которых может быть выброшено исключение.

Визуализация

Создание собственного исключения можно сравнить с проектированием ключа :old_key:, который подходит к определённому «замку» (сценарию ошибки) в вашем коде:

Markdown Скопировать код Ваш код (🚪) Ваше исключение (🔐) ----------------------- -------------------------------- Общая логика StandardKeyException Работа с базами данных DatabaseLockedException Проверка входных данных InvalidInputException

Специализированные ключи для особых случаев!

Ценность хорошего сообщения об ошибке

Так же, как важно знать своё местоположение в незнакомом городе, так же важны и осмысленные сообщения об ошибках в мире исключений.

Java Скопировать код throw new DataIntegrityViolationException("Хьюстон, у нас проблема: объект " + objectId + " не подпадает под контроль.");

Когда следует придерживаться классических решений

Для стандартных типов ошибок, предпочтительнее использовать встроенные исключения:

Java Скопировать код public void setAge(int age) { if (age < 0 || age > 150) { throw new IllegalArgumentException("Не может быть, тебе уже " + age + " лет! Ты что, долгожитель?"); } }

Создание собственных непроверяемых исключений путем расширения RuntimeException

Для решения уникальных задач быстро и без лишних усложнений можно наследовать непроверяемые исключения от RuntimeException :

Java Скопировать код public class ConfigurationError extends RuntimeException { public ConfigurationError(String message, Throwable cause) { super(message, cause); } }

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