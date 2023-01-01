Справляемся с ошибкой CertificateException в Java: решение

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Быстрый ответ

Чтобы устранить CertificateException , обновите сертификат, добавив в него необходимые Альтернативные Имена Субъекта (Subject Alternative Names, SANs). В качестве временного решения вы можете отключить проверку SAN следующим образом:

Java Скопировать код System.setProperty("jdk.internal.httpclient.disableHostnameVerification", "true");

Однако, для обеспечения безопасности рекомендуется корректно исправить сертификат.

Устранение основной причины

Основная причина проблемы кроется в несоответствии имени домена сервера сертификату. Вы можете решить ее следующим образом:

Обновите сертификат , указав корректные SANs.

, указав корректные SANs. Проверьте DNS-записи на соответствие SAN.

на соответствие SAN. Воспользуйтесь файлом hosts для тестирования, добавив в него полное доменное имя сервера.

Помните о безопасности

Игнорирование проверок SSL устранит ошибку, но повысит риск безопасности. Это допустимо только в целях тестирования или разработки:

Trust Managers без проверок не рассчитаны на использование в продуктивной среде и могут облегчить выполнение атак типа «человек посередине».

не рассчитаны на использование в продуктивной среде и могут облегчить выполнение атак типа «человек посередине». Синхронизируйте версии JDK , так как различные релизы могут иметь различные настройки работы с сертификатами из-за обновлений безопасности.

, так как различные релизы могут иметь различные настройки работы с сертификатами из-за обновлений безопасности. Воспользуйтесь OpenSSL для анализа сертификатов и SANs.

Нужна срочная помощь?

Если вы не можете быстро внести изменения в сертификат, используйте следующие подходы для разработки:

Создайте собственный SSL контекст .

. Настройте Trust Manager для управления доверием к сертификатам.

для управления доверием к сертификатам. Реализуйте верификатор имени хоста при работе с IP-адресами.

при работе с IP-адресами. Измените системные свойства, например, sun.security.ssl.allowUnsafeRenegotiation для быстрого устранения проблемы.

Визуализация

Markdown Скопировать код //Попытка подключения... 📡 📻🔍🌐: [Сигнал отсутствует... 🚫]

Для успешного соединения SSL-сертификат должен соответствовать домену сервера и содержать корректный SAN:

Markdown Скопировать код //Правильная настройка частоты! 🎵 📻✅🌐: [Сигнал принят! ✨]

Внедрение продвинутых настроек

Пользовательская проверка имени хоста

В случае необходимости примените самописный верификатор имени хоста:

Java Скопировать код // С надежным верификатором "общение с незнакомцами" не опасно. HttpsURLConnection.setDefaultHostnameVerifier((hostname, session) -> return true);

Обратите внимание, это лишь временное решение!

Управление доверием

Используйте свой TrustManager для контроля доверия к сертификатам:

Java Скопировать код // TrustManager, который доверяет всем сертификатам. Не из-за наивности, а из практических соображений! // Ведь помните: с властью идет и ответственность. TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[]{ new X509TrustManager() { public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { return null; } public void checkClientTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {} public void checkServerTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {} } };

Установка правильного сертификата

Убедитесь, что сертификат вашего сервера корректно установлен в хранилище cacerts :

shell Скопировать код // "Сезам, откройся!" позволяет получить доступ к хранилищу, паролем является 'changeit'. keytool -import -alias <alias> -file <certificate_file> -keystore <path_to_cacerts> -storepass changeit;

Проверьте правильность DNS SAN: Это обеспечит соответствие доменов и услуг, которым пытается подключиться ваш клиент.

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