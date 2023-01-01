Интерцепт логирования SLF4J и logback в тестах JUnit

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Быстрый ответ

При работе с JUnit-тестами для перехвата логов SLF4J удобно применять Тестовый Appender Logback. Вот пример кода, демонстрирующего этот метод:

Java Скопировать код import ch.qos.logback.classic.spi.ILoggingEvent; import ch.qos.logback.core.AppenderBase; import ch.qos.logback.classic.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import java.util.List; import java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList; class CapturingAppender extends AppenderBase<ILoggingEvent> { List<ILoggingEvent> capturedEvents = new CopyOnWriteArrayList<>(); @Override protected void append(ILoggingEvent eventObject) { capturedEvents.add(eventObject); } // Геттер для capturedEvents пропущен для упрощения } CapturingAppender captor = new CapturingAppender(); Logger rootLogger = (Logger) LoggerFactory.getLogger(Logger.ROOT_LOGGER_NAME); rootLogger.addAppender(captor); captor.start(); // После выполнения кода, который производит логирование assertThat(captor.capturedEvents, hasItem(hasProperty("message", is("Ожидаемое сообщение"))));

Для анализа захваченных логов используйте captor.capturedEvents .

Основы перехвата логирования SLF4J

Перед началом тестирования

Прежде чем приступить к использованию тестового Appender Logback, предлагается настроить тестовую среду. В logback-test.xml определите конфигурацию для тестов: уровни логирования и другие параметры.

Более понятные утверждения

Для формирования более читабельных утверждений можно воспользоваться такими библиотеками, как AssertJ или Hamcrest. Они значительно упростят тесты и облегчат анализ результатов.

Параллельные тесты – это особый случай

При многопоточных тестах главное обеспечить использование потокобезопасных коллекций, например, CopyOnWriteArrayList . Это поможет гарантировать повышенную консистентность данных.

Очистка после теста

Постарайтесь не забывать отключать и удалять Appenders методом @AfterEach . Это предотвратит воздействие на последующие тесты.

Подробнее о событиях логирования

Интерфейс ILoggingEvent содержит важную информацию, которая может быть полезна при анализе: сообщение, имя логгера, уровень логирования.

Просмотр других вариантов тестирования логов

Если прямое использование Logback не устроит, можно обратить внимание на slf4j-test и другие фреймворки.

Mockito может быть полезен

Если важным является проверка реакции на процесс логирования, можно использовать Mockito для создания mock-объектов SLF4J Appenders, игнорирую содержание логов.

Визуализация

Приведем наш Логгер и Тестовый Шпион:

Markdown Скопировать код Логгер: "Я сообщаю обо всем, что происходит!" Тестовый Шпион: "Я тщательно отслеживаю все события!"

Тестовый Шпион осуществляет "прослушивание":

Java Скопировать код Logger logger = (Logger) LoggerFactory.getLogger(Logger.ROOT_LOGGER_NAME); ListAppender<ILoggingEvent> listAppender = new ListAppender<>(); logger.addAppender(listAppender); listAppender.start();

После выполнения кода, который генерирует логи:

Java Скопировать код logger.info("Это тестовый лог");

Тестовый Шпион проверяет записи:

Java Скопировать код List<ILoggingEvent> logsList = listAppender.list; assertThat(logsList.get(0).getMessage()).isEqualTo("Это тестовый лог");

Подгонка стратегий перехвата логирования под свои потребности

Не стоит забывать настраивать ваш тестовый Appender для тестирования более сложных сценариев, в частности, при фильтрации событий логирования.

Повышение производительности

Стоит учитывать производительность выбранного подхода при тестировании систем с интенсивным логированием.

Утверждения уровня эксперта

Применяйте продвинутые методы утверждения для проверки сложного порядка логов или соответствия шаблонам.

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