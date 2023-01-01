Интерцепт логирования SLF4J и logback в тестах JUnit#Java Core #Тесты Java #Логирование
Быстрый ответ
При работе с JUnit-тестами для перехвата логов SLF4J удобно применять Тестовый Appender Logback. Вот пример кода, демонстрирующего этот метод:
import ch.qos.logback.classic.spi.ILoggingEvent;
import ch.qos.logback.core.AppenderBase;
import ch.qos.logback.classic.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList;
class CapturingAppender extends AppenderBase<ILoggingEvent> {
List<ILoggingEvent> capturedEvents = new CopyOnWriteArrayList<>();
@Override
protected void append(ILoggingEvent eventObject) {
capturedEvents.add(eventObject);
}
// Геттер для capturedEvents пропущен для упрощения
}
CapturingAppender captor = new CapturingAppender();
Logger rootLogger = (Logger) LoggerFactory.getLogger(Logger.ROOT_LOGGER_NAME);
rootLogger.addAppender(captor);
captor.start();
// После выполнения кода, который производит логирование
assertThat(captor.capturedEvents, hasItem(hasProperty("message", is("Ожидаемое сообщение"))));
Для анализа захваченных логов используйте
captor.capturedEvents.
Основы перехвата логирования SLF4J
Перед началом тестирования
Прежде чем приступить к использованию тестового Appender Logback, предлагается настроить тестовую среду. В
logback-test.xml определите конфигурацию для тестов: уровни логирования и другие параметры.
Более понятные утверждения
Для формирования более читабельных утверждений можно воспользоваться такими библиотеками, как AssertJ или Hamcrest. Они значительно упростят тесты и облегчат анализ результатов.
Параллельные тесты – это особый случай
При многопоточных тестах главное обеспечить использование потокобезопасных коллекций, например,
CopyOnWriteArrayList. Это поможет гарантировать повышенную консистентность данных.
Очистка после теста
Постарайтесь не забывать отключать и удалять Appenders методом
@AfterEach. Это предотвратит воздействие на последующие тесты.
Подробнее о событиях логирования
Интерфейс
ILoggingEvent содержит важную информацию, которая может быть полезна при анализе: сообщение, имя логгера, уровень логирования.
Просмотр других вариантов тестирования логов
Если прямое использование Logback не устроит, можно обратить внимание на
slf4j-test и другие фреймворки.
Mockito может быть полезен
Если важным является проверка реакции на процесс логирования, можно использовать Mockito для создания mock-объектов SLF4J Appenders, игнорирую содержание логов.
Визуализация
Приведем наш Логгер и Тестовый Шпион:
Логгер: "Я сообщаю обо всем, что происходит!"
Тестовый Шпион: "Я тщательно отслеживаю все события!"
Тестовый Шпион осуществляет "прослушивание":
Logger logger = (Logger) LoggerFactory.getLogger(Logger.ROOT_LOGGER_NAME);
ListAppender<ILoggingEvent> listAppender = new ListAppender<>();
logger.addAppender(listAppender);
listAppender.start();
После выполнения кода, который генерирует логи:
logger.info("Это тестовый лог");
Тестовый Шпион проверяет записи:
List<ILoggingEvent> logsList = listAppender.list;
assertThat(logsList.get(0).getMessage()).isEqualTo("Это тестовый лог");
Подгонка стратегий перехвата логирования под свои потребности
Не стоит забывать настраивать ваш тестовый Appender для тестирования более сложных сценариев, в частности, при фильтрации событий логирования.
Повышение производительности
Стоит учитывать производительность выбранного подхода при тестировании систем с интенсивным логированием.
Утверждения уровня эксперта
Применяйте продвинутые методы утверждения для проверки сложного порядка логов или соответствия шаблонам.
Полезные материалы
Агата Суркова
разработчик API