Решение ошибки InvalidUseOfMatchersException в Mockito

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Быстрый ответ

Для предотвращения исключения InvalidUseOfMatchersException в Mockito, важно одновременно использовать матчеры для всех аргументов метода. Проблема возникает при сочетании матчеров (например, any() , eq() и т.д.) с реальными значениями аргументов.

Java Скопировать код when(mockObject.mockedMethod(anyInt(), anyString())).thenReturn("expectedResult");

Чтобы обойти это исключение, примените матчеры ко всем аргументам. Для передачи конкретных значений используйте матчер eq() :

Java Скопировать код when(mockObject.mockedMethod(eq(42), eq("example"))).thenReturn("expectedResult");

Если вы сочетаете any() и `eq(), обязательно используйте матчеры для всех аргументов:

Java Скопировать код when(mockObject.mockedMethod(anyInt(), eq("specificString"))).thenReturn("expectedResult");

Особенности Mockito в контексте методов

Для создания моков (дублеров) в Mockito, методы должны быть не запечатанными и доступными. Закрытые (private) или запечатанные (final) методы не могут быть замокированы. При необходимости сделайте методы protected.

Мокирование void-методов:

Void-методы, не возвращающие ничего, требуют особого подхода:

Java Скопировать код doNothing().when(mockObject).voidMethod(anyInt(), anyString());

Соблюдение порядка передачи аргументов критически важно для предотвращения исключения InvalidUseOfMatchersException.

Визуализация

Работа с матчерами можно сравнить со сборкой пазла, где каждый элемент важен для воссоздания общей картины.

🚪🔓 Без матчеров: Всё абсолютно понятно, каждый элемент находит своё место без проблем.

🚪🔐 С использованием матчеров: Когда требуется конкретный элемент, матчер помогает завершить и обогатить картину.

💥🌀🚪 Смешение матчеров и реальных значений: Это как попытка соединить элементы из разных пазлов, в результате возникает хаос (InvalidUseOfMatchersException).

Золотое правило: Если используете матчер для одного аргумента, то все аргументы должны быть обработаны матчерами!

Подробнее о матчерах

Работа с шпионскими объектами

Со шпионами важно обращаться особенно осторожно. Метод doReturn() поможет сохранить необходимую последовательность:

Java Скопировать код doReturn("expectedResult").when(spyObject).methodWithArgs(any(), any());

Избирательное мокирование методов

Для того, чтобы настоящие методы вызывались в случае неопределенных вызовов, используйте:

Java Скопировать код when(mockObject.someMethod(any())).thenCallRealMethod();

Обращайте внимание на перегруженные методы и указывайте типы аргументов где это требуется:

Java Скопировать код when(mockObject.someMethod(any(String.class), anyInt())).thenReturn("response");

Документация по матчерам: ваша точка опоры

Документация Mockito ArgumentMatchers станет вашим путеводителем. Используйте её для понимания лучших практик и возможностей матчеров.

Как избежать распространенных ошибок с матчерами

Несовершенное использование any()

Матчер any() может вызвать путаницу. Вместо этого используйте any(Class<T>) для указания типа аргумента:

Java Скопировать код when(mockObject.someMethod(any(MyClass.class))).thenReturn("response");

Попытки мокировать методы, которые этого не поддерживают

Частные методы, статические методы и методы с модификатором final – это зоны, недоступные для Mockito. Вместо бессмысленных попыток макетировать такие методы лучше использовать перегрузку или обертывание.

Проверка вызовов методов

При проверке вызовов убедитесь, что все матчеры были использованы, включая eq() :

Java Скопировать код verify(mockObject).someMethod(eq("specificString"), anyInt()); // Не забывайте о матчерах!

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