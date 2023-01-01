Решение ошибки InvalidUseOfMatchersException в Mockito#Java Core #Тесты Java #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для предотвращения исключения
InvalidUseOfMatchersException в Mockito, важно одновременно использовать матчеры для всех аргументов метода. Проблема возникает при сочетании матчеров (например,
any(),
eq() и т.д.) с реальными значениями аргументов.
when(mockObject.mockedMethod(anyInt(), anyString())).thenReturn("expectedResult");
Чтобы обойти это исключение, примените матчеры ко всем аргументам. Для передачи конкретных значений используйте матчер
eq():
when(mockObject.mockedMethod(eq(42), eq("example"))).thenReturn("expectedResult");
Если вы сочетаете
any() и `eq(), обязательно используйте матчеры для всех аргументов:
when(mockObject.mockedMethod(anyInt(), eq("specificString"))).thenReturn("expectedResult");
Особенности Mockito в контексте методов
Для создания моков (дублеров) в Mockito, методы должны быть не запечатанными и доступными. Закрытые (private) или запечатанные (final) методы не могут быть замокированы. При необходимости сделайте методы protected.
Мокирование void-методов:
Void-методы, не возвращающие ничего, требуют особого подхода:
doNothing().when(mockObject).voidMethod(anyInt(), anyString());
Соблюдение порядка передачи аргументов критически важно для предотвращения исключения InvalidUseOfMatchersException.
Визуализация
Работа с матчерами можно сравнить со сборкой пазла, где каждый элемент важен для воссоздания общей картины.
🚪🔓 Без матчеров: Всё абсолютно понятно, каждый элемент находит своё место без проблем.
🚪🔐 С использованием матчеров: Когда требуется конкретный элемент, матчер помогает завершить и обогатить картину.
💥🌀🚪 Смешение матчеров и реальных значений: Это как попытка соединить элементы из разных пазлов, в результате возникает хаос (InvalidUseOfMatchersException).
Золотое правило: Если используете матчер для одного аргумента, то все аргументы должны быть обработаны матчерами!
Подробнее о матчерах
Работа с шпионскими объектами
Со шпионами важно обращаться особенно осторожно. Метод
doReturn() поможет сохранить необходимую последовательность:
doReturn("expectedResult").when(spyObject).methodWithArgs(any(), any());
Избирательное мокирование методов
Для того, чтобы настоящие методы вызывались в случае неопределенных вызовов, используйте:
when(mockObject.someMethod(any())).thenCallRealMethod();
Обращайте внимание на перегруженные методы и указывайте типы аргументов где это требуется:
when(mockObject.someMethod(any(String.class), anyInt())).thenReturn("response");
Документация по матчерам: ваша точка опоры
Документация Mockito ArgumentMatchers станет вашим путеводителем. Используйте её для понимания лучших практик и возможностей матчеров.
Как избежать распространенных ошибок с матчерами
Несовершенное использование
any()
Матчер
any() может вызвать путаницу. Вместо этого используйте
any(Class<T>) для указания типа аргумента:
when(mockObject.someMethod(any(MyClass.class))).thenReturn("response");
Попытки мокировать методы, которые этого не поддерживают
Частные методы, статические методы и методы с модификатором final – это зоны, недоступные для Mockito. Вместо бессмысленных попыток макетировать такие методы лучше использовать перегрузку или обертывание.
Проверка вызовов методов
При проверке вызовов убедитесь, что все матчеры были использованы, включая
eq():
verify(mockObject).someMethod(eq("specificString"), anyInt()); // Не забывайте о матчерах!
Полезные материалы
- mockito-core 5.10.0 javadoc (org.mockito) — официальные руководства по матчерам Mockito.
- Newest 'mockito+matcher' Questions – Stack Overflow — обсуждение сообщества Stack Overflow вопросов по матчерам Mockito.
- GitHub – mockito/mockito: Most popular Mocking framework for unit tests written in Java — официальный репозиторий Mockito на GitHub с примерами и решениями.
- Matcher (Java Platform SE 8 ) — документация Oracle по классу Matcher для работы с регулярными выражениями в Java.
- Mockito Tutorial – Mocking With Junit and Maven – YouTube — видеоуроки по работе с Mockito.
- Unit tests with Mockito – Tutorial — детальное руководство об использовании Mockito.
- java – Getting the name of the currently executing method – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow, которое может дать полезные рекомендации по вашей ситуации.
Рустам Мельников
Java-инженер