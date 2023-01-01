Jackson: как запретить сериализацию поля password

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public class Viewable { interface Summary { } static class Detailed extends Summary { } @JsonView(Summary.class) // для общей информации public String getGeneralInfo() { return "general"; } @JsonView(Detailed.class) // для детальной информации public String getDetailedInfo() { return "detailed"; } } // при сериализации указываем конкретное представление ObjectWriter writer = mapper.writerWithView(Viewable.Summary.class);