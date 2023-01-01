Scanner vs BufferedReader в Java: сравнение производительности

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Быстрый ответ

Для непосредственного считывания примитивов предпочтительнее использовать Scanner с помощью методов nextInt() и nextDouble() :

Java Скопировать код Scanner scanner = new Scanner(System.in); int num = scanner.nextInt();

Если ваша задача – обработка больших объемов текста с высокой производительностью, следует выбрать BufferedReader, использующий метод readLine() :

Java Скопировать код BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String str = reader.readLine();

В общем, Scanner лучше подходит для удобства пользователя, в то время как BufferedReader – для поставленных задач, требующих высокой производительности.

Выбор в зависимости от выполнения задач

Когда применять Scanner?

Интерактивные приложения : если основой является умеренный ввод данных и их последующая обработка.

: если основой является умеренный ввод данных и их последующая обработка. Файлы с разделителями : Scanner отлично подходит для работы с данными в формате CSV.

: Scanner отлично подходит для работы с данными в формате CSV. Чистый и удобочитаемый код: в случаях, когда простота и компактность кода важнее, чем скорость выполнения операций.

В каких случаях выигрывает BufferedReader?

Массовое чтение файлов : когда центральным аспектом является скорость обработки больших данных.

: когда центральным аспектом является скорость обработки больших данных. Обработка лог-файлов : эффективность BufferedReader делает его незаменимым при построчном чтении.

: эффективность BufferedReader делает его незаменимым при построчном чтении. Многопоточные приложения: синхронизация BufferedReader обеспечивает его корректную работу в многопоточной среде.

Обработка исключений и API

Scanner скрывает IOExceptions , что порой мешает контролю над возникающими ошибками. BufferedReader потребует активного управления исключениями, что обеспечивает более надежное выполнение программы.

В контексте API, Scanner предлагает богатый спектр методов парсинга nextXxx() , в отличие от сравнительно простых методов чтения ограниченного набора методов BufferedReader. Однако последний обгоняет первого по показателям производительности.

Показания производительности и их основы

Размер буфера и его назначение

Scanner : Имеет меньший размер буфера (1024 символа), что может стать препятствием при работе с задачами, требующими большого обмена данными.

: Имеет меньший размер буфера (1024 символа), что может стать препятствием при работе с задачами, требующими большого обмена данными. BufferedReader: Большой буфер (8192 символа) делает его идеальным выбором для обработки больших объемов данных.

Парсинг и чтение – как сделать правильный выбор?

Парсинг со Scanner'ом : Простое и удобное решение, которое, однако, может понизить производительность из-за дополнительных затрат.

: Простое и удобное решение, которое, однако, может понизить производительность из-за дополнительных затрат. Чтение с BufferedReader'ом: Гарантирует высокую скорость за счет минимальистичности.

Визуализация

Сравните Scanner и BufferedReader, представив их как методы доставки воды:

Метод Доставка воды Scanner 🚰🛁 Порционное наполнение BufferedReader 💧🌊 Непрерывное наполнение

Scanner предпочтителен для небольших, структурированных задач.

Markdown Скопировать код 🚰 ➡️ 🥤 ➡️ 🥤 ➡️ (множество попыток, небольшие объемы)

BufferedReader — лучший выбор для масштабных, сложных задач.

Markdown Скопировать код 💧 ➡️🌊 (одна попытка, большой объем)

Основывайте свой выбор на масштабности задачи, а также на требуемой скорости работы.

Уточнение выбора инструмента

Настраиваемость:

Scanner : Позволяет выполнять настройку разделителей, упрощает адаптацию под различные типы ввода.

: Позволяет выполнять настройку разделителей, упрощает адаптацию под различные типы ввода. BufferedReader: Ограничен символами новой строки, но при этом исключительно эффективен при непрерывном чтении данных.

Многопоточность:

Scanner : Неприменим для выполнения многопоточных операций из-за отсутствия синхронизации.

: Неприменим для выполнения многопоточных операций из-за отсутствия синхронизации. BufferedReader: Поддерживает синхронизацию, что незаменимо для работы в многопоточных приложениях.

Структурированные данные и командная строка:

Scanner : Успешно справляется с парсингом данных в форматах XML и JSON.

: Успешно справляется с парсингом данных в форматах XML и JSON. Scanner: Обеспечивает эффективное чтение аргументов из командной строки.

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