Scanner vs BufferedReader в Java: сравнение производительности#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Для непосредственного считывания примитивов предпочтительнее использовать Scanner с помощью методов
nextInt() и
nextDouble():
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int num = scanner.nextInt();
Если ваша задача – обработка больших объемов текста с высокой производительностью, следует выбрать BufferedReader, использующий метод
readLine():
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String str = reader.readLine();
В общем, Scanner лучше подходит для удобства пользователя, в то время как BufferedReader – для поставленных задач, требующих высокой производительности.
Выбор в зависимости от выполнения задач
Когда применять Scanner?
- Интерактивные приложения: если основой является умеренный ввод данных и их последующая обработка.
- Файлы с разделителями: Scanner отлично подходит для работы с данными в формате CSV.
- Чистый и удобочитаемый код: в случаях, когда простота и компактность кода важнее, чем скорость выполнения операций.
В каких случаях выигрывает BufferedReader?
- Массовое чтение файлов: когда центральным аспектом является скорость обработки больших данных.
- Обработка лог-файлов: эффективность BufferedReader делает его незаменимым при построчном чтении.
- Многопоточные приложения: синхронизация BufferedReader обеспечивает его корректную работу в многопоточной среде.
Обработка исключений и API
Scanner скрывает
IOExceptions, что порой мешает контролю над возникающими ошибками. BufferedReader потребует активного управления исключениями, что обеспечивает более надежное выполнение программы.
В контексте API, Scanner предлагает богатый спектр методов парсинга
nextXxx(), в отличие от сравнительно простых методов чтения ограниченного набора методов BufferedReader. Однако последний обгоняет первого по показателям производительности.
Показания производительности и их основы
Размер буфера и его назначение
- Scanner: Имеет меньший размер буфера (1024 символа), что может стать препятствием при работе с задачами, требующими большого обмена данными.
- BufferedReader: Большой буфер (8192 символа) делает его идеальным выбором для обработки больших объемов данных.
Парсинг и чтение – как сделать правильный выбор?
- Парсинг со Scanner'ом: Простое и удобное решение, которое, однако, может понизить производительность из-за дополнительных затрат.
- Чтение с BufferedReader'ом: Гарантирует высокую скорость за счет минимальистичности.
Визуализация
Сравните Scanner и BufferedReader, представив их как методы доставки воды:
|Метод
|Доставка воды
|Scanner
|🚰🛁 Порционное наполнение
|BufferedReader
|💧🌊 Непрерывное наполнение
Scanner предпочтителен для небольших, структурированных задач.
🚰 ➡️ 🥤 ➡️ 🥤 ➡️ (множество попыток, небольшие объемы)
BufferedReader — лучший выбор для масштабных, сложных задач.
💧 ➡️🌊 (одна попытка, большой объем)
Основывайте свой выбор на масштабности задачи, а также на требуемой скорости работы.
Уточнение выбора инструмента
Настраиваемость:
- Scanner: Позволяет выполнять настройку разделителей, упрощает адаптацию под различные типы ввода.
- BufferedReader: Ограничен символами новой строки, но при этом исключительно эффективен при непрерывном чтении данных.
Многопоточность:
- Scanner: Неприменим для выполнения многопоточных операций из-за отсутствия синхронизации.
- BufferedReader: Поддерживает синхронизацию, что незаменимо для работы в многопоточных приложениях.
Структурированные данные и командная строка:
- Scanner: Успешно справляется с парсингом данных в форматах XML и JSON.
- Scanner: Обеспечивает эффективное чтение аргументов из командной строки.
Полезные материалы
- Java Scanner | Baeldung — Описание класса Scanner в Java.
- Scanner (Java Platform SE 8) — Официальная документация Oracle по Scanner.
- BufferedReader (Java Platform SE 8) — Официальная документация Oracle по BufferedReader.
- Java BufferedReader — Детальное руководство по использованию BufferedReader в Java IO.
- Educative: Interactive Courses for Software Developers — Обзор класса Scanner в Java.
- Руководство | DigitalOcean — Простое объяснение работы класса BufferedReader в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик