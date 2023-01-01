Показ родительских и дочерних классов в IntelliJ IDEA#Java Core
Быстрый ответ
Для просмотра иерархии наследования в IntelliJ IDEA нажмите Ctrl + H (Cmd + H на macOS), когда курсор находится на имени класса. Это откроет вам панель иерархии, где родительские классы расположены выше, а подчинённые классы ниже выбранного класса. Для перехода между суперклассами и подклассами применяйте сочетание клавиш Alt + Home и Alt + End.
// Курсор на MyClass, нажимаем Ctrl + H
public class MyClass {}
Для удобного просмотра используйте инструменты настройки панели: опции Float и Unpin пригодятся здесь.
Повышение удобства навигации
Хитрые сочетания клавиш
Сделайте ваш работу с иерархиями более продуктивной благодаря приемлемым сочетаниям клавиш:
- Ctrl + Alt + B: переход к подчинённым классам выбранного класса.
- Ctrl + Alt + U: отображение диаграммы иерархии.
- Alt + F7: поиск использований класса в проекте.
Пользуйтесь сочетанием Ctrl + Shift + A для доступа к дополнительным возможностям.
Реализация и переопределение методов
Для быстрого выполнения методов интерфейсов поставьте метку на
Code -> Override/Implement.
// выбираем класс и реализуем методы
public class SubClass implements MyInterface {}
Особенности работы в IntelliJ IDEA в сравнении с Eclipse
Тем, кто привык к Eclipse: применяйте Ctrl + H в IntelliJ IDEA чтобы добиться схожего результата, как и при использовании Ctrl + T, а также воспользоваться дополнительными возможностями.
Применение шаблонов Live Templates
Live Templates и функция поиска позволяют ускорить процесс работы.
Визуализация
Отображение иерархии классов можно сравнить с изучением семейного дерева:
Класс 👑: ВашКласс
Изучим суперклассы:
👑
👇👇👇 (Суперклассы)
🧓👴 ... 👸🤴
Изучим подклассы:
👑
👇👇👇 (Подклассы)
🧒👦 ... 👩🚀👨🚀
Переключаемся на родителей:
// Включаем режим отображения родителей
Alt + 8 в Windows/Linux
⌘ + 8 на macOS
Таким образом, навигация по иерархии классов становится более простой и наглядной.
Решение проблем и устранение несоответствий
Класс не отображается?
Если просмотр иерархии не функционирует, попробуйте очистить кэши (
File -> Invalidate Caches / Restart). Проверьте корректность зависимостей проекта.
Сложные иерархии
В больших иерархиях для удобства применяйте функцию прокрутки «Из исходника» и сворачивания узлов.
Визуализация с применением диаграмм
Для более наглядного отображения иерархий используйте графическую диаграмму иерархии классов.
Полезные материалы
- Структура исходного кода | Документация IntelliJ IDEA — здесь подробно описан процесс работы с иерархией классов.
- Рефакторинг кода | Документация IntelliJ IDEA — рефакторинг и иерархия кода в общем понимании.
- Навигация по исходному коду | Документация IntelliJ IDEA — более детальное руководство по навигации.
- Наследование (Учебники Java™ > Изучение языка Java > Интерфейсы и наследование) — официальная документация Java о наследовании.
- GitHub – JetBrains/intellij-community: IntelliJ IDEA Community Edition & IntelliJ Platform — исходный код IntelliJ для примеров иерархии кода.
Олеся Тарасова
Java-разработчик