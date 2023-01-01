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Показ родительских и дочерних классов в IntelliJ IDEA
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Показ родительских и дочерних классов в IntelliJ IDEA

#Java Core  
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Быстрый ответ

Для просмотра иерархии наследования в IntelliJ IDEA нажмите Ctrl + H (Cmd + H на macOS), когда курсор находится на имени класса. Это откроет вам панель иерархии, где родительские классы расположены выше, а подчинённые классы ниже выбранного класса. Для перехода между суперклассами и подклассами применяйте сочетание клавиш Alt + Home и Alt + End.

Java
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// Курсор на MyClass, нажимаем Ctrl + H
public class MyClass {}

Для удобного просмотра используйте инструменты настройки панели: опции Float и Unpin пригодятся здесь.

Пошаговый план для смены профессии

Повышение удобства навигации

Хитрые сочетания клавиш

Сделайте ваш работу с иерархиями более продуктивной благодаря приемлемым сочетаниям клавиш:

  • Ctrl + Alt + B: переход к подчинённым классам выбранного класса.
  • Ctrl + Alt + U: отображение диаграммы иерархии.
  • Alt + F7: поиск использований класса в проекте.

Пользуйтесь сочетанием Ctrl + Shift + A для доступа к дополнительным возможностям.

Реализация и переопределение методов

Для быстрого выполнения методов интерфейсов поставьте метку на Code -> Override/Implement.

Java
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// выбираем класс и реализуем методы
public class SubClass implements MyInterface {}

Особенности работы в IntelliJ IDEA в сравнении с Eclipse

Тем, кто привык к Eclipse: применяйте Ctrl + H в IntelliJ IDEA чтобы добиться схожего результата, как и при использовании Ctrl + T, а также воспользоваться дополнительными возможностями.

Применение шаблонов Live Templates

Live Templates и функция поиска позволяют ускорить процесс работы.

Визуализация

Отображение иерархии классов можно сравнить с изучением семейного дерева:

Markdown
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Класс 👑: ВашКласс

Изучим суперклассы:

Markdown
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👑
👇👇👇 (Суперклассы)
🧓👴 ... 👸🤴

Изучим подклассы:

Markdown
Скопировать код
👑
👇👇👇 (Подклассы)
🧒👦 ... 👩‍🚀👨‍🚀

Переключаемся на родителей:

Java
Скопировать код
// Включаем режим отображения родителей
Alt + 8 в Windows/Linux
⌘ + 8 на macOS

Таким образом, навигация по иерархии классов становится более простой и наглядной.

Решение проблем и устранение несоответствий

Класс не отображается?

Если просмотр иерархии не функционирует, попробуйте очистить кэши (File -> Invalidate Caches / Restart). Проверьте корректность зависимостей проекта.

Сложные иерархии

В больших иерархиях для удобства применяйте функцию прокрутки «Из исходника» и сворачивания узлов.

Визуализация с применением диаграмм

Для более наглядного отображения иерархий используйте графическую диаграмму иерархии классов.

Полезные материалы

  1. Структура исходного кода | Документация IntelliJ IDEA — здесь подробно описан процесс работы с иерархией классов.
  2. Рефакторинг кода | Документация IntelliJ IDEA — рефакторинг и иерархия кода в общем понимании.
  3. Навигация по исходному коду | Документация IntelliJ IDEA — более детальное руководство по навигации.
  4. Наследование (Учебники Java™ > Изучение языка Java > Интерфейсы и наследование) — официальная документация Java о наследовании.
  5. GitHub – JetBrains/intellij-community: IntelliJ IDEA Community Edition & IntelliJ Platform — исходный код IntelliJ для примеров иерархии кода.
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Какой сочетание клавиш откроет панель иерархии классов в IntelliJ IDEA?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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