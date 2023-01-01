Преобразование строки в массив строк в Java: подробный гайд#Java Core
Быстрый ответ
Для преобразования строки в массив строк в Java можно использовать метод
split().
String str = "один,два,три";
String[] arr = str.split(",");
В результате переменная
arr преобразуется в массив, включающий элементы
{"один", "два", "три"}.
Разделение строк
Для разделения строки на отдельные символы:
String str = "пример";
String[] arr = str.split("");
Мы получаем массив
{"п", "р", "и", "м", "е", "р"}. Важно помнить, что в версиях до Java 8 результат мог включать пустую начальную строку.
Вручную
Можно использовать цикл for для ручного заполнения массива:
String str = "пример";
String[] arr = new String[str.length()];
for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
arr[i] = String.valueOf(str.charAt(i));
}
Этот подход обеспечивает полный контроль над процессом формирования массива строк.
Использование библиотек
Существуют библиотеки, такие как Guava, которые могут упростить эту задачу:
String str = "пример";
List<String> list = Lists.charactersOf(str);
String[] arr = list.toArray(new String[0]);
Здесь основные операции осуществляет Guava.
Упрощение с использованием lambda-выражений
С внедрением Java 8 и lambda-выражений код становится ещё более лаконичным:
String str = "пример";
String[] arr = str.chars()
.mapToObj(c -> String.valueOf((char) c))
.toArray(String[]::new);
Применяя потоки Java, мы облегчаем преобразование строки в массив строк.
Регулярные выражения с split()
Для детализированного контроля можно использовать регулярные выражения при применении
split():
String str = "Java 11 & Java 8";
String[] arr = str.split("\\s+&\\s+");
После разделения строка
"Java 11 & Java 8" превращается в массив
{"Java 11", "Java 8"}.
Учтите доступ к методам
При создании методов важно учитывать их область видимости:
public String[] stringToArray(String str) {
return str.split(",");
}
Здесь модификатор
public позволяет вызвать этот метод из любой части вашего приложения.
Визуализация
Можно представить процесс как разделение фразы на слова: предложение представляет собой строку, слова – это элементы массива:
Строка: "Java✨Программирование✨Язык"
Разделение приведёт к:
"Java✨Программирование✨Язык" ➡️ ["Java", "Программирование", "Язык"]
Теперь каждое слово является отдельным элементом массива строк.
Массив строк: [ "Java", "Программирование", "Язык" ]
Продвинутые темы
Разделение без использования split()
Если метод
split() не подходит, можно попробовать следующий подход:
String str = "12345";
String[] arr = IntStream.range(0, str.length())
.mapToObj(i -> String.valueOf(str.charAt(i)))
.toArray(String[]::new);
Работа со специальными символами
Будьте внимательны при работе со специальными символами в регулярных выражениях:
String str = "один.два.три";
String[] arr = str.split("\\.");
Точка
. в регулярном выражении обозначает "любой символ" и требует экранирования двойными обратными слэшами.
Обработка пустых строк
При обработке пустых строк необходимо проявлять внимательность:
String str = "";
String[] arr = str.split(",");
if (arr.length == 1 && arr[0].isEmpty()) {
}
Разделение пустой строки приводит к созданию массива с одной отдельной пустой строкой, требующей особого внимания.
Полезные материалы
- String (Java SE 11 & JDK 11) — официальная документация метода
split().
- java – Как разделить строку по пробелу – Stack Overflow — варианты решений от сообщества разработчиков для разделения строк по пробелу.
- Учебник | DigitalOcean — подробное руководство по трансформации строк в массивы в Java.
- StringTokenizer (Java Platform SE 7) — официальная документация по классу
StringTokenizer.
- RegexPlanet: тестирование регулярных выражений для Java в режиме онлайн — практический инструмент для проверки регулярных выражений.
- Массивы (Java Tutorial > Изучение языка Java > Основы языка) — общий обзор работы с массивами в Java.
- Класс String в Java – GeeksforGeeks — руководство по работе со строками в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик