Создание уникальных строк без дефисов в Java: UUID и Random

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Быстрый ответ

Чтобы быстро создать UUID без дефиса в Java, можно использовать следующий код:

Java Скопировать код String noDashUUID = UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");

Этот фрагмент кода генерирует UUID при помощи UUID.randomUUID() , а затем удаляет из него дефисы с помощью метода replace("-", "") .

Улучшение производительности и секреты случайности

Соотношение случайности и безопасности

При генерации значений нужно быть внимательными к безопасности и случайности. Некоторые биты UUID отражают его версию и вариант, поэтому они должны оставаться неизменными.

Производительность и качество случайности

Если приоритетной является скорость, то ThreadLocalRandom работает быстрее, чем SecureRandom . Однако для криптографических целей определенно стоит использовать SecureRandom .

Создание собственного метода генерации UUID

Можно разработать свой уникальный алгоритм генерации UUID, что позволит избежать вопроса с дефисами. Эта идея схожа с приготовлением кофе по своему особому рецепту.

Генерация собственного UUID

Использование метода SecureRandom

Java Скопировать код SecureRandom random = new SecureRandom(); byte[] randomBytes = new byte[16]; random.nextBytes(randomBytes); // Мы не колдуем, мы лишь "навариваем" UUID! StringBuffer uuidBrew = new StringBuffer(); for (int i = 0; i < randomBytes.length; i++) { uuidBrew.append(String.format("%02x", randomBytes[i])); } String customUUID = uuidBrew.toString();

Генерация UUID, уникальных в разных JVM: библиотека JUG

При генерации UUID, которые должны быть уникальными в разных JVM, можно использовать JUG (Java UUID Generator). Эта библиотека настоящий паспорт для ваших UUID.

Кодирование URL: нет необходимости

Странное замечание: функция URLEncoder.encode() подходит для замены пробелов на + , но при обработке UUID без дефисов она не нужна. Это как прийти с мечом на кулачный бой!

Визуализация

Представить данные UUID можно следующим образом:

Markdown Скопировать код Стандартный UUID: [8d9f-4d06-a3ce-2b3467eab631] // UUID, разделенный на "вагоны" с помощью дефисов

UUID без дефисов выглядит как пулевой поезд:

Markdown Скопировать код Оптимизированный UUID: [8d9f4d06a3ce2b3467eab631] // Не нужно делать остановки на "дефис-станциях"!

Это обеспечивает более быстрый и плавный транзит в мире больших данных!

Markdown Скопировать код | Подход | Представление | Скорость | | --------------------------------- | ------------------------ | ---------- | | UUID с дефисами | 🚂-🚃-🚃-🚃-🚃 | 🛤️ | | UUID без дефисов | 🚅 | 🛤️🌬️ |

Доверяй, но проверяй!

Тестирование случайности и уникальности значений

Если вы разрабатываете собственную систему генерации случайных чисел, тестируйте её тщательно! Случайность и уникальность — это два ключевых критерия при формировании UUID.

Ведущие нули и полнота шестнадцатеричного представления

Внимательно относитесь к специфическим случаям, например, к исчезающим ведущим нулям. Они могут вызвать неполноту в шестнадцатеричном представлении!

С дефисами или без них

Унифицированный Идентификатор Ресурса: не всегда нужно удалять дефисы

В HTTP-запросах дефисы удалять не обязательно. Однако в некоторых приложениях может потребоваться чистый алфавитно-цифровой идентификатор — убедитесь, что вы можете корректно его предоставить!

Читаемость против производительности: поиск баланса

Дефисы делают UUID более читаемыми, в то время как UUID без дефисов могут быть более компактными и эффективными. Не забывайте, что вид с балкона может быть прекрасным, но лифт (или генерация UUID) помогает сэкономить время.

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