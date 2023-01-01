Создание уникальных строк без дефисов в Java: UUID и Random#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы быстро создать UUID без дефиса в Java, можно использовать следующий код:
String noDashUUID = UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");
Этот фрагмент кода генерирует UUID при помощи
UUID.randomUUID(), а затем удаляет из него дефисы с помощью метода
replace("-", "").
Улучшение производительности и секреты случайности
Соотношение случайности и безопасности
При генерации значений нужно быть внимательными к безопасности и случайности. Некоторые биты UUID отражают его версию и вариант, поэтому они должны оставаться неизменными.
Производительность и качество случайности
Если приоритетной является скорость, то
ThreadLocalRandom работает быстрее, чем
SecureRandom. Однако для криптографических целей определенно стоит использовать
SecureRandom.
Создание собственного метода генерации UUID
Можно разработать свой уникальный алгоритм генерации UUID, что позволит избежать вопроса с дефисами. Эта идея схожа с приготовлением кофе по своему особому рецепту.
Генерация собственного UUID
Использование метода SecureRandom
SecureRandom random = new SecureRandom();
byte[] randomBytes = new byte[16];
random.nextBytes(randomBytes);
// Мы не колдуем, мы лишь "навариваем" UUID!
StringBuffer uuidBrew = new StringBuffer();
for (int i = 0; i < randomBytes.length; i++) {
uuidBrew.append(String.format("%02x", randomBytes[i]));
}
String customUUID = uuidBrew.toString();
Генерация UUID, уникальных в разных JVM: библиотека JUG
При генерации UUID, которые должны быть уникальными в разных JVM, можно использовать JUG (Java UUID Generator). Эта библиотека настоящий паспорт для ваших UUID.
Кодирование URL: нет необходимости
Странное замечание: функция
URLEncoder.encode() подходит для замены пробелов на
+, но при обработке UUID без дефисов она не нужна. Это как прийти с мечом на кулачный бой!
Визуализация
Представить данные UUID можно следующим образом:
Стандартный UUID: [8d9f-4d06-a3ce-2b3467eab631]
// UUID, разделенный на "вагоны" с помощью дефисов
UUID без дефисов выглядит как пулевой поезд:
Оптимизированный UUID: [8d9f4d06a3ce2b3467eab631]
// Не нужно делать остановки на "дефис-станциях"!
Это обеспечивает более быстрый и плавный транзит в мире больших данных!
| Подход | Представление | Скорость |
| --------------------------------- | ------------------------ | ---------- |
| UUID с дефисами | 🚂-🚃-🚃-🚃-🚃 | 🛤️ |
| UUID без дефисов | 🚅 | 🛤️🌬️ |
Доверяй, но проверяй!
Тестирование случайности и уникальности значений
Если вы разрабатываете собственную систему генерации случайных чисел, тестируйте её тщательно! Случайность и уникальность — это два ключевых критерия при формировании UUID.
Ведущие нули и полнота шестнадцатеричного представления
Внимательно относитесь к специфическим случаям, например, к исчезающим ведущим нулям. Они могут вызвать неполноту в шестнадцатеричном представлении!
С дефисами или без них
Унифицированный Идентификатор Ресурса: не всегда нужно удалять дефисы
В HTTP-запросах дефисы удалять не обязательно. Однако в некоторых приложениях может потребоваться чистый алфавитно-цифровой идентификатор — убедитесь, что вы можете корректно его предоставить!
Читаемость против производительности: поиск баланса
Дефисы делают UUID более читаемыми, в то время как UUID без дефисов могут быть более компактными и эффективными. Не забывайте, что вид с балкона может быть прекрасным, но лифт (или генерация UUID) помогает сэкономить время.
Полезные материалы
- How do I create a unique ID in Java? – Stack Overflow — авторитетный источник информации по созданию UUID без дефисов в Java.
- UUID (Java Platform SE 8) — официальная документация по UUID в Java.
- Codec – Home — исследуйте альтернативные подходы к кодированию с помощью Apache Commons Codec.
- Java Performance Tuning — кладезь методик оптимизации производительности.
- GitHub – jchambers/fast-uuid: A Java library for quickly and efficiently parsing and writing UUIDs — отличный ресурс для поиска методов улучшения производительности UUID.
- Java Practices->Generating unique IDs — гайд по созданию UUID без дефисов.
- Java UUID generation revisited again — глубокий анализ влияния на производительность при генерации UUID.
Олеся Тарасова
Java-разработчик