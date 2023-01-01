Сравнение строк с возможными null в Java: методы и подходы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы безопасно сравнивать объекты с возможностью их null значений, можно использовать метод Objects.equals(Object a, Object b) :

Java Скопировать код boolean areEqual = Objects.equals(obj1, obj2);

Данный метод считает два null как равные значения (возвращает true ), а null и не-null объекты определяются как неравные (возвращает false ), благодаря чему исключается риск NullPointerException .

Устаревший код: Обработка сравнения с null

Если в вашем проекте используются версии Java старше чем 7, вам, возможно, понадобится эквивалент для Objects.equals :

Java Скопировать код public static boolean equals(Object a, Object b) { if (a == b) return true; if (a == null || b == null) return false; return a.equals(b); }

Таким образом, вы обеспечите себя функционалом, аналогичным Objects.equals , с защитой от null .

Остерегайтесь подводных камней при сравнении строк!

Для сравнения строк с учетом null рекомендуется использовать специализированные методы, такие как StringUtils.equals из Apache Commons Lang:

Java Скопировать код boolean areEqual = StringUtils.equals(str1, str2);

А для Android лучше всего подходит TextUtils.equals :

Java Скопировать код boolean areEqual = TextUtils.equals(str1, str2);

Принимайте null значения во время сортировки

При сортировке коллекций, содержащих null , используйте null -безопасные компараторы:

Java Скопировать код Comparator<String> nullSafeComparator = Comparator.nullsFirst(String::compareTo);

И для сложных объектов применяйте цепочку сравнений с thenComparing :

Java Скопировать код Comparator<Person> comparator = Comparator .comparing(Person::getName, Comparator.nullsFirst(String::compareTo)) .thenComparing(Person::getAge);

Будьте настороже: Случаи, требующие пристального внимания

Objects.equals очень удобен, но не забывайте про исключительные моменты:

Пользовательские объекты : Удостоверьтесь, что метод equals был корректно переопределен.

: Удостоверьтесь, что метод был корректно переопределен. Примитивные типы : В этом случае Objects.equals не подойдет, используйте обёртки или сравнение напрямую.

: В этом случае не подойдет, используйте обёртки или сравнение напрямую. Большие коллекции: Контролируйте производительность, избегая ненужных сравнений.

Визуализация

Рассмотрим примеры с появлением null в контексте карточной игры:

Сравнение: - Объект А – Объект B - [ 🎴 | null ] – [ 🎴 | 🃏 ] Совпадение: [🎴 = 🎴] – Близнецы! Не совпадение: [null ≠ 🃏] – Отличия есть, близнецов нет!

Особое правило справедливо как для игр, так и для программного сравнения:

Если ОБА null = "Близнецы найдены! [🃏 = 🃏]" Если ОДИН null = "Близнецы не обнаружены! [🎴 ≠ 🃏]"

Частые ошибки при сравнении, которые могут вам дорого обойтись

Наиболее распространённые промахи при сравнении объектов:

Нарушение принципов equals : Метод должен быть рефлексивным, симметричным, транзитивным и консистентным. Игнорирование hashCode : Не забывайте о том, что необходим разумный подход к согласованности с equals . Сравнение разнотипных объектов: Различные классы объектов всегда возвращают false . Отсортированные коллекции: Уделите пользовательским компараторам особое внимание, это может изменить поведение сортировки и обработку null .

Учимся у профессионалов: Исходный код

Взгляните, как в Apache Commons Lang реализован метод StringUtils.equals :

Java Скопировать код public static boolean equals(final CharSequence cs1, final CharSequence cs2) { if (cs1 == cs2) { return true; } if (cs1 == null || cs2 == null) { return false; } if (cs1.length() != cs2.length()) { return false; } if (cs1 instanceof String && cs2 instanceof String) { return cs1.equals(cs2); } // Дополнительные проверки }

Полезные материалы