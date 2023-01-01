Решение проблемы создания Android Virtual Device: OK неактивно

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Быстрый ответ

Если у вас возникли трудности при создании AVD, рекомендуется проверить следующее:

Android Studio : Убедитесь в установке последней версии.

: Убедитесь в установке последней версии. Пакеты SDK и образы системы : Обязательно должны быть установлены и их версии должны совпадать.

и : Обязательно должны быть установлены и их версии должны совпадать. Наличие свободного места на диске: Без этого создание виртуального устройства невозможно!

Для создания AVD через терминал используйте команду:

Bash Скопировать код avdmanager create avd -n YourAVD -k "system-images;android-29;default;x86_64"

Укажите соответствующую версию API и архитектуру вместо android-29 и x86_64 .

Понимание образов системы

Перед созданием AVD необходимо убедиться, что у вас установлены нужные образы системы. Откройте Менеджер SDK и проверьте соответствие версии вашему целевому уровню API. Рекомендуем рассмотреть следующие варианты:

Образ системы ARM EABI v7a : Хорошо подходит для целевых платформ, начиная с Android 4.0.

: Хорошо подходит для целевых платформ, начиная с Android 4.0. Intel x86 ATOM System Images : Если требуется поддержка старых версий Android до 4.0, то эти образы предпочтительны благодаря их высокой производительности.

: Если требуется поддержка старых версий Android до 4.0, то эти образы предпочтительны благодаря их высокой производительности. MIPS System Image: Этот вариант идеален для тех, кто занимается разработкой под устройства с MIPS CPU.

Не забывайте о необходимости перезапускать Android Studio для обновления списка доступных образов.

Оптимизация работы эмулятора при помощи образов системы

Для повышения производительности эмулятора старайтесь выбирать системные образы осознанно:

Использование Intel : Системные образы Intel наиболее эффективны благодаря технологии Intel HAXM.

: Системные образы Intel наиболее эффективны благодаря технологии Intel HAXM. ARM EABI v7a Image: Рекомендован для использования с API 15 и выше для дополнительной оптимизации.

Устранение типичных ошибок

В случае возникновения проблем в процессе установки обратите внимание на следующее:

Функционирование без Eclipse : Перезапуск может помочь в применении внесённых изменений.

: Перезапуск может помочь в применении внесённых изменений. Путь к SDK : В настройках Eclipse путь к SDK должен быть корректно указан.

: В настройках Eclipse путь к SDK должен быть корректно указан. Нерабочая кнопка "ОК": При использовании Ubuntu возможно необходимо обновление SDK или перемещение файлов из папки default .

Повышение эффективности работы эмулятора

Для более удобной работы с эмулятором:

Рекомендуется использовать 64-битную ОС для обеспечения высокой производительности.

для обеспечения высокой производительности. Включите рендеринг на GPU в настройках для более плавной работы.

в настройках для более плавной работы. Изучите документацию по ускорению процесса эмуляции на архитектуре Intel.

Визуализация

Процесс создания AVD можно сравнить со сборкой пазла:

Выбор подходящего образа системы. Обеспечение адекватного количества ресурсов (ЦПУ/ОЗУ). Подбор оптимального дизайна.

Если возникают проблемы, проверьте:

Совместимость выбранного образа системы?

Рациональность распределения ресурсов?

Правильность выбора внешнего вида?

Не торопитесь сдаваться, старайтесь выявить и устранить проблемы в духе детектива.

Создание идеального рецепта

При создании AVD каждый шаг важен:

Тщательный подбор дизайна устройства.

Рациональное управление ОЗУ.

Синхронизация образа системы и целевой версии SDK.

Исправление ошибок эмулятора

Будьте внимательны, так как в коде может скрываться множество подводных камней:

Если Менеджер AVD не отзывается, попробуйте запустить его от имени администратора.

Периодически очищайте кэш.

Регулярно обновляйте такие инструменты, как Eclipse и Менеджер SDK.

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