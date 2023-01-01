Десериализация JSON в Java: преобразование underscore в camelCase

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Быстрый ответ

Чтобы трансформировать имена из snakecase в JSON в camelCase в Java с использованием библиотеки Jackson, необходимо настроить ObjectMapper , указав стратегию именования **SNAKECASE**:

Java Скопировать код new ObjectMapper().setPropertyNamingStrategy(PropertyNamingStrategies.SNAKE_CASE);

Для отдельных полей можно применять аннотацию @JsonProperty:

Java Скопировать код @JsonProperty("json_field") private String jsonField;

Можно выбрать между общим применением или точным контролем для каждого поля в отдельности.

Трансформация snake_case в camelCase с использованием Jackson

Jackson упрощает работу с различиями в правилах именования JSON и Java, предоставляя удобные стратегии именования и позволяя сосредоточиться на написании емкого кода.

Использование @JsonNaming: одна аннотация для стандартизации класса

Если в классе множество полей, имена которых в JSON записаны через подчеркивание, целесообразно применить к всему классу аннотацию @JsonNaming . Это позволит синхронизировать данные JSON с атрибутами Java:

Java Скопировать код @JsonNaming(PropertyNamingStrategies.SnakeCaseStrategy.class) public class User { private String firstName; // Ура, в Java уже без нижних подчеркиваний! private String lastName; // и другие поля... }

Глобальная стратегия в Spring Boot

В приложении на Spring Boot можно установить стратегию для всех классов через конфигурационный файл application.properties:

properties Скопировать код spring.jackson.property-naming-strategy=SNAKE_CASE

Благодаря Spring Boot, ObjectMapper преобразует "недостатки" в возможности.

Тонкая настройка с ObjectMapper

Для более точной настройки обработки JSON в приложении без Spring Boot, создайте экземпляр ObjectMapper следующим образом:

Java Скопировать код @Bean public ObjectMapper jacksonObjectMapper() { ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); mapper.setPropertyNamingStrategy(PropertyNamingStrategies.SNAKE_CASE); return mapper; }

Работа со старыми версиями Jackson

В версиях Jackson до 2.7 использовалась стратегия CAMEL_CASE_TO_LOWER_CASE_WITH_UNDERSCORES , а между 2.7 и 2.12 — SnakeCaseStrategy . Jackson развивается вместе с изменяющимися требованиями к программному обеспечению.

Визуализация

Представим, как поля из JSON с подчеркиваниями _sneaky_snakes_ преобразуются в правильно именованные атрибуты Java:

Markdown Скопировать код JSON field: | Java field: --------------------|------------------ `first_name` | `firstName` `last_username` | `lastUsername` `user_age` | `userAge`

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Мощность и гибкость Jackson

Jackson предлагает множество инструментов и функций для написания емкого, понятного и эффективного кода при работе с JSON.

Индивидуальное использование @JsonProperty

Если общая стратегия именования не подходит, используйте аннотацию @JsonProperty . Она особенно актуальна, если имена полей в JSON не соответствуют стандартам именования Java:

Java Скопировать код @JsonProperty("na_me") private String name; // Уж не окликнешь ли меня "na_me", JSON?

Jackson-у, кажется, все по кайфу: "Все в порядке, я поддерживаю такой формат".

Превентивное устранение ошибок

В процессе маппинга JSON в объекты Java не обойтись без ошибок, поэтому будьте внимательны: изменение имен полей в исходном JSON или опечатки в аннотациях Java могут привести к проблемам.

Все возможности Jackson

Но Jackson – это не только именование. Он предлагает гибкие решения, такие как пользовательские сериализаторы/десериализаторы, возможности игнорирования свойств и другое для решения сложных задач парсинга.

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