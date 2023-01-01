Исключение поля из @AllArgsConstructor в Java с Lombok

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Быстрый ответ

Если хотите исключить поле из @AllArgsConstructor в Lombok, примените комбинацию @NoArgsConstructor и @RequiredArgsConstructor . Необходимые поля можно пометить как final или добавить к ним аннотацию @NonNull . Такие поля будут включены в @RequiredArgsConstructor . Чтобы поле не попадало в автоматически создаваемый конструктор, можно создать собственный конструктор и не включать туда данное поле.

Java Скопировать код @Getter @RequiredArgsConstructor public class YourClass { private final int criticalField1; // Обязательное поле @NonNull private String crucialField2; // Тоже включено private int excludedField; // Исключено из автоматически созданного конструктора public YourClass(int criticalField1, String crucialField2, int yourField) { this.criticalField1 = criticalField1; this.crucialField2 = crucialField2; // Поле excludedField остаётся без внимания. } }

excludedField обрабатывается только в самописном конструкторе.

Выбор между изменяемыми и неизменяемыми полями

Поля с модификатором final или аннотацией @NonNull включаются в @RequiredArgsConstructor и остаются неизменяемыми, что обеспечивает надежность кода.

Если вам нужны изменяемые поля, аннотация @Builder обеспечивает необходимую гибкость для их настройки, не нарушая при этом потокобезопасность.

Инициализация: включённые, исключённые и встроенные поля

Необходимо учитывать разные стратегии инициализации полей в Lombok. Если поле final инициализируется при объявлении, оно не будет включено в конструктор, создаваемый @AllArgsConstructor :

Java Скопировать код @Getter @AllArgsConstructor public class YourClass { private final int compulsoryField1; @NonNull private String mustHaveField2; private final int leftOutField = 404; // Исключено @AllArgsConstructor }

Поле leftOutField исключено из конструктора, так как оно уже инициализировано при объявлении.

Использование @Builder для полного контроля

Если @RequiredArgsConstructor не отвечает всем требованиям, @Builder предоставляет более гибкий контроль:

Java Скопировать код @Getter @Builder public class MyClass { private int requiredField1; private String neededField2; // leftOutField исключено. // Создаём экземпляр класса со строителем. MyClass mc = MyClass.builder().requiredField1(123).neededField2("Hello").build();

С его помощью можно управлять комбинацией полей при создании объектов.

Оставайтесь в курсе и используйте все возможности Lombok

Следите за документацией Lombok, чтобы быть в курсе последних обновлений. Возможно, появится новая аннотация @SomeArgsConstructor , позволяющая пользовательское исключение полей из конструкторов.

Визуализация

Представьте, что ваш набор инструментов для Java (🧰) не должен включать один определённый инструмент (🛠).

Markdown Скопировать код `@AllArgsConstructor` = 🧰 (Весь комплект)

Java Скопировать код @AllArgsConstructor(exclude="screwdriver") // 🛠 – это инструмент, который мы оставляем за бортом

Таким образом, вы формируете нужный набор инструментов, исключая ненужные.

Markdown Скопировать код Итоговый набор: 🧰🔧🔩🔨❌ // @AllArgsConstructor создаст все, кроме отвёртки.

Это наглядная иллюстрация исключения поля с помощью @AllArgsConstructor .

Комбинирование различных подходов в Lombok

В сложных ситуациях можно совмещать разные стратегии и аннотации Lombok при инициализации полей:

Различная инициализация полей: Инициализация полей через конструктор не всегда обязательна, возможны значения по умолчанию при объявлении поля. Выборочное использование строителя: @Builder.Default обеспечивает установку значений по умолчанию, оставляя при этом гибкость для индивидуальных экземпляров класса. Квази-конструкторы: Фабричные методы позволяют задавать значения после создания экземпляра класса, если это требуется. Комбинирование аннотаций: Применение @NoArgsConstructor и @RequiredArgsConstructor параллельно создаёт широкие возможности для настройки поведения полей.

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