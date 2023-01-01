Исключение поля из @AllArgsConstructor в Java с Lombok#Java Core
Быстрый ответ
Если хотите исключить поле из
@AllArgsConstructor в Lombok, примените комбинацию
@NoArgsConstructor и
@RequiredArgsConstructor. Необходимые поля можно пометить как
final или добавить к ним аннотацию
@NonNull. Такие поля будут включены в
@RequiredArgsConstructor. Чтобы поле не попадало в автоматически создаваемый конструктор, можно создать собственный конструктор и не включать туда данное поле.
@Getter
@RequiredArgsConstructor
public class YourClass {
private final int criticalField1; // Обязательное поле
@NonNull private String crucialField2; // Тоже включено
private int excludedField; // Исключено из автоматически созданного конструктора
public YourClass(int criticalField1, String crucialField2, int yourField) {
this.criticalField1 = criticalField1;
this.crucialField2 = crucialField2;
// Поле excludedField остаётся без внимания.
}
}
excludedField обрабатывается только в самописном конструкторе.
Выбор между изменяемыми и неизменяемыми полями
Поля с модификатором
final или аннотацией
@NonNull включаются в
@RequiredArgsConstructor и остаются неизменяемыми, что обеспечивает надежность кода.
Если вам нужны изменяемые поля, аннотация
@Builder обеспечивает необходимую гибкость для их настройки, не нарушая при этом потокобезопасность.
Инициализация: включённые, исключённые и встроенные поля
Необходимо учитывать разные стратегии инициализации полей в Lombok. Если поле
final инициализируется при объявлении, оно не будет включено в конструктор, создаваемый
@AllArgsConstructor:
@Getter
@AllArgsConstructor
public class YourClass {
private final int compulsoryField1;
@NonNull private String mustHaveField2;
private final int leftOutField = 404; // Исключено @AllArgsConstructor
}
Поле
leftOutField исключено из конструктора, так как оно уже инициализировано при объявлении.
Использование @Builder для полного контроля
Если
@RequiredArgsConstructor не отвечает всем требованиям,
@Builder предоставляет более гибкий контроль:
@Getter
@Builder
public class MyClass {
private int requiredField1;
private String neededField2;
// leftOutField исключено.
// Создаём экземпляр класса со строителем.
MyClass mc = MyClass.builder().requiredField1(123).neededField2("Hello").build();
С его помощью можно управлять комбинацией полей при создании объектов.
Оставайтесь в курсе и используйте все возможности Lombok
Следите за документацией Lombok, чтобы быть в курсе последних обновлений. Возможно, появится новая аннотация
@SomeArgsConstructor, позволяющая пользовательское исключение полей из конструкторов.
Визуализация
Представьте, что ваш набор инструментов для Java (🧰) не должен включать один определённый инструмент (🛠).
`@AllArgsConstructor` = 🧰 (Весь комплект)
@AllArgsConstructor(exclude="screwdriver") // 🛠 – это инструмент, который мы оставляем за бортом
Таким образом, вы формируете нужный набор инструментов, исключая ненужные.
Итоговый набор: 🧰🔧🔩🔨❌
// @AllArgsConstructor создаст все, кроме отвёртки.
Это наглядная иллюстрация исключения поля с помощью
@AllArgsConstructor.
Комбинирование различных подходов в Lombok
В сложных ситуациях можно совмещать разные стратегии и аннотации Lombok при инициализации полей:
Различная инициализация полей: Инициализация полей через конструктор не всегда обязательна, возможны значения по умолчанию при объявлении поля.
Выборочное использование строителя:
@Builder.Defaultобеспечивает установку значений по умолчанию, оставляя при этом гибкость для индивидуальных экземпляров класса.
Квази-конструкторы: Фабричные методы позволяют задавать значения после создания экземпляра класса, если это требуется.
Комбинирование аннотаций: Применение
@NoArgsConstructorи
@RequiredArgsConstructorпараллельно создаёт широкие возможности для настройки поведения полей.
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@SomeArgsConstructor, и улучшению библиотеки.
Полезные материалы
- Проект Lombok: Уменьшение boilerplate-кода в Java — Как Lombok упрощает Java-разработку.
- Lombok @NoArgsConstructor, @RequiredArgsConstructor и @AllArgsConstructor — Подробное руководство по использованию конструкторов в Lombok.
- Видеоурок на YouTube: Обзор конструкторов Lombok — Подробное объяснение работы с конструкторами в Lombok.
- Настройка аннотаций конструктора Lombok — Гибкость аннотаций конструкторов Lombok.
- Java Lombok и его альтернативы — Инструментарий Lombok и библиотеки схожего назначения.
- Официальный гид: Введение в проект Lombok — Официальное руководство по началу работы с Lombok.
Олеся Тарасова
Java-разработчик