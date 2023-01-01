Правила использования Markers в SLF4J/Logback: стратегии и трюки#Java Core
Быстрый ответ
Обогащайте свое логирование с помощью маркеров SLF4J/Logback. Маркеры помогут привлекать внимание к определенным событиям, например, к тем, что связаны с безопасностью:
Marker secMarker = MarkerFactory.getMarker("SECURITY"); // маркируем событие как 'SECURITY'
logger.info(secMarker, "Зафиксирована попытка доступа"); // потенциальное нарушение безопасности
Маркеры облегчают обнаружение и высокоскоростное решение проблематических ситуаций.
Стратегическая фильтрация: применение маркеров и MDC
Для эффективной работы с большим объемом логов необходимы надежные механизмы фильтрации. Маркеры предоставляют инструмент для категоризации и отсеивания избыточной информации. С помощью MDC (Mapped Diagnostic Context) можно добавить к логам дополнительный контекст, что увеличивает их информативность.
При проведении политики использования маркеров следует придерживаться строгих правил. Каждый маркер должен выполнять определенную функцию для упрощения анализа логов.
На заметку:
- Наименование маркеров: Название должно коррелировать с назначением маркера.
- Сочетание маркеров и уровней логирования: контрастируйте рутинные сообщения с сообщениями о критических ситуациях.
- Пользовательские маркеры: Создавайте собственные маркеры для сохранения последовательности сигнализации в приложении.
Внедрение MDC для обеспечения контекста
MDC дополняет логи контекстом и становится ключевым инструментом для сопоставления событий в различных частях системы.
Примеры использования MDC:
- Мониторинг пользовательской активности: Анализ пользовательского поведения по уникальному идентификатору сессии.
- Логирование по задачам: Целенаправленный обзор логов, связанных с конкретными запросами.
- Фильтрация среды выполнения: Классификация логов на основании среды выполнения: разработки, тестирования или продакшена.
MDC помогает обнаружить и отслеживать ошибки, которые трудно определить без дополнительной информации.
Логирование нового поколения: маркеры, MDC и что далее
Используйте маркеры и MDC для создания структурированных логов, например в формате JSON. Инструменты анализа логов способны обрабатывать такие данные, предоставляя простую визуализацию и поиск информации.
Этапы работы:
- logstash-logback-encoder: Настройте Logback для вывода логов в формате JSON.
- Парсинг логов: Воспользуйтесь logstash или другими инструментами для обработки JSON-логов и работы с маркерами и MDC.
Руководство по настройке
logstash-logback-encoder доступно по ссылке.
Визуализация
Рассматривайте маркеры в SLF4J/Logback как цветные ярлыки на папках с файлами. Они помогают в ориентации по логам и быстром отыскании нужной информации.
// Без маркеров:
(голос в тумане) "У нас проблема." // С чем именно?
// С маркерами:
💾: "Возникли проблемы с последней версией продукта." // Теперь всё ясно!
Маркеры фильтруют ненужные данные, облегчая работу с логами.
Проработка стратегии применения маркеров
На ранней стадии разработки продумайте систему маркеров.
Основы именования: При выборе названий маркеров учитывайте, чтобы они были понятны всем членам команды.
Политика использования: Создайте общую политику применения маркеров для обеспечения единообразия в рамках всего проекта.
Прогнозирование аналитики: Проанализируйте вероятные сценарии использования и нуждаются ли они в своих маркерах.
Полезные материалы
- Руководство по SLF4J — Изучение маркеров в документации SLF4J.
- Глава 7: Фильтры — настройка маркеров в Logback через фильтры.
- Структурированные маркеры данных в Logback — примеры использования маркеров для структурированных данных на GitHub.
- Интеграция Logback с Spring Boot — Применение маркеров в Logback в совокупности с Spring Boot.
- DZone — Глубокое погружение в тему маркеров и Logback для детального логирования.
Олеся Тарасова
Java-разработчик