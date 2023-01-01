Правила использования Markers в SLF4J/Logback: стратегии и трюки

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Быстрый ответ

Обогащайте свое логирование с помощью маркеров SLF4J/Logback. Маркеры помогут привлекать внимание к определенным событиям, например, к тем, что связаны с безопасностью:

Java Скопировать код Marker secMarker = MarkerFactory.getMarker("SECURITY"); // маркируем событие как 'SECURITY' logger.info(secMarker, "Зафиксирована попытка доступа"); // потенциальное нарушение безопасности

Маркеры облегчают обнаружение и высокоскоростное решение проблематических ситуаций.

Стратегическая фильтрация: применение маркеров и MDC

Для эффективной работы с большим объемом логов необходимы надежные механизмы фильтрации. Маркеры предоставляют инструмент для категоризации и отсеивания избыточной информации. С помощью MDC (Mapped Diagnostic Context) можно добавить к логам дополнительный контекст, что увеличивает их информативность.

При проведении политики использования маркеров следует придерживаться строгих правил. Каждый маркер должен выполнять определенную функцию для упрощения анализа логов.

На заметку:

Наименование маркеров : Название должно коррелировать с назначением маркера.

: Название должно коррелировать с назначением маркера. Сочетание маркеров и уровней логирования : контрастируйте рутинные сообщения с сообщениями о критических ситуациях.

: контрастируйте рутинные сообщения с сообщениями о критических ситуациях. Пользовательские маркеры: Создавайте собственные маркеры для сохранения последовательности сигнализации в приложении.

Внедрение MDC для обеспечения контекста

MDC дополняет логи контекстом и становится ключевым инструментом для сопоставления событий в различных частях системы.

Примеры использования MDC:

Мониторинг пользовательской активности : Анализ пользовательского поведения по уникальному идентификатору сессии.

: Анализ пользовательского поведения по уникальному идентификатору сессии. Логирование по задачам : Целенаправленный обзор логов, связанных с конкретными запросами.

: Целенаправленный обзор логов, связанных с конкретными запросами. Фильтрация среды выполнения: Классификация логов на основании среды выполнения: разработки, тестирования или продакшена.

MDC помогает обнаружить и отслеживать ошибки, которые трудно определить без дополнительной информации.

Логирование нового поколения: маркеры, MDC и что далее

Используйте маркеры и MDC для создания структурированных логов, например в формате JSON. Инструменты анализа логов способны обрабатывать такие данные, предоставляя простую визуализацию и поиск информации.

Этапы работы:

logstash-logback-encoder : Настройте Logback для вывода логов в формате JSON.

: Настройте Logback для вывода логов в формате JSON. Парсинг логов: Воспользуйтесь logstash или другими инструментами для обработки JSON-логов и работы с маркерами и MDC.

Руководство по настройке logstash-logback-encoder доступно по ссылке.

Визуализация

Рассматривайте маркеры в SLF4J/Logback как цветные ярлыки на папках с файлами. Они помогают в ориентации по логам и быстром отыскании нужной информации.

Markdown Скопировать код // Без маркеров: (голос в тумане) "У нас проблема." // С чем именно? // С маркерами: 💾: "Возникли проблемы с последней версией продукта." // Теперь всё ясно!

Маркеры фильтруют ненужные данные, облегчая работу с логами.

Проработка стратегии применения маркеров

На ранней стадии разработки продумайте систему маркеров.

Основы именования: При выборе названий маркеров учитывайте, чтобы они были понятны всем членам команды.

Политика использования: Создайте общую политику применения маркеров для обеспечения единообразия в рамках всего проекта.

Прогнозирование аналитики: Проанализируйте вероятные сценарии использования и нуждаются ли они в своих маркерах.

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