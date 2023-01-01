Автосоздание пути файла при записи в Java: FileWriter#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
В Java существуют специальные команды для создания каталогов и файлов:
Files.createDirectories() и
Files.createFile(). Чтобы задать желаемое местоположение файла, используется объект
Path. Перед созданием файла следует удостовериться в его отсутствии с помощью
Files.notExists(). Вот пример кода:
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
public class AutoCreatePath {
public static void main(String[] args) {
Path path = Paths.get("/desired/path/to/file.txt");
try {
Files.createDirectories(path.getParent());
if (Files.notExists(path)) {
Files.createFile(path);
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
Теперь вместе с файлом
file.txt автоматически будут созданы все необходимые каталоги, если они ранее отсутствовали.
Переносимость файловых путей? Это проще, чем кажется!
Для корректной работы с файловыми путями в различных операционных системах используйте
File.separator. Забудьте о строгих разделителях путей типа
/ или
`. Используйте File.separator` для обеспечения кроссплатформенной совместимости.
String baseDir = System.getProperty("user.dir");
String relativePath = "subdir" + File.separator + "file.txt";
Path path = Paths.get(baseDir, relativePath);
Искусство записи в файл и управления ресурсами
Для записи в файл и эффективного управления ресурсами используйте
FileWriter и конструкцию
try-with-resources:
Path path = Paths.get("/desired/path/to/file.txt");
try (BufferedWriter writer = Files.newBufferedWriter(path)) {
writer.write("some text");
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
Визуализация
Визуализируем процесс создания файла и всей цепочки каталогов, которые должны быть созданы перед этим:
Сначала проверьте, существует ли уже нужный путь.
Если нет, создайте недостающие директории.
Files.createDirectories(path.getParent());
- Подготовьте место для вашего файла, чтобы он мог появиться на свет.
Важно: перед записью данных убедитесь, что весь путь к файлу создан.
Исключения: быть на чеку
При работе с файлами используйте блоки
try-catch для предотвращения возможных исключений
IOExceptions. Будьте внимательны и готовы обработать исключение
AccessDeniedException, проверяя уровень доступа к файлам.
Сторонние библиотеки к вашим услугам
Для упрощения работы с файлами вы можете воспользоваться библиотекой Apache Commons IO. В ней функция
FileUtils.openOutputStream поможет создать недостающие каталоги:
File targetFile = new File("/desired/path/to/file.txt");
try {
OutputStream output = FileUtils.openOutputStream(targetFile, false);
IOUtils.closeQuietly(output);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
Не забудьте закрыть
OutputStream в блоке
try-with-resources.
Производительность, проверки на существование и их баланс
Метод
mkdirs() сам проверяет наличие каталога, поэтому исключите избыточные проверки на существование, которые могут снизить производительность вашего приложения.
new File(path).getParentFile().mkdirs();
Полезные материалы
- File I/O (Featuring NIO.2) – Java NIO Files.createDirectories — Официальный учебник Oracle, объясняющий работу с файловым вводом-выводом в Java NIO.2, включая процесс создания директорий.
- Managing Metadata (File and File Store Attributes) – Java NIO File Attributes — Детальная информация об атрибутах файлов в Java NIO от Oracle.
- Files (Java Platform SE 8 ) — Документация JavaDoc по классу
java.nio.file.Files.
- File (Java Platform SE 8 ) — Документация JavaDoc по классу
java.io.File.
Олеся Тарасова
Java-разработчик