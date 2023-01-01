Эквивалент Java Map в C#: как работать с коллекциями

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Быстрый ответ

Если вам знаком и удобен Map<K, V> из Java и вы ищете аналог в C#, ваш выбор — это Dictionary<TKey, TValue> . Рассмотрим пример:

csharp Скопировать код var dictionary = new Dictionary<int, string> { { 1, "one" }, { 2, "two" } }; string value = dictionary[2]; // Вернёт "two"

В C# Dictionary<TKey, TValue> идеально подходит для работы с данными, основанными на парах "ключ-значение", аналогично HashMap из Java.

Безопасное извлечение значений

Если ключ отсутствует, не страшно! Можно воспользоваться методом TryGetValue – исключения не возникнут:

csharp Скопировать код if (dictionary.TryGetValue(2, out string result)) { Console.WriteLine(result); // Выведет "two". }

Данный метод упрощает обработку исключений и избавляет от необходимости заранее проверять наличие ключа.

Использование собственных типов данных в качестве ключей

C# позволяет без проблем использовать в качестве ключей собственные типы, лишь бы они соблюдали некоторые условия:

Ключи должны быть неизменяемыми, потому что любые изменения могут вызвать ошибки. Для обеспечения корректной работы операций сравнения и хеширования, рекомендуется реализовать интерфейс IEquatable<T> , а также методы Equals(object) и GetHashCode() .

Вот пример пользовательского типа ключа:

csharp Скопировать код public class CustomKey : IEquatable<CustomKey> { public readonly int Id; public readonly string Name; public CustomKey(int id, string name) { Id = id; Name = name; } public bool Equals(CustomKey other) { return other != null && Id == other.Id && Name == other.Name; } public override int GetHashCode() { return HashCode.Combine(Id, Name); } }

С помощью такого ключа мы обеспечиваем уникальность и корректное сравнение.

Визуализация

Мы заменям карты на словари, представляя Map из Java как Dictionary в C#:

Java (🗺️): { Key1: 'Value1', Key2: 'Value2', Key3: 'Value3' }

Эквивалент на C#:

C# (📔): new Dictionary<KeyType, ValueType> { { Key1, 'Value1' }, { Key2, 'Value2' }, { Key3, 'Value3' } };

Они оба основаны на концепции пар ключ-значение, но имеют различную реализацию.

🗺️ ➡️ 📔: Map в Java и Dictionary в C# адаптированы для своих языковых экосистем.

Простота добавления и извлечения элементов

Добавление элементов производится с помощью метода Add :

csharp Скопировать код dictionary.Add(3, "three");

Доступ к элементам тоже простой:

csharp Скопировать код string three = dictionary[3]; // Вернёт "three".

Однако напрямую обращение к элементам может привести к KeyNotFoundException . В таких случаях использование TryGetValue будет более предпочтительным и безопасным.

Неизменяемость ключей и целостность словаря

Менять ключи в уже существующем словаре категорически не рекомендуется:

Словари используют хеш-коды ключей, и любые изменения в них могут привести к потере элементов.

В итоге, из-за изменения ключей, словарь может "потерять" эти пары или даже испортиться.

В идеале, ключи должны быть константными.

Обработка отсутствующих ключей

Метод TryGetValue прекрасно справляется с ситуациями, когда требуется искомый ключ может отсутствовать, опасения о вызове исключения KeyNotFoundException отпадают.

Вот как это выглядит на практике:

csharp Скопировать код if (dictionary.TryGetValue(searchKey, out var value)) { // Ключ найден, 'value' содержит значение. } else { // Ключа нет, 'value' содержит значение по умолчанию для типа. }

Такой подход избегает нештатных ситуаций и повышает надежность кода.

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