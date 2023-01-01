Эквивалент Java Map в C#: как работать с коллекциями#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Если вам знаком и удобен
Map<K, V> из Java и вы ищете аналог в C#, ваш выбор — это
Dictionary<TKey, TValue>. Рассмотрим пример:
var dictionary = new Dictionary<int, string> { { 1, "one" }, { 2, "two" } };
string value = dictionary[2]; // Вернёт "two"
В C#
Dictionary<TKey, TValue> идеально подходит для работы с данными, основанными на парах "ключ-значение", аналогично
HashMap из Java.
Безопасное извлечение значений
Если ключ отсутствует, не страшно! Можно воспользоваться методом
TryGetValue – исключения не возникнут:
if (dictionary.TryGetValue(2, out string result))
{
Console.WriteLine(result); // Выведет "two".
}
Данный метод упрощает обработку исключений и избавляет от необходимости заранее проверять наличие ключа.
Использование собственных типов данных в качестве ключей
C# позволяет без проблем использовать в качестве ключей собственные типы, лишь бы они соблюдали некоторые условия:
- Ключи должны быть неизменяемыми, потому что любые изменения могут вызвать ошибки.
- Для обеспечения корректной работы операций сравнения и хеширования, рекомендуется реализовать интерфейс
IEquatable<T>, а также методы
Equals(object)и
GetHashCode().
Вот пример пользовательского типа ключа:
public class CustomKey : IEquatable<CustomKey>
{
public readonly int Id;
public readonly string Name;
public CustomKey(int id, string name)
{
Id = id;
Name = name;
}
public bool Equals(CustomKey other)
{
return other != null && Id == other.Id && Name == other.Name;
}
public override int GetHashCode()
{
return HashCode.Combine(Id, Name);
}
}
С помощью такого ключа мы обеспечиваем уникальность и корректное сравнение.
Визуализация
Мы заменям карты на словари, представляя
Map из Java как
Dictionary в C#:
Java (🗺️):
{ Key1: 'Value1', Key2: 'Value2', Key3: 'Value3' }
Эквивалент на C#:
C# (📔):
new Dictionary<KeyType, ValueType> { { Key1, 'Value1' }, { Key2, 'Value2' }, { Key3, 'Value3' } };
Они оба основаны на концепции пар ключ-значение, но имеют различную реализацию.
🗺️ ➡️ 📔:
Map в Java и
Dictionary в C# адаптированы для своих языковых экосистем.
Простота добавления и извлечения элементов
Добавление элементов производится с помощью метода
Add:
dictionary.Add(3, "three");
Доступ к элементам тоже простой:
string three = dictionary[3]; // Вернёт "three".
Однако напрямую обращение к элементам может привести к
KeyNotFoundException. В таких случаях использование
TryGetValue будет более предпочтительным и безопасным.
Неизменяемость ключей и целостность словаря
Менять ключи в уже существующем словаре категорически не рекомендуется:
- Словари используют хеш-коды ключей, и любые изменения в них могут привести к потере элементов.
- В итоге, из-за изменения ключей, словарь может "потерять" эти пары или даже испортиться.
- В идеале, ключи должны быть константными.
Обработка отсутствующих ключей
Метод
TryGetValue прекрасно справляется с ситуациями, когда требуется искомый ключ может отсутствовать, опасения о вызове исключения
KeyNotFoundException отпадают.
Вот как это выглядит на практике:
if (dictionary.TryGetValue(searchKey, out var value))
{
// Ключ найден, 'value' содержит значение.
}
else
{
// Ключа нет, 'value' содержит значение по умолчанию для типа.
}
Такой подход избегает нештатных ситуаций и повышает надежность кода.
Полезные материалы
- Изучаем Dictionary в C# – Документация Microsoft — детальное описание и примеры использования
Dictionary.
- Сортировка Map<Key, Value> по значениям – Stack Overflow — как отсортировать
Mapв Java.
- Преимущества Dictionary перед Hashtable в C# – Stack Overflow — сравнение
Dictionaryи
Hashtableв .NET.
- Работаем с Dictionary в C# – C# Corner — обзор операций со словарями.
- Особенности ConcurrentDictionary – Документация Microsoft — введение в потокобезопасные коллекции в .NET.
Олеся Тарасова
Java-разработчик