Фильтрация null значений из списка в Java8: обработка исключений

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Быстрый ответ

Вы можете отсеивать значения null , используя комбинацию Objects::nonNull и Stream#filter :

Java Скопировать код List<String> noNulls = list.stream().filter(Objects::nonNull).collect(Collectors.toList());

В списке noNulls присутствуют только те элементы, которые не равны null .

Теперь давайте более подробно рассмотрим использование лямбда-выражений и потоков Java 8 для обработки значений, отличных от null.

Работа со сложными условиями: объединение фильтров

Для фильтрации null и применения дополнительных критериев, можно объединить несколько фильтров:

Java Скопировать код List<Car> filteredCars = cars.stream() .filter(Objects::nonNull) // Исключаем значения null .filter(car -> "Red".equals(car.getColor())) // Оставляем только красные автомобили .collect(Collectors.toList());

Таким образом, полученный список автомобилей будет содержать только красные машины, исключая значения null .

Использование ссылок на методы при работе со списками

Если вам кажется избыточным писать obj -> obj != null , воспользуйтесь ссылкой на метод ( Objects::nonNull ).

Проверка атрибутов для предотвращения NullPointerException

При обращении к атрибутам объектов следует быть внимательным, чтобы избежать NullPointerException :

Java Скопировать код List<String> carNames = cars.stream() .filter(Objects::nonNull) .filter(car -> car.getName() != null) // Проверяется наличие имени у автомобиля .map(Car::getName) // Преобразование в список имен .collect(Collectors.toList());

Итак, полученный список будет включать имена всех автомобилей, исключив тех, у которых имя не определено.

Обработка потенциально null значений в коллекциях

Если есть риск, что список может быть равен null , применяйте Optional.ofNullable и orElseGet :

Java Скопировать код List<String> safeList = Optional.ofNullable(list) .orElseGet(Collections::emptyList) // Для исключения рисков упадка программы .stream() .filter(Objects::nonNull) .collect(Collectors.toList());

Это позволит исключить проблемы при обработке списков.

Продвинутые методы фильтрации строк

При работе со строками вы можете прибегнуть к помощи класса StringUtils :

Java Скопировать код List<String> nonEmptyNames = names.stream() .filter(StringUtils::isNotBlank) // Оставляем только непустые строки .collect(Collectors.toList());

Данный подход использует класс StringUtils из библиотеки Apache Commons Lang для отсеивания пустых и null строк.

Визуализация

Представьте, что вы ищете сокровища, среди которых находятся ценные (ненулевые) и бесполезные (null) предметы:

Markdown Скопировать код Ваши находки: [💎, null, 📀, null, 🏺]

Лямбда-функция отфильтрует и оставит только ценные предметы:

Java Скопировать код yourItems.stream().filter(Objects::nonNull).collect(Collectors.toList());

В итоге, пройдут только драгоценные камни (💎), золотые диски (📀) и антикварные вазы (🏺):

Markdown Скопировать код До: [💎, null, 📀, null, 🏺] После: [💎, 📀, 🏺]

Значения null будут исключены!

Обработка больших данных с помощью потоков

Используйте потоки для эффективной работы с большими наборами данных:

Ленивость операций: Операторы, такие как filter , выполняются только при необходимости.

Операторы, такие как , выполняются только при необходимости. Сокращение вычислений: Некоторые операции, например, findAny , могут завершиться ещё до обработки всей коллекции.

Некоторые операции, например, , могут завершиться ещё до обработки всей коллекции. Параллельная обработка: Параллельные потоки позволяют эффективно использовать многоядерные процессоры.

Защита вложенных свойств от null значений

Следуйте нижеуказанному подходу для защиты свойств от null значений:

Java Скопировать код List<String> ownerNames = cars.stream() .filter(car -> car.getOwner() != null && car.getOwner().getName() != null) // Проверяем дважды .map(car -> car.getOwner().getName()) .collect(Collectors.toList());

Перед обработкой убедитесь, что свойство Owner объекта и его атрибут Name не являются null .

Кодинг-Сага: Цепочка операций с использованием потоков

Применяйте всю мощь filter , map и collect для создания конвейера обработки данных:

Filter: Отсеките неподходящие элементы.

Отсеките неподходящие элементы. Map: Преобразуйте элементы в соответствии с заданной логикой.

Преобразуйте элементы в соответствии с заданной логикой. Collect: Соберите результаты в финальную коллекцию.

Создавайте эффективный код с использованием лямбда-выражений

Упрощайте: Объединяйте все условия в одном фильтре.

Объединяйте все условия в одном фильтре. Минимизируйте количество вызовов: Сокращайте использование методов в потоковых операциях.

Сокращайте использование методов в потоковых операциях. Используйте подходящие инструменты: Для решения специфических задач используйте такие библиотеки, как Apache Commons Lang или Google Guava.

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