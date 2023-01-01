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Решение ошибки "gradlew: command not found" на Ubuntu
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Решение ошибки "gradlew: command not found" на Ubuntu

#Ошибки Java  #Maven/Gradle  #Установка софта  
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Быстрый ответ

Если столкнулись с ошибкой "gradlew: команда не найдена", сначала убедитесь, что вы находитесь в корневой директории проекта, где и должен находиться скрипт gradlew. В системах Unix, объявите gradlew исполняемым файлом командой:

Bash
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chmod +x ./gradlew

Чтобы запустить его, приведите следующую команду:

Bash
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./gradlew tasks

В операционной системе Windows используйте gradlew.bat:

powershell
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gradlew.bat tasks

Если не обнаруживаете скрипт в проекте, просто сгенерируйте новый wrapper:

Bash
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gradle wrapper --gradle-version [версия]

Здесь [версия] замените на актуальную версию Gradle.

Пошаговый план для смены профессии

Рациональное использование токенов доступа

Если ./gradlew отказывается работать, проблема может крыться в правах доступа:

  1. Проверьте права доступа: Командой ls -l удостоверьтесь, что скрипту gradlew предоставлено исполнительное право (x).
  2. Установите нужные права: Если это необходимо, предоставьте исполнительные права командой chmod +x gradlew, чтобы избежать сообщений типа Отказано в доступе.

Создание и обновление обертки

Создание и обновление wrapper'a Gradle обеспечивает стабильность окружения для сборки:

  1. Инициализация: Сгенерируйте требуемые скрипты 'gradlew' и 'gradlew.bat', а также файлы 'gradle' и 'gradle-wrapper.properties' командой gradle wrapper.
  2. Обновление: Поддерживайте актуальность вашего wrapper'a Gradle, чтобы избежать несоответствий с версией Gradle в вашей среде разработки.

Способы избегания ошибок

Для предотвращения ошибок при работе с gradlew, следуйте простым принципам:

  1. Перемещение по директориям: При работе с gradlew оставайтесь в корневой директории проекта, чтобы гарантировать доступ к нобходимым скриптам.
  2. Работа с правами доступа: Избегайте использования команды sudo или прав root при выполнении скриптов, это может привести к конфликту прав.
  3. Обращение к файлам: Перед запуском проверьте наличие файла gradlew в текущей рабочей директории.

Другие пути решения

Если проблемы с gradlew не уступают, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  1. Прямое использование Gradle: Если с wrapper'ом возникают сложности, примените gradle tasks напрямую.
  2. Изучение документации: В официальном руководстве по устранению проблем с Gradle могут быть ответы на ваш вопрос, например, когда команда "gradlew clean jpackage" не работает корректно.
  3. Альтернативы сборке: Попробуйте другие средства или подходы к процессу сборки, если работа с wrapper'ом не приносит результатов.

Визуализация

Для лучшего понимания проблем с gradlew, уподобим работу с ним строительству, где без соответствующих инструментов никакой работы не начинается:

Markdown
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Представьте, что `gradlew` — это 🛠️**ящик с инструментами**, без которого невозможно построить ваш Java-проект:

1. Есть ли у вас 🛠️ящик (`gradlew`) "дома" (**в директории проекта**)?
   – Вернитесь домой: `cd path/to/project` 🏠
   – Сверьтесь с `ls` или `dir`

2. Закрыт ли 🛠️ящик? (**не исполняем**)
   – Открывайте: `chmod +x gradlew` 🔓

3. Не открывается ли 🛠️ящик? (**`gradlew` отсутствует**)
   – Получите новый: Создайте wrapper, выполните `gradle wrapper --gradle-version [версия]` 📦

Проект не запустится без соответствующих инструментов! 🚧

Полезные материалы

  1. Gradle | Установкаофициальные инструкции по установке Gradle.
  2. Руководство по wrapper'у Gradle — подробная документация, помогающая разобраться с работой wrapper'а Gradle.
  3. Примеры создания Java-приложений с использованием Gradle — показательное руководство по созданию базового скрипта сборки Gradle для Java-приложений.
  4. bash – Как передавать именованные аргументы в shell-скрипты — обучающий материал о том, как назначить исполняемые права в Unix и Linux, что крайне важно при работе с gradlew.
  5. Решение проблем сборки — официальное руководство по устранению неполадок от Gradle, которое поможет вам справиться с трудностями, связанными с gradlew.
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Рустам Мельников

Java-инженер

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