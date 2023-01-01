Решение ошибки "gradlew: command not found" на Ubuntu#Ошибки Java #Maven/Gradle #Установка софта
Быстрый ответ
Если столкнулись с ошибкой "gradlew: команда не найдена", сначала убедитесь, что вы находитесь в корневой директории проекта, где и должен находиться скрипт
gradlew. В системах Unix, объявите
gradlew исполняемым файлом командой:
chmod +x ./gradlew
Чтобы запустить его, приведите следующую команду:
./gradlew tasks
В операционной системе Windows используйте
gradlew.bat:
gradlew.bat tasks
Если не обнаруживаете скрипт в проекте, просто сгенерируйте новый wrapper:
gradle wrapper --gradle-version [версия]
Здесь
[версия] замените на актуальную версию Gradle.
Рациональное использование токенов доступа
Если
./gradlew отказывается работать, проблема может крыться в правах доступа:
- Проверьте права доступа: Командой
ls -lудостоверьтесь, что скрипту
gradlewпредоставлено исполнительное право (x).
- Установите нужные права: Если это необходимо, предоставьте исполнительные права командой
chmod +x gradlew, чтобы избежать сообщений типа
Отказано в доступе.
Создание и обновление обертки
Создание и обновление wrapper'a Gradle обеспечивает стабильность окружения для сборки:
- Инициализация: Сгенерируйте требуемые скрипты 'gradlew' и 'gradlew.bat', а также файлы 'gradle' и 'gradle-wrapper.properties' командой
gradle wrapper.
- Обновление: Поддерживайте актуальность вашего wrapper'a Gradle, чтобы избежать несоответствий с версией Gradle в вашей среде разработки.
Способы избегания ошибок
Для предотвращения ошибок при работе с
gradlew, следуйте простым принципам:
- Перемещение по директориям: При работе с
gradlewоставайтесь в корневой директории проекта, чтобы гарантировать доступ к нобходимым скриптам.
- Работа с правами доступа: Избегайте использования команды
sudoили прав root при выполнении скриптов, это может привести к конфликту прав.
- Обращение к файлам: Перед запуском проверьте наличие файла
gradlewв текущей рабочей директории.
Другие пути решения
Если проблемы с
gradlew не уступают, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
- Прямое использование Gradle: Если с wrapper'ом возникают сложности, примените
gradle tasksнапрямую.
- Изучение документации: В официальном руководстве по устранению проблем с Gradle могут быть ответы на ваш вопрос, например, когда команда "gradlew clean jpackage" не работает корректно.
- Альтернативы сборке: Попробуйте другие средства или подходы к процессу сборки, если работа с wrapper'ом не приносит результатов.
Визуализация
Для лучшего понимания проблем с
gradlew, уподобим работу с ним строительству, где без соответствующих инструментов никакой работы не начинается:
Представьте, что `gradlew` — это 🛠️**ящик с инструментами**, без которого невозможно построить ваш Java-проект:
1. Есть ли у вас 🛠️ящик (`gradlew`) "дома" (**в директории проекта**)?
– Вернитесь домой: `cd path/to/project` 🏠
– Сверьтесь с `ls` или `dir`
2. Закрыт ли 🛠️ящик? (**не исполняем**)
– Открывайте: `chmod +x gradlew` 🔓
3. Не открывается ли 🛠️ящик? (**`gradlew` отсутствует**)
– Получите новый: Создайте wrapper, выполните `gradle wrapper --gradle-version [версия]` 📦
Проект не запустится без соответствующих инструментов! 🚧
Полезные материалы
- Gradle | Установка — официальные инструкции по установке Gradle.
- Руководство по wrapper'у Gradle — подробная документация, помогающая разобраться с работой wrapper'а Gradle.
- Примеры создания Java-приложений с использованием Gradle — показательное руководство по созданию базового скрипта сборки Gradle для Java-приложений.
- bash – Как передавать именованные аргументы в shell-скрипты — обучающий материал о том, как назначить исполняемые права в Unix и Linux, что крайне важно при работе с
gradlew.
- Решение проблем сборки — официальное руководство по устранению неполадок от Gradle, которое поможет вам справиться с трудностями, связанными с
gradlew.
Рустам Мельников
Java-инженер