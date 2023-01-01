Решение ошибки "gradlew: command not found" на Ubuntu

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Быстрый ответ

Если столкнулись с ошибкой "gradlew: команда не найдена", сначала убедитесь, что вы находитесь в корневой директории проекта, где и должен находиться скрипт gradlew . В системах Unix, объявите gradlew исполняемым файлом командой:

Bash Скопировать код chmod +x ./gradlew

Чтобы запустить его, приведите следующую команду:

Bash Скопировать код ./gradlew tasks

В операционной системе Windows используйте gradlew.bat :

powershell Скопировать код gradlew.bat tasks

Если не обнаруживаете скрипт в проекте, просто сгенерируйте новый wrapper:

Bash Скопировать код gradle wrapper --gradle-version [версия]

Здесь [версия] замените на актуальную версию Gradle.

Рациональное использование токенов доступа

Если ./gradlew отказывается работать, проблема может крыться в правах доступа:

Проверьте права доступа: Командой ls -l удостоверьтесь, что скрипту gradlew предоставлено исполнительное право (x). Установите нужные права: Если это необходимо, предоставьте исполнительные права командой chmod +x gradlew , чтобы избежать сообщений типа Отказано в доступе .

Создание и обновление обертки

Создание и обновление wrapper'a Gradle обеспечивает стабильность окружения для сборки:

Инициализация: Сгенерируйте требуемые скрипты 'gradlew' и 'gradlew.bat', а также файлы 'gradle' и 'gradle-wrapper.properties' командой gradle wrapper . Обновление: Поддерживайте актуальность вашего wrapper'a Gradle, чтобы избежать несоответствий с версией Gradle в вашей среде разработки.

Способы избегания ошибок

Для предотвращения ошибок при работе с gradlew , следуйте простым принципам:

Перемещение по директориям: При работе с gradlew оставайтесь в корневой директории проекта, чтобы гарантировать доступ к нобходимым скриптам. Работа с правами доступа: Избегайте использования команды sudo или прав root при выполнении скриптов, это может привести к конфликту прав. Обращение к файлам: Перед запуском проверьте наличие файла gradlew в текущей рабочей директории.

Другие пути решения

Если проблемы с gradlew не уступают, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Прямое использование Gradle: Если с wrapper'ом возникают сложности, примените gradle tasks напрямую. Изучение документации: В официальном руководстве по устранению проблем с Gradle могут быть ответы на ваш вопрос, например, когда команда "gradlew clean jpackage" не работает корректно. Альтернативы сборке: Попробуйте другие средства или подходы к процессу сборки, если работа с wrapper'ом не приносит результатов.

Визуализация

Для лучшего понимания проблем с gradlew , уподобим работу с ним строительству, где без соответствующих инструментов никакой работы не начинается:

Markdown Скопировать код Представьте, что `gradlew` — это 🛠️**ящик с инструментами**, без которого невозможно построить ваш Java-проект: 1. Есть ли у вас 🛠️ящик (`gradlew`) "дома" (**в директории проекта**)? – Вернитесь домой: `cd path/to/project` 🏠 – Сверьтесь с `ls` или `dir` 2. Закрыт ли 🛠️ящик? (**не исполняем**) – Открывайте: `chmod +x gradlew` 🔓 3. Не открывается ли 🛠️ящик? (**`gradlew` отсутствует**) – Получите новый: Создайте wrapper, выполните `gradle wrapper --gradle-version [версия]` 📦

Проект не запустится без соответствующих инструментов! 🚧

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