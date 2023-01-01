Вывод значений из HashMap в Java и особенности индексации

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Быстрый ответ

Для компактного вывода содержимого HashMap, вы можете использовать следующий прием:

Java Скопировать код hashMap.forEach((k, v) -> System.out.println(k + "=" + v));

Лямбда-выражение обеспечивает применение метода forEach() для эффективного итерирования и вывода пар ключ-значение.

Вывод определенных значений HashMap

Чтобы вывести лишь отдельные значения, используйте следующий подход:

Java Скопировать код for (String key : hashMap.keySet()) { System.out.println(key + "=" + hashMap.get(key)); }

Этот метод позволяет перебрать выборочно ключи в вашем цикле, чтобы получить соответствующие значения.

Представление записей HashMap

Визуализируем HashMap:

Markdown Скопировать код Ключ: | Значение: ---------|--------- Цвет | Синий Размер | Средний Материал | Хлопок

Продемонстрируем содержание с использованием различных методов итерации:

Величие entrySet()

Java Скопировать код for (Map.Entry<String, String> entry : hashMap.entrySet()) { System.out.println(entry.getKey() + " – " + entry.getValue()); }

Итерируем по записям, а не по ключам, что экономит время, исключая повторные вызовы метода get() .

Детальное исследование ключей

Java Скопировать код for (String key : hashMap.keySet()) { System.out.println("Ключ: " + key + ", Значение: " + hashMap.get(key)); }

Фокусировка на ключах позволяет извлечь соответствующие им значения.

Особенности значений

Java Скопировать код for (String value : hashMap.values()) { System.out.println("Значение: " + value); }

Этот подход актуален, когда важны только значения, а ключи остаются на втором плане.

Расковыриваем возможности HashMap

Давайте снова рассмотрим размер и вместительность HashMap ::

Метод size() возвращает количество пар ключ-значение .

возвращает количество . Начальная вместимость и коэффициент загрузки влияют на производительность HashMap .

Заметьте, что термин нумерация с нуля применяется к спискам и массивам, но не относится к размеру HashMap .

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