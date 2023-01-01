Понимание работы метода join и break в потоках Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Метод join() в контексте многопоточного программирования на Java позволяет приостановить выполнение текущего потока до тех пор, пока поток, к которому применён данный метод, не закончит свою работу. Текущий поток продолжит своё выполнение только после того, как указанный поток будет завершён.

Java Скопировать код Thread t1 = new Thread(() -> {/* Здесь может быть ваш код */}); t1.start(); t1.join(); // Ожидаем завершения потока t1 // Основные действия начнут выполняться после завершения потока t1!

Другими словами, вызов t1.join() образует стартовую последовательность, в которой каждый последующий участник начинает работу только после того, как завершит свою работу предыдущий.

Подробнее о методе join()

Воспринимайте метод join() как сигнал главному потоку в духе: "Остановись, дождись меня, я почти закончил!" Если у вас есть два потока, t1 и t2 , применение метода join заставит главный поток ожидать их завершения. При этом t1 и t2 выполняются параллельно, будто два спорщика, аргументируя своё мнение каждый за себя.

Java Скопировать код Thread t1 = new Thread(() -> {/* Код первого потока */}); Thread t2 = new Thread(() -> {/* Код второго потока */}); t1.start(); t2.start(); t1.join(); // Ожидаем завершения потока t1 t2.join(); // А также потока t2 // Основное действие начнётся после их завершения!

Метод join() может бросить исключение InterruptedException , если главный поток будет прерван во время ожидания.

Java Скопировать код try { t1.join(); t2.join(); } catch (InterruptedException e) { // Опа, сюрприз! Неожиданное прерывание! Thread.currentThread().interrupt(); }

При работе с потоками важно следить за синхронизацией общих переменных, чтобы не допустить возникновения конфликтов.

Советы по освоению методов многопоточности

Метод join() полезен, но есть и другие способы улучшить ваши навыки параллельного программирования:

С помощью synchronized обеспечивается эксклюзивный доступ к ресурсу на протяжении работы одного потока.

обеспечивается эксклюзивный доступ к ресурсу на протяжении работы одного потока. Атомарные переменные: их можно безопасно использовать в многопоточном программировании без применения блокировок.

Метод join() является потокобезопасным и не вызывает проблем при одновременном вызове из разных мест.

является потокобезопасным и не вызывает проблем при одновременном вызове из разных мест. Для более сложной синхронизации рекомендуется изучить такие инструменты, как CyclicBarriers и CountDownLatch из пакета java.util.concurrent .

Визуализация

Можно представить потоки как поезд, где главный поток – это локомотив:

Главный поток (локомотив), ведущий за собой другие (вагоны) потоки: 🚂--🛤(🧵)--🛤(🧵)--🛤(🧵)

Применение метода thread.join() можно интерпретировать как: "Стоп, мы не можем отправиться без всех вагонов!".

Сбор подвижного состава: 🚂----🚃----🚃----🚃 🚉🕒🛤🔁 (Ожидание, пока все вагоны подойдут) Когда все вместе: 🚂[🚃🚃🚃] ➡️ (Поезд готов к отправке)

Главный поток ожидает, пока все дочерние потоки завершат выполнение, после чего продолжает свою работу.

Обработка прерываний как у профессионалов

Почему важно корректно обрабатывать прерывания?

Правильная обработка прерываний значима, когда выполнение метода join() потока прерывается. Вот несколько советов по обработке прерываний:

InterruptedException сигнализирует о том, что другой поток пытался вмешаться в работу.

сигнализирует о том, что другой поток пытался вмешаться в работу. После перехвата исключения InterruptedException лучшей практикой считается установка символа прерывания для потока.

лучшей практикой считается установка символа прерывания для потока. Для того чтобы завершить операцию, даже в случае прерывания, используйте метод join() в цикле.

Пример:

Java Скопировать код public void awaitCompletion(Thread thread) { boolean completed = false; while (!completed) { try { thread.join(); completed = true; // Мы готовы, можно выдохнуть } catch (InterruptedException e) { // Произошло прерывание. Отработаем это. Thread.currentThread().interrupt(); } } }

Полезные материалы