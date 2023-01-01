Понимание работы метода join и break в потоках Java
Быстрый ответ
Метод
join() в контексте многопоточного программирования на Java позволяет приостановить выполнение текущего потока до тех пор, пока поток, к которому применён данный метод, не закончит свою работу. Текущий поток продолжит своё выполнение только после того, как указанный поток будет завершён.
Thread t1 = new Thread(() -> {/* Здесь может быть ваш код */});
t1.start();
t1.join(); // Ожидаем завершения потока t1
// Основные действия начнут выполняться после завершения потока t1!
Другими словами, вызов
t1.join() образует стартовую последовательность, в которой каждый последующий участник начинает работу только после того, как завершит свою работу предыдущий.
Подробнее о методе join()
Воспринимайте метод
join() как сигнал главному потоку в духе: "Остановись, дождись меня, я почти закончил!" Если у вас есть два потока,
t1 и
t2, применение метода join заставит главный поток ожидать их завершения. При этом
t1 и
t2 выполняются параллельно, будто два спорщика, аргументируя своё мнение каждый за себя.
Thread t1 = new Thread(() -> {/* Код первого потока */});
Thread t2 = new Thread(() -> {/* Код второго потока */});
t1.start();
t2.start();
t1.join(); // Ожидаем завершения потока t1
t2.join(); // А также потока t2
// Основное действие начнётся после их завершения!
Метод
join() может бросить исключение
InterruptedException, если главный поток будет прерван во время ожидания.
try {
t1.join();
t2.join();
} catch (InterruptedException e) {
// Опа, сюрприз! Неожиданное прерывание!
Thread.currentThread().interrupt();
}
При работе с потоками важно следить за синхронизацией общих переменных, чтобы не допустить возникновения конфликтов.
Советы по освоению методов многопоточности
Метод
join() полезен, но есть и другие способы улучшить ваши навыки параллельного программирования:
- С помощью
synchronizedобеспечивается эксклюзивный доступ к ресурсу на протяжении работы одного потока.
- Атомарные переменные: их можно безопасно использовать в многопоточном программировании без применения блокировок.
- Метод
join()является потокобезопасным и не вызывает проблем при одновременном вызове из разных мест.
- Для более сложной синхронизации рекомендуется изучить такие инструменты, как
CyclicBarriersи
CountDownLatchиз пакета
java.util.concurrent.
Визуализация
Можно представить потоки как поезд, где главный поток – это локомотив:
Главный поток (локомотив), ведущий за собой другие (вагоны) потоки:
🚂--🛤(🧵)--🛤(🧵)--🛤(🧵)
Применение метода
thread.join() можно интерпретировать как: "Стоп, мы не можем отправиться без всех вагонов!".
Сбор подвижного состава:
🚂----🚃----🚃----🚃
🚉🕒🛤🔁 (Ожидание, пока все вагоны подойдут)
Когда все вместе:
🚂[🚃🚃🚃] ➡️ (Поезд готов к отправке)
Главный поток ожидает, пока все дочерние потоки завершат выполнение, после чего продолжает свою работу.
Обработка прерываний как у профессионалов
Почему важно корректно обрабатывать прерывания?
Правильная обработка прерываний значима, когда выполнение метода
join() потока прерывается. Вот несколько советов по обработке прерываний:
InterruptedExceptionсигнализирует о том, что другой поток пытался вмешаться в работу.
- После перехвата исключения
InterruptedExceptionлучшей практикой считается установка символа прерывания для потока.
- Для того чтобы завершить операцию, даже в случае прерывания, используйте метод
join()в цикле.
Пример:
public void awaitCompletion(Thread thread) {
boolean completed = false;
while (!completed) {
try {
thread.join();
completed = true; // Мы готовы, можно выдохнуть
} catch (InterruptedException e) {
// Произошло прерывание. Отработаем это.
Thread.currentThread().interrupt();
}
}
}
Полезные материалы
- Thread (Java Platform SE 8) — официальная документация по методу
Thread.join().
- Joins (The Java™ Tutorials > Essential Java Classes > Concurrency) — туториал Oracle о методе join.
- java – How to know if other threads have finished? – Stack Overflow — обсуждение использования
Thread.join()на ресурсе Stack Overflow.
- Joining Threads in Java – GeeksforGeeks — руководство по использованию метода join для работы с потоками на Java.
- Java concurrency (multi-threading) – Tutorial — учебное пособие, посвященное особенностям многопоточной работы и использованию метода
Thread.join().