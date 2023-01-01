Разница между @Valid и @Validated в Spring: подробно#Java Core #Java Web #Spring
Быстрый ответ
@Valid применяется для гарантирования стандартной валидации по JSR-380, включающей проверку ограничений свойств объекта.
public void save(@Valid User user) { /* остальной код метода */ }
Используйте
@Validated для применения валидации по группам в Spring. Это даёт возможность настраивать проверки под разные сценарии применения, например, разделять процессы создания и обновления данных.
public void save(@Validated(OnCreation.class) User user) { /* остальной код метода */ }
Для стандартной валидации
@Valid вполне достаточен, но если вам необходимы расширенные функции Spring, такие как валидация на уровне методов и работа с группами ограничений, то выбор в пользу
@Validated будет предпочтительнее.
Валидация сценариев с использованием @Valid и @Validated
Аннотация
@Valid применяется для базовой валидации когда цель заключается в соответствии объекта установленным требованиям. Например, можно провести валидацию вложенных объектов следующим образом:
class Order {
@Valid
private Customer customer; // валидация включает вложенный объект
//...
}
Аннотация
@Validated подходит для выполнения более сложных задач валидации. Она предлагает искать различные аспекты объекта в разных контекстах, что актуально при осуществлении частичных обновлений или изменения представлений данных. Вот пример использования групп валидации:
public interface BasicInfo {}
public interface ExtendedInfo {}
public class User {
@NotNull(groups = BasicInfo.class)
private String username;
@NotNull(groups = ExtendedInfo.class)
@Size(min = 10, groups = ExtendedInfo.class)
private String biography;
//...
}
Создание сложной логики с валидацией на уровне методов
Валидация на уровне методов осуществляется с помощью применения
@Validated к классу или интерфейсу, тем самым расширяет возможности проверок на разных уровнях абстракции.
@Validated
public class UserService {
public void updateUser(@Valid User user) { /* остальной код метода */ }
public void createUser(@Validated(OnCreate.class) User user) { /* остальной код метода */ }
}
В отличие от
@Valid,
@Validated позволяет реализовывать более сложные проверки на уровне класса.
Управление результатами привязки
@Validated отлично сочетается с
BindingResult, обеспечивая управление ошибками валидации. Это очень важно в сложных сценариях обработки форм.
@PostMapping("/users")
public String createUser(@Validated User user, BindingResult result) {
if (result.hasErrors()) {
// обработка ошибок
return "form";
}
// продолжение транзакции после успешной валидации
return "success";
}
Визуализация
Две аннотации можно сравнить с процессами обеспечения безопасности в аэропорту:
@Valid— это стандартная проверка, которую проходят все пассажиры.
@Validated— это специальные проверки для особых случаев и требований.
@Validated:
- Конфигурируется для определённых групп валидации.
- Предоставляет валидацию на уровне методов.
@Valid:
- Фокусируется на стандартной группе валидации.
- Идеален для каскадной валидации объектов, включенных в другие объекты.
Преодоление сложностей в различных контекстах
@Validated выделяется эффективностью при работе с многоэтапными и динамически меняющимися формами, в которых поля форм и требования к ним могут меняться в ответ на действия пользователя.
Полезные материалы
- Spring Framework 6.1.3 API – Validated — Официальная документация Spring для
@Validated.
- Валидация в Spring Boot – Полное руководство — Подробное руководство по валидации в Spring Boot.
- Hibernate Validator 8.0.1.Final – Руководство — Официальная документация Hibernate Validator, часто используемого в связке с Spring.
- Использование YAML с @PropertySource в Spring – Stack Overflow — Обсуждение на тему валидации Spring в сообществе разработчиков.
- Мгновенный обзор @Valid и @Validated — Анализ Baeldung различий между
@Validи
@Validated.
Рустам Мельников
Java-инженер