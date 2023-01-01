Разница между @Valid и @Validated в Spring: подробно

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Быстрый ответ

@Valid применяется для гарантирования стандартной валидации по JSR-380, включающей проверку ограничений свойств объекта.

Java Скопировать код public void save(@Valid User user) { /* остальной код метода */ }

Используйте @Validated для применения валидации по группам в Spring. Это даёт возможность настраивать проверки под разные сценарии применения, например, разделять процессы создания и обновления данных.

Java Скопировать код public void save(@Validated(OnCreation.class) User user) { /* остальной код метода */ }

Для стандартной валидации @Valid вполне достаточен, но если вам необходимы расширенные функции Spring, такие как валидация на уровне методов и работа с группами ограничений, то выбор в пользу @Validated будет предпочтительнее.

Валидация сценариев с использованием @Valid и @Validated

Аннотация @Valid применяется для базовой валидации когда цель заключается в соответствии объекта установленным требованиям. Например, можно провести валидацию вложенных объектов следующим образом:

Java Скопировать код class Order { @Valid private Customer customer; // валидация включает вложенный объект //... }

Аннотация @Validated подходит для выполнения более сложных задач валидации. Она предлагает искать различные аспекты объекта в разных контекстах, что актуально при осуществлении частичных обновлений или изменения представлений данных. Вот пример использования групп валидации:

Java Скопировать код public interface BasicInfo {} public interface ExtendedInfo {} public class User { @NotNull(groups = BasicInfo.class) private String username; @NotNull(groups = ExtendedInfo.class) @Size(min = 10, groups = ExtendedInfo.class) private String biography; //... }

Создание сложной логики с валидацией на уровне методов

Валидация на уровне методов осуществляется с помощью применения @Validated к классу или интерфейсу, тем самым расширяет возможности проверок на разных уровнях абстракции.

Java Скопировать код @Validated public class UserService { public void updateUser(@Valid User user) { /* остальной код метода */ } public void createUser(@Validated(OnCreate.class) User user) { /* остальной код метода */ } }

В отличие от @Valid , @Validated позволяет реализовывать более сложные проверки на уровне класса.

Управление результатами привязки

@Validated отлично сочетается с BindingResult , обеспечивая управление ошибками валидации. Это очень важно в сложных сценариях обработки форм.

Java Скопировать код @PostMapping("/users") public String createUser(@Validated User user, BindingResult result) { if (result.hasErrors()) { // обработка ошибок return "form"; } // продолжение транзакции после успешной валидации return "success"; }

Визуализация

Две аннотации можно сравнить с процессами обеспечения безопасности в аэропорту:

@Valid — это стандартная проверка, которую проходят все пассажиры.

— это стандартная проверка, которую проходят все пассажиры. @Validated — это специальные проверки для особых случаев и требований.

@Validated :

Конфигурируется для определённых групп валидации.

Предоставляет валидацию на уровне методов.

@Valid :

Фокусируется на стандартной группе валидации.

Идеален для каскадной валидации объектов, включенных в другие объекты.

Преодоление сложностей в различных контекстах

@Validated выделяется эффективностью при работе с многоэтапными и динамически меняющимися формами, в которых поля форм и требования к ним могут меняться в ответ на действия пользователя.

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