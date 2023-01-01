Создание прототипа-бина на Spring с аргументами во время выполнения

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// MyBeanFactory: интерфейс, освобождающий вас от XML-конфигураций public interface MyBeanFactory { MyBean create(String arg); } @Configuration public class AppConfig { // BeanFactory: Ваш незримый помощник за сценой @Bean public ServiceLocatorFactoryBean beanFactory() { ServiceLocatorFactoryBean factory = new ServiceLocatorFactoryBean(); factory.setServiceLocatorInterface(MyBeanFactory.class); return factory; } // MyBean: Ваш надёжный бин, создание которого не требует XML @Bean @Scope("prototype") public MyBean myBean(String arg) { return new MyBean(arg); } }