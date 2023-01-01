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Создание прототипа-бина на Spring с аргументами во время выполнения
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Создание прототипа-бина на Spring с аргументами во время выполнения

#Java Core  #Java Web  #Spring  
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Быстрый ответ

Повысьте своё мастерство в обращении с Spring, используя ServiceLocatorFactoryBean для создания prototype бинов с параметрами, указываемыми во время выполнения:

Java
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// MyBeanFactory: интерфейс, освобождающий вас от XML-конфигураций
public interface MyBeanFactory {
    MyBean create(String arg);
}

@Configuration
public class AppConfig {
    
    // BeanFactory: Ваш незримый помощник за сценой
    @Bean
    public ServiceLocatorFactoryBean beanFactory() {
        ServiceLocatorFactoryBean factory = new ServiceLocatorFactoryBean();
        factory.setServiceLocatorInterface(MyBeanFactory.class);
        return factory;
    }

    // MyBean: Ваш надёжный бин, создание которого не требует XML
    @Bean
    @Scope("prototype")
    public MyBean myBean(String arg) {
        return new MyBean(arg);
    }
}

Чтобы получить экземпляр бина с параметрами в реальное время, выполните:

Java
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@Autowired
private MyBeanFactory factory;

public void useBean() {
    MyBean myBean = factory.create("value"); // Активируем, как в фаст-фуде
    // Ваш myBean готов к работе
}

Этот метод позволяет Spring Context скрыть безразличие создания бина и одновременно использовать преимущества prototype scope с аргументами выполнения.

Пошаговый план для смены профессии

Расширяем доступность бинов при помощи ObjectProvider

Как применять ObjectProvider в Spring

Используйте ObjectProvider от Spring для упрощения обращения к бинам и повышения гибкости кода:

Java
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@Autowired
private ObjectProvider<MyBean> myBeanProvider;

public MyBean getMyBeanWithArg(String arg) {
    return myBeanProvider.getObject(arg); // MyBean с вашим аргументом!
}

ObjectProvider предназначен для удобного разрешения зависимостей, как для необязательных, так и в ситуациях с неуникальными бинами.

Применяем функциональные интерфейсы Java 8

В Spring поддерживаются функциональные интерфейсы Java, что позволяет создать явный контракт для бина:

Java
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@FunctionalInterface // Даём разрешение на создание
public interface MyBeanFactory {
    MyBean create(String arg1, int arg2); // Удваиваем ваши параметры
}

В вашем классе конфигурации используйте лямбда-выражения для реализации этого фабричного метода:

Java
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@Bean
public MyBeanFactory myBeanFactory() {
    return (arg1, arg2) -> new MyBean(arg1, arg2); // Мгновенно сооружаем MyBean!
}

Вникание в AutowireCapableBeanFactory

Для создания prototype бинов с внедрением через конструктор воспользуйтесь AutowireCapableBeanFactory из Spring:

Java
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@Autowired
private AutowireCapableBeanFactory beanFactory; // Чародей бинов

public MyBean createMyBean(String arg) {
    return (MyBean) beanFactory.createBean(MyBean.class, AutowireCapableBeanFactory.AUTOWIRE_CONSTRUCTOR, false);
    // MyBean готов к службе, с конструктором в комплекте!
}

Такой подход принимает во внимание весь жизненный цикл бина.

Управление возникновением исключений и неоднозначностями

Будьте готовы к обработке NoSuchBeanDefinitionException. Используйте ObjectProvider в сценариях с необязательными или неуникальными зависимостями:

Java
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public void handleBeanCreation() {
    try {
        MyBean myBean = myBeanProvider.getIfAvailable(() -> new MyBean("default")); // Варим свежий или берем стандартный
    } catch (NoSuchBeanDefinitionException ex) {
        // Здесь будет умелая обработка исключения
    }
}

Визуализация

Создание prototype-scoped бина с параметрами, указываемыми во время выполнения, в Spring Java Config можно представить по аналогии с обыденным рестораном:

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Spring Context (🏠): Это заведение, где готовят бины.

Prototype бин — это заказ, приготовленный по индивидуальному рецепту:

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Prototype Bean (🍽️): Каждый раз повар готовит заказ заново.

Аргументы — это специфические пожелания к заказу:

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Runtime Arguments (🧂): Вы просите "добавить сыру" или "убрать грибы".

Метод @Bean — это процесс приготовления блюда:

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👨‍🍳 Cooking Method: Повар готовит блюдо, учитывая ваш заказ.

И вот каждый заказ выполнен идеально в соответствии с индивидуальными пожеланиями:

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🤵🍽️🧂 -> 👨‍🍳 = Удовлетворенный клиент с блюдом по индивидуальному заказу!

Исследуем динамические биновые фабрики

Знакомство с динамическими биновыми фабриками

Представьте себе биновую фабрику, где бины создаются на основе параметров, доступных только во время выполнения. Spring поддерживает такой подход, который особенно полезно применять для бинов с prototype scope.

Используем условные операторы в Spring

При помощи аннотаций @Conditional можно контролировать создание бинов в зависимости от заданных условий, это усиливает производительность и гибкость контекста Spring:

Java
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@ConditionalOnProperty(name = "myBean.enabled", havingValue = "true")
@Bean
@Scope("prototype")
public MyBean conditionalMyBean(String arg) {
    // Создаём MyBean по условию
    return new MyBean(arg);
}

Овладеваем управлением бинами в Spring

В Spring каждый вызов getBean порождает новый экземпляр prototype бина, который полностью готов к использованию. Это позволяет вам концентрироваться на бизнес-логике, а не задумываться о жизненном цикле бинов.

Полезные материалы

  1. Spring ObjectFactoryCreatingFactoryBean для создания prototype бинов – Документация Spring о методе под названием ObjectFactoryCreatingFactoryBean.
  2. Использование @Lookup в Spring для управления Prototype Бинами – Обзор использования аннотации @Lookup для prototype бинов от DZone.
  3. Аннотация Spring @Bean – Подробное руководство по аннотации @Bean от DigitalOcean.
  4. Репозиторий Spring Framework на GitHub – Официальный репозиторий Spring Framework на GitHub с исходным кодом и обсуждениями.
  5. Prototype Scope в Spring Framework – Официальное руководство Spring по prototype scope.
  6. Spring BeanFactory vs ApplicationContext – Пояснения отличий между BeanFactory и ApplicationContext на JavatPoint.
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Как можно создать prototype бин с параметрами в Spring?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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