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Установка OpenJDK 11 на Ubuntu: решение проблемы с командой
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Установка OpenJDK 11 на Ubuntu: решение проблемы с командой

#Java Core  #Установка софта  
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Быстрый ответ

Для установки OpenJDK 11 примените следующие команды в терминале:

  • Обновите перечень доступных пакетов:
sudo apt update
  • Инициируйте установку JDK:
sudo apt install openjdk-11-jdk
  • Подтвердите версию JDK:
java -version

В выводе вы должны обнаружить информацию о присутствии JDK 11.

Пошаговый план для смены профессии

Установка основной JDK

Чтобы переключиться между различными версиями JDK и определить OpenJDK 11 в качестве преимущественной версии, выполните следующие действия:

  • Выберите предпочитаемую версию Java:
sudo update-alternatives --config java
  • Определите предпочтение для компилятора Java:
sudo update-alternatives --config javac

Для просмотра установленных версий JDK используйте команду:

update-java-alternatives --list

Применение SDKMAN! для управления JDK

Для удобного контроля за наборами инструментов разработки в Unix-подобных системах рекомендуем воспользоваться SDKMAN!:

  • Установите SDKMAN!:
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
  • Инициализируйте SDKMAN:
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
  • Установите нужную вам версию Java через SDKMAN:
sdk install java 11.0.3-zulu
  • Проверьте версию SDKMAN:
sdk version

Добавление новых репозиториев для последних релизов JDK

Чтобы использовать последние релизы JDK, необходимо подключить новые репозитории:

  • Добавьте PPA репозиторий OpenJDK:
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
  • Обновите перечень пакетов после добавления нового репозитория:
sudo apt update

Настройка переменной окружения JAVA_HOME

Для корректного функционирования некоторых приложений требуется указание переменной окружения JAVA_HOME. Пропишите путь к JDK в файл .bashrc:

  • Откройте файл .bashrc для редактирования:
nano ~/.bashrc
  • Задайте переменную JAVA_HOME:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
  • Примените изменения:
source ~/.bashrc

Визуализация

Сначала вы обновляете перечень пакетов (аналог включения компьютера):

Bash
Скопировать код
sudo apt update

После устанавливаете OpenJDK 11 (ликбез по запуску вашей любимой IDE):

Bash
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sudo apt install openjdk-11-jdk

И наконец, проверяете версию JDK (аналогия с выполнением написанного кода):

Bash
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java -version

Наблюдение нужной версии в выводе — словно наблюдение успешного выполнения вашей программы без ошибок.

Markdown
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Решение возможных проблем

Если вы столкнулись с проблемами при установке, примите во внимание следующее:

  • Устаревшие версии: Воспользуйтесь командой sudo apt remove для удаления старых версий JDK.
  • Проблемы с сетевым соединением: Проверьте ваше интернет-подключение.
  • Проблемы с правами доступа: Проверьте, что вы используете команды с правами суперпользователя.

Работа с несколькими версиями JDK

Для опытных пользователей часто возникает необходимость использовать разные версии JDK по следующим причинам:

  • Разработка: Обеспечение совместимости с различными версиями Java.
  • Стабильность: Надёжность выполнения вашего кода зависит от используемых версий JDK.
  • Ислледования: Тестирование новых функций в последних релизах JDK.

Имейте в виду, что возможность переключения между версиями JDK требует ответственного подхода и понимания того, какая версия вам необходима.

Полезные материалы

  1. Релизы JDK 11 — Официальный сайт OpenJDK 11.
  2. Поддержка Java в Ubuntu — Подробные инструкции.
  3. Установка JDK на платформах Linux — Руководство от Oracle.
  4. Как установить JDK 11 на Ubuntu? – Stack Overflow — Вопросы и ответы для разработчиков.
  5. SDKMAN! домашняя страница — Инструмент контроля версий для разработчиков.
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Какая команда используется для установки OpenJDK 11 на Ubuntu?
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Элина Баранова

разработчик Android

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