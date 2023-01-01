Установка OpenJDK 11 на Ubuntu: решение проблемы с командой

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Быстрый ответ

Для установки OpenJDK 11 примените следующие команды в терминале:

Обновите перечень доступных пакетов:

sudo apt update

Инициируйте установку JDK:

sudo apt install openjdk-11-jdk

Подтвердите версию JDK:

java -version

В выводе вы должны обнаружить информацию о присутствии JDK 11.

Установка основной JDK

Чтобы переключиться между различными версиями JDK и определить OpenJDK 11 в качестве преимущественной версии, выполните следующие действия:

Выберите предпочитаемую версию Java:

sudo update-alternatives --config java

Определите предпочтение для компилятора Java:

sudo update-alternatives --config javac

Для просмотра установленных версий JDK используйте команду:

update-java-alternatives --list

Применение SDKMAN! для управления JDK

Для удобного контроля за наборами инструментов разработки в Unix-подобных системах рекомендуем воспользоваться SDKMAN!:

Установите SDKMAN!:

curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

Инициализируйте SDKMAN:

source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"

Установите нужную вам версию Java через SDKMAN:

sdk install java 11.0.3-zulu

Проверьте версию SDKMAN:

sdk version

Добавление новых репозиториев для последних релизов JDK

Чтобы использовать последние релизы JDK, необходимо подключить новые репозитории:

Добавьте PPA репозиторий OpenJDK:

sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa

Обновите перечень пакетов после добавления нового репозитория:

sudo apt update

Настройка переменной окружения JAVA_HOME

Для корректного функционирования некоторых приложений требуется указание переменной окружения JAVA_HOME. Пропишите путь к JDK в файл .bashrc :

Откройте файл .bashrc для редактирования:

nano ~/.bashrc

Задайте переменную JAVA_HOME:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

Примените изменения:

source ~/.bashrc

Визуализация

Сначала вы обновляете перечень пакетов (аналог включения компьютера):

Bash Скопировать код sudo apt update

После устанавливаете OpenJDK 11 (ликбез по запуску вашей любимой IDE):

Bash Скопировать код sudo apt install openjdk-11-jdk

И наконец, проверяете версию JDK (аналогия с выполнением написанного кода):

Bash Скопировать код java -version

Наблюдение нужной версии в выводе — словно наблюдение успешного выполнения вашей программы без ошибок.

Markdown Скопировать код До: [🖥️🚫] После: [🖥️✅]

Решение возможных проблем

Если вы столкнулись с проблемами при установке, примите во внимание следующее:

Устаревшие версии : Воспользуйтесь командой sudo apt remove для удаления старых версий JDK.

: Воспользуйтесь командой для удаления старых версий JDK. Проблемы с сетевым соединением : Проверьте ваше интернет-подключение.

: Проверьте ваше интернет-подключение. Проблемы с правами доступа: Проверьте, что вы используете команды с правами суперпользователя.

Работа с несколькими версиями JDK

Для опытных пользователей часто возникает необходимость использовать разные версии JDK по следующим причинам:

Разработка : Обеспечение совместимости с различными версиями Java.

: Обеспечение совместимости с различными версиями Java. Стабильность : Надёжность выполнения вашего кода зависит от используемых версий JDK.

: Надёжность выполнения вашего кода зависит от используемых версий JDK. Ислледования: Тестирование новых функций в последних релизах JDK.

Имейте в виду, что возможность переключения между версиями JDK требует ответственного подхода и понимания того, какая версия вам необходима.

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