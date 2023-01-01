Установка OpenJDK 11 на Ubuntu: решение проблемы с командой#Java Core #Установка софта
Быстрый ответ
Для установки OpenJDK 11 примените следующие команды в терминале:
- Обновите перечень доступных пакетов:
sudo apt update
- Инициируйте установку JDK:
sudo apt install openjdk-11-jdk
- Подтвердите версию JDK:
java -version
В выводе вы должны обнаружить информацию о присутствии JDK 11.
Установка основной JDK
Чтобы переключиться между различными версиями JDK и определить OpenJDK 11 в качестве преимущественной версии, выполните следующие действия:
- Выберите предпочитаемую версию Java:
sudo update-alternatives --config java
- Определите предпочтение для компилятора Java:
sudo update-alternatives --config javac
Для просмотра установленных версий JDK используйте команду:
update-java-alternatives --list
Применение SDKMAN! для управления JDK
Для удобного контроля за наборами инструментов разработки в Unix-подобных системах рекомендуем воспользоваться SDKMAN!:
- Установите SDKMAN!:
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
- Инициализируйте SDKMAN:
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
- Установите нужную вам версию Java через SDKMAN:
sdk install java 11.0.3-zulu
- Проверьте версию SDKMAN:
sdk version
Добавление новых репозиториев для последних релизов JDK
Чтобы использовать последние релизы JDK, необходимо подключить новые репозитории:
- Добавьте PPA репозиторий OpenJDK:
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
- Обновите перечень пакетов после добавления нового репозитория:
sudo apt update
Настройка переменной окружения JAVA_HOME
Для корректного функционирования некоторых приложений требуется указание переменной окружения JAVA_HOME. Пропишите путь к JDK в файл
.bashrc:
- Откройте файл
.bashrcдля редактирования:
nano ~/.bashrc
- Задайте переменную JAVA_HOME:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
- Примените изменения:
source ~/.bashrc
Визуализация
Сначала вы обновляете перечень пакетов (аналог включения компьютера):
sudo apt update
После устанавливаете OpenJDK 11 (ликбез по запуску вашей любимой IDE):
sudo apt install openjdk-11-jdk
И наконец, проверяете версию JDK (аналогия с выполнением написанного кода):
java -version
Наблюдение нужной версии в выводе — словно наблюдение успешного выполнения вашей программы без ошибок.
До: [🖥️🚫] После: [🖥️✅]
Решение возможных проблем
Если вы столкнулись с проблемами при установке, примите во внимание следующее:
- Устаревшие версии: Воспользуйтесь командой
sudo apt removeдля удаления старых версий JDK.
- Проблемы с сетевым соединением: Проверьте ваше интернет-подключение.
- Проблемы с правами доступа: Проверьте, что вы используете команды с правами суперпользователя.
Работа с несколькими версиями JDK
Для опытных пользователей часто возникает необходимость использовать разные версии JDK по следующим причинам:
- Разработка: Обеспечение совместимости с различными версиями Java.
- Стабильность: Надёжность выполнения вашего кода зависит от используемых версий JDK.
- Ислледования: Тестирование новых функций в последних релизах JDK.
Имейте в виду, что возможность переключения между версиями JDK требует ответственного подхода и понимания того, какая версия вам необходима.
Полезные материалы
- Релизы JDK 11 — Официальный сайт OpenJDK 11.
- Поддержка Java в Ubuntu — Подробные инструкции.
- Установка JDK на платформах Linux — Руководство от Oracle.
- Как установить JDK 11 на Ubuntu? – Stack Overflow — Вопросы и ответы для разработчиков.
- SDKMAN! домашняя страница — Инструмент контроля версий для разработчиков.
Элина Баранова
разработчик Android