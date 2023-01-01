Получение значения HTML input с Selenium WebDriver в Java

Java Скопировать код

// Инициализация WebDriverWait, ожидание на протяжении 10 секунд WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10)); // Ожидание появления элемента на странице WebElement dynamicInput = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("dynamicInputID"))); // Значение для динамически загруженного элемента формы String dynamicValue = dynamicInput.getAttribute("value"); // Важно: код должен уметь ждать – это ценная качества!