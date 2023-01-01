Сравнение Lock и synchronized в Java: преимущества, практика

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Быстрый ответ

Если вам требуется простая блокировка для ограничения одновременного доступа, выберите synchronized . Данный подход идеален для небольших участков кода, где логика блокировки прозрачна и не требует дополнительных настроек:

Java Скопировать код synchronized (object) { /* "У меня ключ, вход другим запрещён!" */ }

Однако, при необходимости более сложных механизмов управления блокировками, например, ожидания с таймаутом, не блокирующих попыток для получения блокировки или возможности прерывания потоков, предпочтение следует отдать Lock из пакета java.util.concurrent.locks :

Java Скопировать код Lock lock = new ReentrantLock(); if (lock.tryLock()) { try { /* "Могу забрать ключ, если меня не прервали и я ещё терпелив!" */ } finally { lock.unlock(); } }

Таким образом, для рутинных задач подходит Synchronization, в то время как для специальных случаев лучше использовать Lock.

Детальное рассмотрение

Интерфейс Lock предоставляет больше функциональности для управления, чем synchronized . Его преимущества:

Ожидание блокировки с таймаутом: блокировка может быть получена за заданный промежуток времени. Прерываемое ожидание блокировки: поток может быть прерван во время ожидания блокировки, что позволяет адекватно реагировать на запросы о завершении работы. Получение и освобождение блокировки в разных местах кода: Lock дает возможность более гибкого управления блокировками по сравнению с синхронизированными блоками.

Используйте более высокий уровень для управления параллелизмом

Используйте утилиты из java.util.concurrent

Практичнее использовать CyclicBarrier или LinkedBlockingQueue из пакета java.util.concurrent вместо Lock , потому что:

CyclicBarrier помогает синхронизировать потоки для выполнения действий одновременно, прекрасно подходит для распределённых расчётов или случаев, когда важно синхронное начало работы потоков.

помогает синхронизировать потоки для выполнения действий одновременно, прекрасно подходит для распределённых расчётов или случаев, когда важно синхронное начало работы потоков. LinkedBlockingQueue предоставляет безопасную очередь для данных, автоматизируя низкоуровневую синхронизацию.

Будьте осторожны с wait() и notify()

Методы wait() и notify() могут вызвать множество проблем у разработчиков, включая риск взаимных блокировок или пропущенных сигналов. Обратите внимание на более высокоуровневые конструкции, такие как CountDownLatch , Semaphore или Exchanger , для более безопасного и понятного кода.

Почему

ReentrantLock может превосходить синхронизированные блоки по производительности при конкурентном доступе множества потоков. Он позволяет:

Применять newCondition() для создания нескольких условий ожидания.

для создания нескольких условий ожидания. Использовать сложные техники блокировки, недоступные при использовании synchronized .

Визуализация

Synchronization можно сравнить со старым замком (🔒), защищающим дверь. Ключ уникален, и доступ в помещение можно получить только с его помощью.

Markdown Скопировать код Прохождение в комнату: [🚪 🔒] -> [🔑🚶‍♂️] -> [🚪🔓] -> [🚶‍♂️🔒✨] -> [🚶‍♂️🔒🚪] (Заперто) (Владелец ключа) (Открыто) (Внутри) (Снова заперто)

Lock, в свою очередь, напоминает систему доступа с электронными картами (🔓💳), что позволяет использовать несколько ключей для доступа к ресурсу.

Markdown Скопировать код Прохождение с картой доступа: [🚪🔓💳] -> [🚶‍♂️💳] -> [🚪🔓✨] (Доступ открыт) (Владелец карты) (Внутри) [🚪🔓💳] -> [🚶‍♀️💳] -> [🚪🔓✨]

Проверка доступа производится, и теперь возможен множественный вход.

Надежные стратегии и лучшие практики

Всегда освобождайте блокировку в блоке finally

Важно освободить блокировку, полученную через Lock , в блоке finally . Это позволяет свести к минимуму риск взаимных блокировок из-за неожиданных исключений:

Java Скопировать код lock.lock(); try { // здесь находится критический участок кода, где важно не потерять ключ } finally { lock.unlock(); // это обязательно для избежания блокировок }

Используйте очереди и семафоры

Хотя использование Lock может быть полезным, очереди и семафоры обычно упрощают работу с параллельностью. Например, BlockingQueue идеально подходит для сценариев "производитель-потребитель", а Semaphore помогает контролировать доступ к ресурсам.

Простота synchronized

Годы спустя synchronized остаётся достойным инструментом из-за его простоты и надёжности. Его часто выбирают разработчики как первый и самый понятный способ синхронизации.

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