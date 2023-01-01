Сравнение Lock и synchronized в Java: преимущества, практика#Java Core #Потоки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Если вам требуется простая блокировка для ограничения одновременного доступа, выберите
synchronized. Данный подход идеален для небольших участков кода, где логика блокировки прозрачна и не требует дополнительных настроек:
synchronized (object) { /* "У меня ключ, вход другим запрещён!" */ }
Однако, при необходимости более сложных механизмов управления блокировками, например, ожидания с таймаутом, не блокирующих попыток для получения блокировки или возможности прерывания потоков, предпочтение следует отдать
Lock из пакета
java.util.concurrent.locks:
Lock lock = new ReentrantLock();
if (lock.tryLock()) {
try { /* "Могу забрать ключ, если меня не прервали и я ещё терпелив!" */ }
finally { lock.unlock(); }
}
Таким образом, для рутинных задач подходит Synchronization, в то время как для специальных случаев лучше использовать Lock.
Детальное рассмотрение
Интерфейс
Lock предоставляет больше функциональности для управления, чем
synchronized. Его преимущества:
- Ожидание блокировки с таймаутом: блокировка может быть получена за заданный промежуток времени.
- Прерываемое ожидание блокировки: поток может быть прерван во время ожидания блокировки, что позволяет адекватно реагировать на запросы о завершении работы.
- Получение и освобождение блокировки в разных местах кода:
Lockдает возможность более гибкого управления блокировками по сравнению с синхронизированными блоками.
Используйте более высокий уровень для управления параллелизмом
Используйте утилиты из java.util.concurrent
Практичнее использовать
CyclicBarrier или
LinkedBlockingQueue из пакета java.util.concurrent вместо
Lock, потому что:
CyclicBarrierпомогает синхронизировать потоки для выполнения действий одновременно, прекрасно подходит для распределённых расчётов или случаев, когда важно синхронное начало работы потоков.
LinkedBlockingQueueпредоставляет безопасную очередь для данных, автоматизируя низкоуровневую синхронизацию.
Будьте осторожны с wait() и notify()
Методы
wait() и
notify() могут вызвать множество проблем у разработчиков, включая риск взаимных блокировок или пропущенных сигналов. Обратите внимание на более высокоуровневые конструкции, такие как
CountDownLatch,
Semaphore или
Exchanger, для более безопасного и понятного кода.
Почему
ReentrantLock может превосходить синхронизированные блоки по производительности при конкурентном доступе множества потоков. Он позволяет:
- Применять
newCondition()для создания нескольких условий ожидания.
- Использовать сложные техники блокировки, недоступные при использовании
synchronized.
Визуализация
Synchronization можно сравнить со старым замком (🔒), защищающим дверь. Ключ уникален, и доступ в помещение можно получить только с его помощью.
Прохождение в комнату:
[🚪 🔒] -> [🔑🚶♂️] -> [🚪🔓] -> [🚶♂️🔒✨] -> [🚶♂️🔒🚪]
(Заперто) (Владелец ключа) (Открыто) (Внутри) (Снова заперто)
Lock, в свою очередь, напоминает систему доступа с электронными картами (🔓💳), что позволяет использовать несколько ключей для доступа к ресурсу.
Прохождение с картой доступа:
[🚪🔓💳] -> [🚶♂️💳] -> [🚪🔓✨]
(Доступ открыт) (Владелец карты) (Внутри)
[🚪🔓💳] -> [🚶♀️💳] -> [🚪🔓✨]
Проверка доступа производится, и теперь возможен множественный вход.
Надежные стратегии и лучшие практики
Всегда освобождайте блокировку в блоке finally
Важно освободить блокировку, полученную через
Lock, в блоке
finally. Это позволяет свести к минимуму риск взаимных блокировок из-за неожиданных исключений:
lock.lock();
try {
// здесь находится критический участок кода, где важно не потерять ключ
} finally {
lock.unlock(); // это обязательно для избежания блокировок
}
Используйте очереди и семафоры
Хотя использование
Lock может быть полезным, очереди и семафоры обычно упрощают работу с параллельностью. Например,
BlockingQueue идеально подходит для сценариев "производитель-потребитель", а
Semaphore помогает контролировать доступ к ресурсам.
Простота
synchronized
Годы спустя
synchronized остаётся достойным инструментом из-за его простоты и надёжности. Его часто выбирают разработчики как первый и самый понятный способ синхронизации.
Полезные материалы
- Java Concurrency in Practice — подробное руководство по параллелизму в Java.
- Intrinsic Locks and Synchronization — официальное пособие Java по встроенным механизмам блокировок и синхронизации.
- Java.util.concurrent.locks — детальная документация на блокировки из пакета java.util.concurrent.
- Java concurrency (multi-threading) – Tutorial — захватывающее руководство по многопоточности в Java.
- Stack Overflow: Synchronized vs Lock — обсуждение и ответы на актуальные вопросы о синхронизации и блокировках на Stack Overflow.
- IBM Developer: Java theory and practice — разъяснение механизмов синхронизации в Java от специалистов IBM Developer.
Олеся Тарасова
Java-разработчик