Извлечение исходного кода из .jar файла в Java ME#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
JD-GUI — это простой инструмент для извлечения исходного кода из файла
.jar:
- Запустите JD-GUI.
- Перетащите
.jar-файл в окно программы.
- Исследуйте и сохраняйте код.
Для тех, кто предпочитает работу в консоли:
java -jar jd-cli.jar ballinapp.jar --output ./canYouDigIt
Эта команда декомпилирует файл
ballinapp.jar и сохраняет его содержимое в папку
./canYouDigIt.
Декомпиляция: ключевой этап
Декомпиляция
.jar-файла схожа с восстановлением рецепта уже приготовленного пирога. Поскольку файлы
.jar содержат архивированный байт-код
.class-файлов, а не исходный код, необходимо использовать декомпиляцию, чтобы превратить байт-код обратно в удобочитаемый формат.
Зачем декомпилировать код?
Декомпиляция может быть полезной, если:
- исходный код был утерян и его нужно восстановить;
- вам интересно узнать, как устроена внутри сторонняя библиотека;
- вас привлекает анализ API, которые вы часто используете.
Инструменты для декомпиляции
- JD-GUI: графический интерфейс, простой и удобный в использовании.
- JAD: командная утилита, даёт больше возможностей для работы, но требует определённых навыков.
- jd-cli: консольный аналог JD-GUI, отлично подходит для автоматизации процессов.
Важные моменты
- Результаты, получаемые от декомпиляторов, не всегда точно соответствуют оригинальному коду.
- Учтите юридические аспекты перед началом анализа чужого кода.
Распаковка вашего .jar-файла
В некоторых случаях необходимо не только декомпилировать код, но и извлечь другие ресурсы из
.jar, такие как файлы свойств, XML-файлы, изображения. Для этого можно использовать команду
jar:
jar xf masterpiece.jar
Данная команда извлечёт все содержимое архива
masterpiece.jar.
Преобразование .jar в .zip
.jar-файл можно переименовать в
.zipи распаковать стандартными средствами.
- Используйте программы типа 7-Zip или WinRAR для просмотра и извлечения содержимого файла.
Частичное извлечение
Для извлечения определённого содержимого используйте команду:
jar xf timeless.jar path/to/jewel
Анализ содержимого .jar
Анализ содержимого
.jar-файла поможет вам решить сложные задачи и проверять используемые библиотеки.
Визуализация
Схема процесса извлечения исходного кода из
.jar-файла:
.jar-файл 🏺: [CompiledCode.class, Resources, Manifest]
Инструменты 🛠️:
- Извлекатель Jar (`jar xf myth.jar`)
- Декомпилятор (например, `jd-gui`)
Результат 📜:
- DecompiledSource.java: ценный исходный код.
Каждый инструмент позволяет подробнее изучить
.jar-файл и обнаружить скрытые данные.
Соблюдайте законодательство!
Декомпиляция и извлечение исходного кода из
.jar-файлов должны осуществляться с учётом законов об авторских правах и лицензий на программное обеспечение.
Этическая декомпиляция
- Декомпилируйте код лишь в случае, когда у вас есть на это право.
- Используйте полученную информацию для обучения или устранения проблем, а не для нарушения прав на интеллектуальную собственность.
Конфиденциальность
- Старайтесь не разглашать персональные данные и секретную информацию в процессе работы.
- Если вам удалось обнаружить уязвимость в безопасности, следуйте протоколам ответственного раскрытия информации.
Особенности Java ME
Разработчики Java ME (Micro Edition) могут воспользоваться ProGuard и другими инструментами для анализа и, возможно, декомпиляции байт-кода в файлах
.jar.
Противостояние обфускации
- Обфусцированный код после декомпиляции становится менее читаемым.
- Современные инструменты, например, JD-GUI, справляются с обфускацией лучше устаревших, таких как JAD.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик