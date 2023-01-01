Извлечение исходного кода из .jar файла в Java ME

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Быстрый ответ

JD-GUI — это простой инструмент для извлечения исходного кода из файла .jar :

Запустите JD-GUI. Перетащите .jar -файл в окно программы. Исследуйте и сохраняйте код.

Для тех, кто предпочитает работу в консоли:

shell Скопировать код java -jar jd-cli.jar ballinapp.jar --output ./canYouDigIt

Эта команда декомпилирует файл ballinapp.jar и сохраняет его содержимое в папку ./canYouDigIt .

Декомпиляция: ключевой этап

Декомпиляция .jar -файла схожа с восстановлением рецепта уже приготовленного пирога. Поскольку файлы .jar содержат архивированный байт-код .class -файлов, а не исходный код, необходимо использовать декомпиляцию, чтобы превратить байт-код обратно в удобочитаемый формат.

Зачем декомпилировать код?

Декомпиляция может быть полезной, если:

исходный код был утерян и его нужно восстановить;

вам интересно узнать, как устроена внутри сторонняя библиотека;

вас привлекает анализ API, которые вы часто используете.

Инструменты для декомпиляции

JD-GUI : графический интерфейс, простой и удобный в использовании.

: графический интерфейс, простой и удобный в использовании. JAD : командная утилита, даёт больше возможностей для работы, но требует определённых навыков.

: командная утилита, даёт больше возможностей для работы, но требует определённых навыков. jd-cli: консольный аналог JD-GUI, отлично подходит для автоматизации процессов.

Важные моменты

Результаты, получаемые от декомпиляторов, не всегда точно соответствуют оригинальному коду.

Учтите юридические аспекты перед началом анализа чужого кода.

Распаковка вашего .jar-файла

В некоторых случаях необходимо не только декомпилировать код, но и извлечь другие ресурсы из .jar , такие как файлы свойств, XML-файлы, изображения. Для этого можно использовать команду jar :

shell Скопировать код jar xf masterpiece.jar

Данная команда извлечёт все содержимое архива masterpiece.jar .

Преобразование .jar в .zip

.jar -файл можно переименовать в .zip и распаковать стандартными средствами.

-файл можно переименовать в и распаковать стандартными средствами. Используйте программы типа 7-Zip или WinRAR для просмотра и извлечения содержимого файла.

Частичное извлечение

Для извлечения определённого содержимого используйте команду:

shell Скопировать код jar xf timeless.jar path/to/jewel

Анализ содержимого .jar

Анализ содержимого .jar -файла поможет вам решить сложные задачи и проверять используемые библиотеки.

Визуализация

Схема процесса извлечения исходного кода из .jar -файла:

Markdown Скопировать код .jar-файл 🏺: [CompiledCode.class, Resources, Manifest] Инструменты 🛠️: - Извлекатель Jar (`jar xf myth.jar`) - Декомпилятор (например, `jd-gui`) Результат 📜: - DecompiledSource.java: ценный исходный код.

Каждый инструмент позволяет подробнее изучить .jar -файл и обнаружить скрытые данные.

Соблюдайте законодательство!

Декомпиляция и извлечение исходного кода из .jar -файлов должны осуществляться с учётом законов об авторских правах и лицензий на программное обеспечение.

Этическая декомпиляция

Декомпилируйте код лишь в случае, когда у вас есть на это право.

Используйте полученную информацию для обучения или устранения проблем, а не для нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Конфиденциальность

Старайтесь не разглашать персональные данные и секретную информацию в процессе работы.

Если вам удалось обнаружить уязвимость в безопасности, следуйте протоколам ответственного раскрытия информации.

Особенности Java ME

Разработчики Java ME (Micro Edition) могут воспользоваться ProGuard и другими инструментами для анализа и, возможно, декомпиляции байт-кода в файлах .jar .

Противостояние обфускации

Обфусцированный код после декомпиляции становится менее читаемым.

Современные инструменты, например, JD-GUI, справляются с обфускацией лучше устаревших, таких как JAD.

Полезные материалы