Конвертация JsonNode в POJO: быстрое решение в Java

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Быстрый ответ

Для преобразования JsonNode в POJO, используя библиотеку Jackson, примените метод treeToValue из класса ObjectMapper :

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); MyClass myPojo = mapper.treeToValue(jsonNode, MyClass.class);

Таким образом, ваш jsonNode будет корректно преобразован в экземпляр класса MyClass .

Навигация по старым версиям Jackson

Если вы используете версии Jackson ранее 2.4, подойдет метод readValue :

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); MyClass myPojo = mapper.readValue(someJsonNode.traverse(), MyClass.class);

Данное решение проверено временем и продолжает отлично функционировать!

Гибкость в настройке с пользовательской десериализацией

Для более подробной настройки создайте свои собственные десериализаторы :

Java Скопировать код SimpleModule module = new SimpleModule(); module.addDeserializer(MyClass.class, new CustomDeserializer()); mapper.registerModule(module);

Настройте функционал под себя, как плейлист в Spotify:

Java Скопировать код mapper.configure(DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES, false);

Так, непредвиденные свойства будут игнорироваться, как и те надоедливые песни, которые вы постоянно пропускаете.

Продвинутые стратегии преобразования: станьте мастером

Работаете с JsonNode -массивами? Всегда проверяйте типы данных. Для работы с нестандартными типами, используйте TypeReference :

Java Скопировать код if (jsonNode.isArray()) { List<MyClass> myPojos = mapper.readValue(someJsonNode.toString(), new TypeReference<List<MyClass>>(){}); }

Помните о соответствии моделей данных и вашего JSON.

Визуализация

Рассмотрим JsonNode , как ваш гардероб:

Java Скопировать код public class Clothes { private String shirt; private String pants; private String socks; // Геттеры и сеттеры уже определены. } ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); Clothes unpackedClothes = mapper.treeToValue(jsonNode, Clothes.class);

Итак:

Markdown Скопировать код До: 🧳: { "shirt":"red", "pants":"blue", "socks":"white" } После: [👕: красный, 👖: синий, 🧦: белый]

Каждый элемент JSON занимает свое место в POJO-структуре, так же как и каждая вещь в гардеробе.

Привязка данных: побеждаем в битве

Овладение привязкой данных требует освоения некоторых концепций.

Парсинг на уровне эксперта

Включите факел парсинга:

Java Скопировать код JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(jsonString); JsonNode node = parser.readValueAsTree();

Прежде чем производить преобразование, проверьте тип JsonNode , чтобы избежать MismatchedInputException .

Работа с ObjectReader для чтения данных

ObjectReader подходит для внесения изменений во время чтения JsonNode .

Java Скопировать код ObjectReader reader = mapper.readerFor(MyClass.class); MyClass myPojo = reader.readValue(modifiedJsonNode);

ObjectReader – это усовершенствованный инструмент, базирующийся на ObjectMapper .

Работа с массивами и коллекциями

При обработке JSON-массивов, следуйте последовательной стратегии:

Java Скопировать код ArrayNode arrayNode = ... // Пусть arrayNode будет нашим массивом List<MyClass> pojos = new ArrayList<>(); for (JsonNode node : arrayNode) { pojos.add(mapper.treeToValue(node, MyClass.class)); }

Здесь всё как в старой поговорке: "Как съесть слона? По кусочку".

Обращайтесь к официальным источникам

Для точности, всегда обращайтесь к официальной документации Jackson.

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