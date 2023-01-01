Jackson: вернуть типизированный объект вместо LinkedHashMap

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public class GenericHolder<T extends MyClass> { public T value; public static <T extends MyClass> GenericHolder<T> fromJson(String json, Class<T> clazz) throws JsonProcessingException { ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); JavaType type = mapper.getTypeFactory().constructParametricType(GenericHolder.class, clazz); return mapper.readValue(json, type); } }