Обход файлов и подпапок в Java: итерация и обработка файлов

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Быстрый ответ

Для рекурсивного обхода директорий в Java необходимо воспользоваться методом Files.walk . Вот пример его применения:

Java Скопировать код try (Stream<Path> files = Files.walk(Path.of("dir"))) { files.forEach(System.out::println); }

Этот код создаёт поток путей, выводя информацию об каждом файле и директории, начиная с "dir" .

Обход символических ссылок с Files.walk

Применяя Files.walk , следует учесть циклические символические ссылки, способные вызвать бесконечную рекурсию. Для предотвращения этой проблемы можно использовать опцию FileVisitOption.FOLLOW_LINKS и установить параметр maxDepth:

Java Скопировать код Files.walk(Path.of("dir"), maxDepth, FileVisitOption.FOLLOW_LINKS);

Пользовательский обход директорий с Files.walkFileTree

Если требуется большая гибкость и контроль над процессом, стоит использовать Files.walkFileTree с расширением FileVisitor :

Java Скопировать код Files.walkFileTree(Path.of("dir"), new SimpleFileVisitor<Path>() { @Override public FileVisitResult visitFile(Path file, BasicFileAttributes attrs) { System.out.println(file); // Привет, файл! return FileVisitResult.CONTINUE; } // Переопределите другие методы для расширения возможностей });

Этот метод дает возможность реализовать сложную логику обхода, предоставляя инструменты для действий при каждом обнаружении файла.

Использование Apache Commons IO

Если хочется абстрагироваться от низкоуровневых операций, применение Apache Commons IO и функции FileUtils.listFiles может быть оптимальной стратегией:

Java Скопировать код Collection<File> files = FileUtils.listFiles( new File("dir"), TrueFileFilter.INSTANCE, DirectoryFileFilter.DIRECTORY ); files.forEach(System.out::println); // Вот это печать!

Библиотека Apache Commons IO предлагает простой и надежный способ для обхода, избавляя от рутины написания кода.

Фильтрация файлов с Files.newDirectoryStream

С Java 7 и посредством Files.newDirectoryStream есть возможность одновременно обходить директории и фильтровать файлы:

Java Скопировать код try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(dir, "*.java")) { for (Path entry : stream) { System.out.println(entry); // Разыскивается файл! } } catch (IOException | DirectoryIteratorException ex) { // Обработка исключения }

Этот метод органично сочетает использование DirectoryStream с фильтрацией файлов по их расширению.

Обработка исключений в DirectoryStream

Неожиданные DirectoryIteratorExceptions могут возникнуть во время обхода. Важно оставаться спокойным и обрабатывать исключения грамотно:

Java Скопировать код try (Stream<Path> stream = Files.walk(Path.of("dir"))) { stream.forEach(p -> { try { System.out.println(p); // О, привет, файл! } catch (Exception e) { throw new DirectoryIteratorException(new IOException(e)); } }); } catch (DirectoryIteratorException ex) { // Мы готовы к этому раскладу }

Правильная обработка исключений помогает поддерживать чистоту кода и следует best practices в области управления ошибками.

Отдаем предпочтение Path перед File

В Java 8 рекомендуется использовать Path , замещая им File при работе с директориями:

Java Скопировать код Path start = Paths.get("dir"); Files.walk(start) .filter(Files::isRegularFile) .forEach(System.out::println);

Данный подход обеспечивает актуальность кода и соответствие современным рекомендациям Java для операций чтения-записи.

Агрегирование результатов

Порой необходимо собрать все пути во время обхода. Это можно сделать следующим образом:

Java Скопировать код List<Path> gatheredPaths = Files.walk(Path.of("dir")) .collect(Collectors.toList());

Наличие в вашем распоряжении List<Path> позволяет осуществлять дополнительные операции, такие как сортировка или фильтрация.

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