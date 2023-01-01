Копирование списка в Java: Метод Collections.copy() и его применение

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Быстрый ответ

Для создания поверхностной копии списка можно использовать конструктор new ArrayList<>(originalList) . Если целевой список уже готов принять элементы, подойдет метод Collections.copy(dest, src) . Для осуществления глубокого копирования изменяемых объектов рекомендуется комбинация map-stream-collect.

Java Скопировать код List<String> src = Arrays.asList("apple", "banana", "cherry"); List<String> shallow = new ArrayList<>(src); List<String> dest = new ArrayList<>(Collections.nCopies(src.size(), null)); Collections.copy(dest, src); List<MyObject> deep = src.stream() .map(MyObject::new) .collect(Collectors.toList());

Подготовка контейнеров для копирования

Копирование коллекций – сложный процесс, не сводящийся к простому перемещению объектов. Все зависит от формата копии – поверхностной или глубокой, а также от типа объектов в списке. Поверхностное копирование передает ссылки и подходит для неизменяемых объектов, например, строк. Для изменяемых объектов применимо глубокое копирование. А метод Collections.copy() удобен для вставки уже существующих элементов в список заданного размера.

Размер важен для списков-получателей

Не забывайте проверять, что размер списка-получателя равен размеру копируемого списка перед использованием Collections.copy() :

Java Скопировать код Collections.copy(new ArrayList<>(originalList.size()), originalList);

Невыполнение этого условия приведет к ошибке IndexOutOfBoundsException . Поэтому стоит заранее заботиться о размере списка-получателя.

Изменяемые объекты и их клонирование

Глубокая копия – это решение для списков с изменяемыми объектами. Если в вашем распоряжении пользовательские объекты, которые можно клонировать, сделайте следующее:

Java Скопировать код List<MyObject> deep = originalList.stream() .map(myObj -> myObj.clone()) .collect(Collectors.toList());

Копирование с помощью Guava и метода Lists.newArrayList

Для продвинутого копирования подойдет метод Lists.newArrayList() из библиотеки Guava:

Java Скопировать код List<String> guavaCopy = Lists.newArrayList(originalList);

Обновление элементов с помощью метода List.set

Если нужно вставить элементы по индексам, используйте List.set(int, E) :

Java Скопировать код for (int i = 0; i < originalList.size(); i++) { copyList.set(i, new MyObject(originalList.get(i))); }

Визуализация

Введем представление процесса копирования списка в Java Collections:

Java Скопировать код List<String> originalList = new ArrayList<>(Arrays.asList("Java", "Python", "C++")); List<String> copyList = new ArrayList<>(originalList);

Представьте, будто происходит космическая операция:

Markdown Скопировать код 📄 Оригинальный список: [🔍 "Java", 🐍 "Python", 💻 "C++"] 🖨️ Клонирующая машина: начинаем клонирование... 📄 Копия списка: [🔍 "Java", 🐍 "Python", 💻 "C++"]

Каждый элемент из оригинального списка получает точную копию в списке-клоне.

Производительность и зарание выделенный объем

Не всегда имеет смысл создавать списки с большим заранее заданным объемом – это не гарантия ускорения работы. Необходимо избегать "золотого баланса", основанного на мифах.

Глубокое копирование и класс объекта

Методы глубокого копирования зависят от класса объектов, универсального решения нет.

Collections.copy и эффективное использование сборщика мусора

С Collections.copy() можно эффективно работать с большими списками, минимизируя нагрузку на сборщик мусора.

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