Генерация классов Java из JSON в Maven: pom.xml конфигурация#Java Core #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Оперативное формирование Java-класса с использованием JSON возможно с помощью онлайн-сервиса
jsonschema2pojo. Вам нужно вставить JSON в указанный сервис, указать необходимые параметры, такие как имя пакета и класса, а затем нажать кнопку "Сгенерировать" для получения Java-файлов.
Можно также применить библиотеку Jackson для программного генерирования Java-классов из JSON с использованием
ObjectMapper и
JsonSchemaGenerator:
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
JsonSchema schema = new JsonSchemaGenerator(mapper).generateSchema(YourClass.class);
String schemaAsString = mapper.writeValueAsString(schema);
// Таким образом, наш объект преобразуется в JSON-схему с помощью ObjectMapper.
Для интеграции данного процесса с Maven следует добавить в сборку плагин
jsonschema2pojo-maven-plugin:
<plugin>
<groupId>org.jsonschema2pojo</groupId>
<artifactId>jsonschema2pojo-maven-plugin</artifactId>
<version>1.1.1</version>
<configuration>
<sourceType>json</sourceType>
<sourceDirectory>${project.basedir}/src/main/resources</sourceDirectory>
<targetPackage>com.example.generated</targetPackage>
</configuration>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>generate</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
Применение библиотеки Jackson
ObjectMapper для конвертации
ObjectMapper из библиотеки Jackson применяется для определения структуры Java-классов:
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
JsonNode jsonNode = mapper.readTree(jsonInput);
JavaType javaType = mapper.getTypeFactory().constructType(MyClass.class);
mapper.convertValue(jsonNode, javaType);
// Таким образом, получаем новый Java класс на основе JSON.
Использование аннотаций
Аннотации Jackson управляют генерацией классов и конфигурацией методов:
@JsonDeserialize(builder = Cake.Builder.class)
public class Cake {
// Поля с аннотациями...
// Используем @JsonPOJOBuilder для создания класса Cake.
}
Пользовательские десериализаторы
Для сложных ситуаций Jackson предлагает пользовательские десериализаторы:
class CustomDeserializer extends StdDeserializer<MyClass> {
// Переопределенные методы...
// Создаем свой десериализатор для MyClass.
}
Визуализация
Преобразование JSON в Java-класс можно аналогично описать процессу приготовления торта:
JSON Рецепт (🥣): { "flour": "2 стакана", "sugar": "1 стакан", "eggs": 2 }
Результатовое преобразование в Java-класс:
public class Cake {
private String flour = "2 стакана";
private String sugar = "1 стакан";
private int eggs = 2;
// Геттеры и сеттеры
}
Этот процесс можно визуализировать как приготовление:
🥣 ➡️ 🍰 JSON-ингредиенты смешиваются и преобразуются в Java-класс!
Готовьте обдуманно и наслаждайтесь безопасностью типов при приготовлении лакомств! 🎉
Знакомство с jsonschema2pojo
Командный интерфейс
Для энтузиастов командной строки есть инструмент
jsonschema2pojo:
jsonschema2pojo --source "/path/to/json" --target "/path/to/output" --package "com.example"
// Прямой путь к созданию классов Java.
Интеграция с Maven
Автоматизируйте процесс создания классов с использованием плагина
jsonschema2pojo в файле
pom.xml:
<!-- Настройка плагина Maven, представленная в Быстром ответе -->
Продвинутые возможности
Благодаря jsonschema2pojo можно управлять массивами, вложенными объектами и наследованием:
{
"type": "object",
"properties": {
"list": { "type": "array", "items": { "$ref": "CommonItem.json" } }
// Конфигурация для вложенных структур...
}
}
Участие в сообществе открытого исходного кода
Секреты GitHub
Вносите свой вклад в развитие
jsonschema2pojo, изучайте репозиторий и участвуйте в сообществе:
- Изучайте проблемы, читая обсуждения.
- Изучайте pull request'ы, чтобы быть в курсе обновлений.
- Отслеживайте репозиторий, чтобы не пропустить новшества.
Интеграция с проектами
Применяйте другие открытые проекты, например
JsonToJava, для расширения функциональности:
- Изучите `JsonToJava` как альтернативу.
- Ищите решения за рамками стандартного функционала jsonschema2pojo.
- Ваши вклады улучшат инструменты для всего сообщества.
Полезные материалы
- jsonschema2pojo — Генерация Java-типов на основе JSON или JSON-схем.
- Jsoniter – самый быстрый JSON-парсер — Введение в Java-библиотеку Jsoniter.
- Справочник jsonschema2pojo — Применение Java-типов в jsonschema2pojo.
- Moshi на GitHub — Библиотека Moshi для работы с JSON в Kotlin и Java.
- JsonPath на GitHub — Инструмент для извлечения данных из JSON.
Олеся Тарасова
Java-разработчик