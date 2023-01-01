Генерация классов Java из JSON в Maven: pom.xml конфигурация

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Быстрый ответ

Оперативное формирование Java-класса с использованием JSON возможно с помощью онлайн-сервиса jsonschema2pojo . Вам нужно вставить JSON в указанный сервис, указать необходимые параметры, такие как имя пакета и класса, а затем нажать кнопку "Сгенерировать" для получения Java-файлов.

Можно также применить библиотеку Jackson для программного генерирования Java-классов из JSON с использованием ObjectMapper и JsonSchemaGenerator :

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); JsonSchema schema = new JsonSchemaGenerator(mapper).generateSchema(YourClass.class); String schemaAsString = mapper.writeValueAsString(schema); // Таким образом, наш объект преобразуется в JSON-схему с помощью ObjectMapper.

Для интеграции данного процесса с Maven следует добавить в сборку плагин jsonschema2pojo-maven-plugin :

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.jsonschema2pojo</groupId> <artifactId>jsonschema2pojo-maven-plugin</artifactId> <version>1.1.1</version> <configuration> <sourceType>json</sourceType> <sourceDirectory>${project.basedir}/src/main/resources</sourceDirectory> <targetPackage>com.example.generated</targetPackage> </configuration> <executions> <execution> <goals> <goal>generate</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

Применение библиотеки Jackson

ObjectMapper для конвертации

ObjectMapper из библиотеки Jackson применяется для определения структуры Java-классов:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); JsonNode jsonNode = mapper.readTree(jsonInput); JavaType javaType = mapper.getTypeFactory().constructType(MyClass.class); mapper.convertValue(jsonNode, javaType); // Таким образом, получаем новый Java класс на основе JSON.

Использование аннотаций

Аннотации Jackson управляют генерацией классов и конфигурацией методов:

Java Скопировать код @JsonDeserialize(builder = Cake.Builder.class) public class Cake { // Поля с аннотациями... // Используем @JsonPOJOBuilder для создания класса Cake. }

Пользовательские десериализаторы

Для сложных ситуаций Jackson предлагает пользовательские десериализаторы:

Java Скопировать код class CustomDeserializer extends StdDeserializer<MyClass> { // Переопределенные методы... // Создаем свой десериализатор для MyClass. }

Визуализация

Преобразование JSON в Java-класс можно аналогично описать процессу приготовления торта:

Markdown Скопировать код JSON Рецепт (🥣): { "flour": "2 стакана", "sugar": "1 стакан", "eggs": 2 }

Результатовое преобразование в Java-класс:

Java Скопировать код public class Cake { private String flour = "2 стакана"; private String sugar = "1 стакан"; private int eggs = 2; // Геттеры и сеттеры }

Этот процесс можно визуализировать как приготовление:

Markdown Скопировать код 🥣 ➡️ 🍰 JSON-ингредиенты смешиваются и преобразуются в Java-класс!

Готовьте обдуманно и наслаждайтесь безопасностью типов при приготовлении лакомств! 🎉

Знакомство с jsonschema2pojo

Командный интерфейс

Для энтузиастов командной строки есть инструмент jsonschema2pojo :

sh Скопировать код jsonschema2pojo --source "/path/to/json" --target "/path/to/output" --package "com.example" // Прямой путь к созданию классов Java.

Интеграция с Maven

Автоматизируйте процесс создания классов с использованием плагина jsonschema2pojo в файле pom.xml :

xml Скопировать код <!-- Настройка плагина Maven, представленная в Быстром ответе -->

Продвинутые возможности

Благодаря jsonschema2pojo можно управлять массивами, вложенными объектами и наследованием:

json Скопировать код { "type": "object", "properties": { "list": { "type": "array", "items": { "$ref": "CommonItem.json" } } // Конфигурация для вложенных структур... } }

Участие в сообществе открытого исходного кода

Секреты GitHub

Вносите свой вклад в развитие jsonschema2pojo , изучайте репозиторий и участвуйте в сообществе:

Markdown Скопировать код - Изучайте проблемы, читая обсуждения. - Изучайте pull request'ы, чтобы быть в курсе обновлений. - Отслеживайте репозиторий, чтобы не пропустить новшества.

Интеграция с проектами

Применяйте другие открытые проекты, например JsonToJava , для расширения функциональности:

Markdown Скопировать код - Изучите `JsonToJava` как альтернативу. - Ищите решения за рамками стандартного функционала jsonschema2pojo. - Ваши вклады улучшат инструменты для всего сообщества.

Полезные материалы