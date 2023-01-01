Оптимизация выполнения IN() запросов в Spring JDBCTemplate

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NamedParameterJdbcTemplate template = new NamedParameterJdbcTemplate(jdbcTemplate); String sql = "SELECT * FROM table WHERE column IN (:values)"; List<Integer> values = Arrays.asList(1, 2, 3); MapSqlParameterSource parameters = new MapSqlParameterSource("values", values); List<ResultType> result = template.query(sql, parameters, new BeanPropertyRowMapper<>(ResultType.class));