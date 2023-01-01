Обратная сортировка потока файлов через lambda в Java 8

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Быстрый ответ

Для сортировки потока элементов в обратном порядке воспользуйтесь методом sorted() в сочетании с Comparator.reverseOrder() :

Java Скопировать код List<String> descList = list.stream() .sorted(Comparator.reverseOrder()) .collect(Collectors.toList());

Если требуется отсортировать объекты пользовательского типа или сортировать по определенному полю, используйте Comparator.comparing() :

Java Скопировать код List<CustomType> descList = list.stream() .sorted(Comparator.comparing(CustomType::getField).reversed()) .collect(Collectors.toList());

Если нужно отсортировать список файлов по дате последнего изменения, воспользуйтесь таким подходом:

Java Скопировать код List<File> sortedFiles = files.stream() .sorted(Comparator.comparing(File::lastModified).reversed()) .collect(Collectors.toList());

Такой подход позволит переместить более ранние значения в конец списка, так как reversed() инвертирует порядок сортировки.

От лямбда-выражений до ссылок на методы

Писать код, используя ссылки на методы вместо лямбда-выражений, более наглядно и при этом упрощает поддержку кода:

Java Скопировать код list.stream() .sorted(Comparator.comparing(MyClass::getValue).reversed()) .forEach(System.out::println);

Здесь MyClass::getValue — это метод, значение которого используется для сортировки, а reversed() переворачивает порядок сортировки.

Изменение потока данных после сортировки

Вы можете выполнить дополнительные действия с отсортированным потоком данных следующим образом:

Фильтрация

Java Скопировать код list.stream() .sorted(Comparator.comparing(String::length).reversed()) .filter(s -> s.startsWith("A")) .collect(Collectors.toList());

Пропуск и ограничение

Java Скопировать код list.stream() .sorted(Comparator.comparingInt(String::length).reversed()) .skip(2) .limit(5) .collect(Collectors.toList());

Если требуется удалить элементы, сначала нужно получить результаты сортировки, а затем уже изменять собранные данные, чтобы не нарушать свойство неизменяемости потоков.

Сценарии сортировки, с которыми вы столкнетесь

Сложные сценарии сортировки встречаются довольно часто. Вот некоторые из них:

Сортировка по значениям вложенных атрибутов:

Java Скопировать код list.stream() .sorted(Comparator.comparing((CustomType t) -> t.getNestedType().getNestedField()).reversed()) .collect(Collectors.toList());

Сортировка по нескольким полям:

Java Скопировать код list.stream() .sorted(Comparator.comparing(CustomType::getPrimaryField) .thenComparing(CustomType::getSecondaryField).reversed()) .collect(Collectors.toList());

Обработка null-значений:

Java Скопировать код list.stream() .sorted(Comparator.comparing(CustomType::getField, Comparator.nullsLast(Comparator.naturalOrder())).reversed()) .collect(Collectors.toList());

Создание собственного компаратора для реализации особой логики сравнения:

Java Скопировать код list.stream() .sorted((o1, o2) -> { // здесь сложная логика return o2.compareTo(o1); }) .collect(Collectors.toList());

Визуализация

Визуализируем процесс обратной сортировки на примере гонки автомобилей:

Обычный финиш: [4-е место 🚗, 3-е место 🛺, 2-е место 🏎, 1-е место 🚀] /// Первые приходят последними.

Применение Comparator.comparing().reversed() позволяет самым быстрым ускориться.

Обратная сортировка с использованием lambda: [1-е место 🚀, 2-е место 🏎, 3-е место 🛺, 4-е место 🚗]

Таким образом, лямбда-выражения в Java 8 меняют направление гонки на противоположное:

Java Скопировать код stream.sorted(Comparator.comparing(T::getSpeed).reversed()) // Самый быстрый оставил все за собой!

При работе со значениями, такими как временные метки, используйте методы Comparator , вместо умножения на -1 :

Java Скопировать код list.stream() .sorted(Comparator.comparingLong(T::getTimestamp).reversed()) .collect(Collectors.toList());

Отсортированные результаты можно собрать в коллекцию по своему выбору — список, множество, карту и т.д.

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