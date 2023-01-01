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Запуск main класса Maven-проекта в Java с командной строки
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Запуск main класса Maven-проекта в Java с командной строки

#Java Core  #Maven/Gradle  
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Быстрый ответ

Для того чтобы запустить Maven-проект, необходимо выполнить следующую команду с указанием главного класса:

shell
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mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.example.Main"

Замените com.example.Main на полное название вашего класса для корректного выполнения проекта.

Если требуется передать аргументы, следует использовать следующий синтаксис:

shell
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mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.example.Main" -Dexec.args="firstArg secondArg thirdArg"

Поля firstArg secondArg thirdArg следует заменить на аргументы, которые вы хотите передать.

Пошаговый план для смены профессии

Применение maven-exec-plugin

maven-exec-plugin – это инструмент для запуска Java-приложений. Его можно настроить в файле pom.xml или вызывать непосредственно из командной строки.

Активация профилей

Для запуска или переключения профилей Maven используйте опцию -P. Это позволяет управлять поведением процесса сборки проекта.

Преимущества mvnexec

Скрипт mvnexec упрощает поиск классов с методом main, что особенно полезно при работе с проектами сложной структуры и позволяет сэкономить время.

Ускорение сборки с помощью -B

Если существует возможность сократить время сборки, рекомендуется использовать опцию -B или флаг --batch-mode.

Фильтрация классов с помощью mvnexec

mvnexec позволяет фильтровать классы с методом main по области видимости (test/main) или по наименованию, что может быть полезно в крупных проектах для более удобного управления.

Визуализация

Структура вашего Maven-проекта может выглядеть следующим образом:

Markdown
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Проект (📁)
  – src (💎)
    – main (🔮)
       – java (💠)
         – YourMainClass (🌟)
  – pom.xml (📋)

Запустите процесс из главного класса (🌟), используя эту команду в корневой папке проекта:

shell
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mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.yourpackage.YourMainClass"

Так как по волшебству, ваш проект оживает.

Детальное описание процесса запуска

Pom.xml – ваш дирижёр в процессе сборки

Подключение maven-exec-plugin к вашему pom.xml обеспечивает стабильность процесса выполнения классов, что критически важно при коллективной работе или при использовании CI/CD.

Передача аргументов

Команда mvn exec:java позволяет передавать аргументы в ваш метод main. Для этого просто используйте опцию -Dexec.args.

Работа с несколькими главными методами

Если в проекте есть несколько методов main, важно внимательно подходить к системе наименования или использовать Maven-профили, чтобы избежать путаницы при выборе нужного метода.

Полезные материалы

  1. Maven – Изучаем Maven за 5 минут — краткий и четкий обзор основ работы с Maven.
  2. java – запуск главного класса в Maven-проекте – Stack Overflow — обсуждение на форуме Stack Overflow о запуске главного класса проекта.
  3. Maven – Введение в жизненный цикл сборки — подробный разбор фаз и целей Maven.
  4. maven-exec-plugin – Использование — руководство по настройке и использованию maven-exec-plugin.
  5. Maven | Документация IntelliJ IDEA — рекомендации по работе с Maven-проектами в среде разработки IntelliJ IDEA.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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