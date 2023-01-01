Запуск main класса Maven-проекта в Java с командной строки

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Быстрый ответ

Для того чтобы запустить Maven-проект, необходимо выполнить следующую команду с указанием главного класса:

shell Скопировать код mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.example.Main"

Замените com.example.Main на полное название вашего класса для корректного выполнения проекта.

Если требуется передать аргументы, следует использовать следующий синтаксис:

shell Скопировать код mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.example.Main" -Dexec.args="firstArg secondArg thirdArg"

Поля firstArg secondArg thirdArg следует заменить на аргументы, которые вы хотите передать.

Применение maven-exec-plugin

maven-exec-plugin – это инструмент для запуска Java-приложений. Его можно настроить в файле pom.xml или вызывать непосредственно из командной строки.

Активация профилей

Для запуска или переключения профилей Maven используйте опцию -P . Это позволяет управлять поведением процесса сборки проекта.

Преимущества mvnexec

Скрипт mvnexec упрощает поиск классов с методом main , что особенно полезно при работе с проектами сложной структуры и позволяет сэкономить время.

Ускорение сборки с помощью -B

Если существует возможность сократить время сборки, рекомендуется использовать опцию -B или флаг --batch-mode .

Фильтрация классов с помощью mvnexec

mvnexec позволяет фильтровать классы с методом main по области видимости (test/main) или по наименованию, что может быть полезно в крупных проектах для более удобного управления.

Визуализация

Структура вашего Maven-проекта может выглядеть следующим образом:

Markdown Скопировать код Проект (📁) – src (💎) – main (🔮) – java (💠) – YourMainClass (🌟) – pom.xml (📋)

Запустите процесс из главного класса (🌟), используя эту команду в корневой папке проекта:

shell Скопировать код mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.yourpackage.YourMainClass"

Так как по волшебству, ваш проект оживает.

Детальное описание процесса запуска

Pom.xml – ваш дирижёр в процессе сборки

Подключение maven-exec-plugin к вашему pom.xml обеспечивает стабильность процесса выполнения классов, что критически важно при коллективной работе или при использовании CI/CD.

Передача аргументов

Команда mvn exec:java позволяет передавать аргументы в ваш метод main . Для этого просто используйте опцию -Dexec.args .

Работа с несколькими главными методами

Если в проекте есть несколько методов main , важно внимательно подходить к системе наименования или использовать Maven-профили, чтобы избежать путаницы при выборе нужного метода.

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