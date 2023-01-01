Пропуск итерации в цикле for Java: аналог VB 'Continue'#Java Core
Быстрый ответ
Для перехода к следующей итерации в цикле
for в Java строковое значение
continue представляет собой ключевое слово. Применяйте его в случае необходимости пропустить определённые итерации, благодаря этому можно гибко управлять порядком выполнения программы.
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i % 2 == 0) continue;
System.out.println(i); // Печатаем лишь нечетные числа
}
Тонкости в контроле циклов
Для ускорения работы программы решающую роль играет эффективное управление циклами. В Java доступно три инструмента: это
continue,
break и метки.
Основы работы с
continue
В циклах
for,
while и
do-while
continue пропускает код текущей итерации, позволяя перейти к следующей, если выполнение кода в рамках итерации не требуется.
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
if (!list.get(i).isConditionMet()) {
continue;
}
// Обрабатываем элемент списка
}
Примечание: Будьте внимательны при формулировании условий для применения
continue, чтобы не столкнуться с бесконечными циклами или пропуском критического кода.
Знакомство с
break
Break прерывает цикл, не зависимо от состояния его итераций, что позволяет нам выйти из цикла.
for(int i = 0; i < 10; i++) {
if(someCondition(i)) {
break;
}
// Оставшийся код цикла
}
Применение меток в сложных циклах
Метки облегчают ориентацию в управлении
break и
continue во вложенных циклах.
outerLoop: // Метка внешнего цикла
for(int i = 0; i < 10; i++) {
innerLoop:
for(int j = 0; j < 10; j++) {
if(someCondition(i, j)) {
continue outerLoop; // Пропускаем итерацию внешнего цикла
}
// Код внутреннего цикла
}
// Код внешнего цикла
}
Используйте метки обдуманно, чтобы не вносить хаос в понимание программного кода.
Визуализация
Представьте соревнование с препятствиями, где каждое препятствие — это итерация цикла:
Трек: 🏃♂️🚧🚧🚧🚧
Итерации: 1 2 3 4
Скрипт
continue; позволяет "перепрыгнуть" через препятствие, минуя действия в текущем круге:
for (int i = 0; i < 4; i++) {
if (shouldSkipHurdle(i)) {
continue; // Уверенно преодолеваем препятствие
}
// Здесь заключены действия итерации
}
Следующая Итерация означает преодоление следующего препятствия 🚧➡️🚧.
Избегайте стандартных ошибок и следуйте передовым схемам
Возможно столкнуться с трудностями в любых соревнованиях. Ниже рассмотрены примеры, позволяющие избегать потенциальных ошибок:
Бесконечный цикл — это забег без финиша!
Не правильное применение
continue влечёт за собой бесконечный цикл:
while(true) {
if(someUnchangingCondition) {
continue; // Здесь мы стартуем на "длинную дистанцию"
}
// Здесь заключён код, который, возможно, никогда не выполнится
}
Метки – искусство ориентировки или источник заблуждения?
Метки уместны, если использовать их осознанно. Выбирайте имена вдумчиво и используйте их с умеренностью.
Вложенные циклы – сложный маршрут!
Избегайте глубоко вложенных циклов, предпочтительно переделывать их в методы для обеспечения ясности.
Юнит-тестирование – ваша подготовка перед "стартом"!
Тестируйте программный код, чтобы избежать непредвиденных результатов и ошибок в логике работы циклов.
Полезные материалы
- Операторы ветвления (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Language Basics) – Официальное руководство по управлению потоком в Java.
- Как выйти из вложенных циклов в Java? – Stack Overflow – Обсуждение
continueи
breakв сообществе.
- Оператор continue в Java – GeeksforGeeks – Объяснение работы
continueв деталях.
- Java – оператор continue – TutorialsPoint – Инструкция по применению
continueв циклах.
- Java Continue – Javatpoint –
Continueна практических примерах.
- Java Continue – Детальное рассмотрение
continueс помощью DigitalOcean.
Олеся Тарасова
Java-разработчик