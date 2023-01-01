Пропуск итерации в цикле for Java: аналог VB 'Continue'

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Быстрый ответ

Для перехода к следующей итерации в цикле for в Java строковое значение continue представляет собой ключевое слово. Применяйте его в случае необходимости пропустить определённые итерации, благодаря этому можно гибко управлять порядком выполнения программы.

Java Скопировать код for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i % 2 == 0) continue; System.out.println(i); // Печатаем лишь нечетные числа }

Тонкости в контроле циклов

Для ускорения работы программы решающую роль играет эффективное управление циклами. В Java доступно три инструмента: это continue , break и метки.

Основы работы с continue

В циклах for , while и do-while continue пропускает код текущей итерации, позволяя перейти к следующей, если выполнение кода в рамках итерации не требуется.

Java Скопировать код for (int i = 0; i < list.size(); i++) { if (!list.get(i).isConditionMet()) { continue; } // Обрабатываем элемент списка }

Примечание: Будьте внимательны при формулировании условий для применения continue , чтобы не столкнуться с бесконечными циклами или пропуском критического кода.

Знакомство с break

Break прерывает цикл, не зависимо от состояния его итераций, что позволяет нам выйти из цикла.

Java Скопировать код for(int i = 0; i < 10; i++) { if(someCondition(i)) { break; } // Оставшийся код цикла }

Применение меток в сложных циклах

Метки облегчают ориентацию в управлении break и continue во вложенных циклах.

Java Скопировать код outerLoop: // Метка внешнего цикла for(int i = 0; i < 10; i++) { innerLoop: for(int j = 0; j < 10; j++) { if(someCondition(i, j)) { continue outerLoop; // Пропускаем итерацию внешнего цикла } // Код внутреннего цикла } // Код внешнего цикла }

Используйте метки обдуманно, чтобы не вносить хаос в понимание программного кода.

Визуализация

Представьте соревнование с препятствиями, где каждое препятствие — это итерация цикла:

Markdown Скопировать код Трек: 🏃‍♂️🚧🚧🚧🚧 Итерации: 1 2 3 4

Скрипт continue; позволяет "перепрыгнуть" через препятствие, минуя действия в текущем круге:

Java Скопировать код for (int i = 0; i < 4; i++) { if (shouldSkipHurdle(i)) { continue; // Уверенно преодолеваем препятствие } // Здесь заключены действия итерации }

Следующая Итерация означает преодоление следующего препятствия 🚧➡️🚧.

Избегайте стандартных ошибок и следуйте передовым схемам

Возможно столкнуться с трудностями в любых соревнованиях. Ниже рассмотрены примеры, позволяющие избегать потенциальных ошибок:

Бесконечный цикл — это забег без финиша!

Не правильное применение continue влечёт за собой бесконечный цикл:

Java Скопировать код while(true) { if(someUnchangingCondition) { continue; // Здесь мы стартуем на "длинную дистанцию" } // Здесь заключён код, который, возможно, никогда не выполнится }

Метки – искусство ориентировки или источник заблуждения?

Метки уместны, если использовать их осознанно. Выбирайте имена вдумчиво и используйте их с умеренностью.

Вложенные циклы – сложный маршрут!

Избегайте глубоко вложенных циклов, предпочтительно переделывать их в методы для обеспечения ясности.

Юнит-тестирование – ваша подготовка перед "стартом"!

Тестируйте программный код, чтобы избежать непредвиденных результатов и ошибок в логике работы циклов.

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