Ввод символа с клавиатуры в Java: использование Scanner

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Быстрый ответ

Для того чтобы считать первый символ, введенный пользователем, в Java, вы можете использовать метод next().charAt(0) класса Scanner :

Java Скопировать код Scanner scanner = new Scanner(System.in); char charInput = scanner.next().charAt(0);

В этом примере происходит чтение первого символа из вводимых данных.

Различия в подходах

Считывание первого символа

Основной способ – это получение первого символа через Scanner :

Java Скопировать код char firstChar = scanner.next().charAt(0);

Таким образом мы получаем первый символ, в то время как все остальные символы остаются в буфере сканера.

Чтение отдельных символов

Если требуется обрабатывать каждый символ как отдельный элемент, задайте разделителем пустую строку:

Java Скопировать код scanner.useDelimiter(""); // "Режим Пакмана" – каждый символ обрабатывается по отдельности char singleChar = scanner.next().charAt(0);

В таком режиме Scanner обрабатывает символы поочередно.

Игнорирование пробелов

Для игнорирования начальных пробелов используйте метод trim:

Java Скопировать код char firstCharIgnoreSpace = scanner.next().trim().charAt(0); // Игнорируем начальные пробелы

Такой подход позволяет считать первый непробельный символ.

Прямое считывание

Также есть возможность считывать символ напрямую из потока ввода, минуя Scanner :

Java Скопировать код int readChar = System.in.read(); // "Прямое обращение к источнику" char c = (char) readChar;

Учтите, что System.in.read() не освобождает буфер автоматически.

Визуализация

Можно представить процесс считывания символьного ввода как рыбалку в море символов.

Ввод: "abcd" Использование Scanner : next().charAt(0);

Заброс удочки на первую "рыбу":

Первая "рыба": 'a' Остаток после заброса: "bcd"

Вы "ловите" именно ту "рыбу", за которой отправились – первый символ.

Фрагменты кода и рекомендации

findInLine : точность против "алчности"

Для более точного считывания используйте метод findInLine :

Java Скопировать код char preciseChar = scanner.findInLine(".").charAt(0);

Это обеспечивает более точное считывание следующего символа, чем при использовании обычного чтения следующего токена.

InputStreamReader: прощай, буферизация

Для небуферизированного доступа к вводу используйте Reader :

Java Скопировать код Reader reader = new InputStreamReader(System.in); int readCharacter = reader.read(); // Чтение "натощак" char inputChar = (char) readCharacter;

Такой подход позволяет обойти проблемы с буферизацией Scanner .

Внимание к специальным случаям

Учитывайте интернационализацию и символы не-ASCII.

При одновременной работе с System.in синхронизируйте ваши действия.

синхронизируйте ваши действия. Не забывайте про обработку исключений для обеспечения безопасности кода.

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