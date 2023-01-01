Исключение null и пустых значений при сериализации в Jackson

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Быстрый ответ

Если вы хотите исключить null и пустые значения при сериализации, используйте аннотацию @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY) на уровне класса:

Java Скопировать код @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY) public class MyClass { private String prop; // Игнорируем, если нет свойства // ... }

В качестве альтернативы можно применить настройку ObjectMapper для общего решения:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper().setSerializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_EMPTY);

Как первый, так и второй варианты исключат из итогового JSON поля с значением null или считающиеся пустыми (такими как пустые строки или коллекции).

Управление конкретными полями

Если вам требуется управлять отдельными полями, можно использовать аннотацию @JsonInclude на уровне поля:

Java Скопировать код public class AnotherClass { @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL) private String importantField; // Здесь null недопустимый 😉 private String anotherField; // ... }

В этом случае поле importantField будет исключено из сериализованного представления, если его значение null, а anotherField останется неизменным.

Обработка вложенных POJO-классов

Не забудьте аннотировать и вложенные POJO-классы правильным образом:

Java Скопировать код @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY) public class ParentClass { private String name; private ChildClass child; // Вложенные POJO также требуют аннотаций @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_EMPTY) public static class ChildClass { private String childName; // И пустые значения здесь не пропустим // ... } // ... }

Важность подбора версии Jackson

Для корректной работы аннотации @JsonInclude требуется Jackson версии 2.1.4 и выше. При обновлении библиотеки стоит убедиться в совместимости — могут присутствовать изменения в API.

Демонстрация на примерах

Четкие примеры входных и выходных данных весьма полезны для понимания процесса сериализации и делают вашу документацию более организованной и понятной.

Работа со старыми версиями Jackson

При использовании версий Jackson < 2.x следует использовать аннотацию @JsonSerialize вместо @JsonInclude :

Java Скопировать код @JsonSerialize(include=JsonSerialize.Inclusion.NON_NULL) public class LegacyClass { private String legacyProp; // Это эхо прошлого // ... }

Такое использование аннотации стало устаревшим начиная с версий Jackson 2.x и новее, но остается актуальным для предыдущих версий.

Решение сложных проблем с сериализацией

Если в процессе возникают сложности, проверьте наличие конфликтов с другими аннотациями, обращайте внимание на корректность импорта необходимых классов, а также на возможные ошибки в коде.

Визуализация

Markdown Скопировать код Перед сериализацией Jackson: 🧍‍♂️(Джон) 🧍‍♀️(пусто) 🧍‍♂️(null) 🧍(Майк) Стандартная сериализация (без исключения пустых значений и null): 📷 [Джон, 📸, 📸, Майк ] При использовании `@JsonInclude(Include.NON_EMPTY)`: 📷 [Джон, Майк]

Как опытный фотограф, сериализатор Jackson стремится сохранить только важное, исключая всё ненужное, и предоставляя аккуратное и лаконичное представление данных в формате JSON.

Создание "чистого" JSON с

Использование NON_EMPTY исключает пустые строки и коллекции, тогда как NON_NULL исключает только null значения, что делает результат более предсказуемым и понятным.

Детальное управление выводом в API с помощью аннотаций

Аннотации в Jackson — удобный инструмент для контроля данных, передаваемых в API с подпиской. Они позволяют передавать лишь ту информацию, что действительно важна.

Выбор между глобальными и локальными настройками

Jackson позволяет выбрать между применением аннотаций на уровне отдельных полей и глобальной настройкой сериализации в ObjectMapper, что упрощает управление процессом сериализации.

Обновление Jackson для решения проблем

Иногда что-то может не работать так, как задумано, и проблему можно решить, обновив библиотеку до последней версии. После обновления всегда проверяйте совместимость.

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