Работа с многострочным текстом в Java: Pattern и (?m)#Java Core #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для активации многострочного сопоставления в регулярных выражениях скористайтесь флагом
Pattern.DOTALL. Вот как выглядит компиляция шаблона:
Pattern pattern = Pattern.compile("Привет.*Мир", Pattern.DOTALL); // Теперь точка соответствует и символу новой строки.
Такой шаблон позволит
.* сопоставлять текст, простирающийся через несколько строк. Это делает вас настоящим профессионалом многострочного сопоставления!
Если вы хотите учесть начало и конец каждой строки в многострочном тексте, примените
Pattern.MULTILINE или
(?m).
Pattern pattern = Pattern.compile("^(Привет).*?(Мир)$", Pattern.MULTILINE); // Теперь символы ^ и $ обозначают начало и конец каждой строки.
Эти символы будут указывать на начало и конец каждой отдельной строки текста, а не на границы всего текста вцелом.
Для перебора найденных соответствий используйте
Matcher.find():
Matcher matcher = pattern.matcher(myText); // Осуществляем поиск
while (matcher.find()) { // Находим совпадения
String matchedText = matcher.group(1); // Извлекаем найденный отрывок текста
// Обработайте matchedText
}
Если
DOTALL вам не подходит, можно воспользоваться выражением
[\s\S], которое охватывает все символы, включая переносы строки.
Pattern pattern = Pattern.compile("Привет[\\s\\S]*Мир"); // Не пропустите ни одного символа.
Работа с многострочными соответствиями
DOTALL и MULTILINE: вместе сильнее
Флаг
Pattern.DOTALL делает так, что точка
. соответствует всем символам, включая перенос строки.
Pattern.MULTILINE же изменяет правила игры, давая символам
^ и
$ возможность определить начало и конец каждой строки текста, независимо от остального содержимого.
Pattern pattern = Pattern.compile("^Привет.*?Мир$", Pattern.MULTILINE); // Вступите в мир многострочного сопоставления!
Остерегайтесь непредвиденных соответствий
Не забывайте: символ
\W в регулярных выражениях может находить переводы строк в местах, где вы этого не ожидали. Поэтому важно тщательно проверять регулярные выражения!
Важность правильного выбора
За счёт своей универсальности
[\s\S]* может быть надёжнее, чем
.*, так как не обладает единственной уязвимостью Супермена — криптонитом.
Визуализация
Представьте текст в виде многослойного бисквита, где каждая строка — это отдельный слой.
Если используется
Pattern.DOTALL:
Pattern pattern = Pattern.compile("ваше-регулярное-выражение", Pattern.DOTALL);
// Представьте, что вы прорезаете бисквит одним движением через все слои.
Если
Pattern.DOTALL не используется:
Pattern pattern = Pattern.compile("ваше-регулярное-выражение");
// В этом случае вы наслаждаетесь каждым слоем бисквита отдельно.
Подберите инструмент с учётом своих нужд, и работа с регулярными выражениями принесёт вам удовольствие!
🎂 против 🔪 – разрезать весь бисквит сразу или наслаждаться каждым слоем отдельно.
Инструктивные примеры
Поиск текста с наличием заголовка и подвала
Представьте себе свой текст как сэндвич: "Заголовок" — это верхняя булочка, "Подвал" — нижняя. И вам нужно извлечь все слои сэндвича:
Pattern pattern = Pattern.compile("^Заголовок.*?Подвал$", Pattern.DOTALL | Pattern.MULTILINE); // Аппетитного чтения!
Извлечение содержимого тега div
Если вам требуется найти содержимое многострочного тега
div, помните: регулярные выражения не являются парсерами HTML, но для разового использования подойдёт следующее:
Pattern pattern = Pattern.compile("<div.*?>.*?</div>", Pattern.DOTALL); // HTML превращается в суп и теги в нём, как будто буквы супного алфавита.
Извлечение данных из лог-файлов
Лог-файлы напоминают дневники, иногда нам нужно извлечь определённые события, например, записи об ошибках:
Pattern pattern = Pattern.compile("^Ошибка: (.*?)$", Pattern.MULTILINE); // На охоте за ошибками в лесу лог-файлов.
Полезные материалы
- Pattern (Java Platform SE 8) — официальная документация Java на класс Pattern.
- Regex Tutorial – The Dot Matches (Almost) Any Character — подробное руководство по использованию точки в регулярных выражениях.
- Урок: Регулярные выражения (Java™ Tutorials > Essential Classes) — познакомьтесь с регулярными выражениями в официальном учебнике Oracle.
- regex – How do I match any character across multiple lines in a regular expression? – Stack Overflow — обсуждение многострочных регулярных выражений на популярном форуме.
- regex101: строить, проверять и отлаживать регулярные выражения — интерактивный ресурс для работы с регулярными выражениями.
- Регулярные выражения в Java – Руководство — этап за этапом изучения регулярных выражений, которое позволит освоить этот инструмент от уровня новичка до владения на профессиональном уровне.
Завершение
Не забывайте, что только практика ведет к совершенству. Если данное руководство было для вас полезным, нам будет приятна ваша оценка. И помните: позитивный разработчик — это продуктивный разработчик! 👩💻
Олеся Тарасова
Java-разработчик