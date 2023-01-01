Работа с многострочным текстом в Java: Pattern и (?m)

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для активации многострочного сопоставления в регулярных выражениях скористайтесь флагом Pattern.DOTALL . Вот как выглядит компиляция шаблона:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("Привет.*Мир", Pattern.DOTALL); // Теперь точка соответствует и символу новой строки.

Такой шаблон позволит .* сопоставлять текст, простирающийся через несколько строк. Это делает вас настоящим профессионалом многострочного сопоставления!

Если вы хотите учесть начало и конец каждой строки в многострочном тексте, примените Pattern.MULTILINE или (?m) .

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("^(Привет).*?(Мир)$", Pattern.MULTILINE); // Теперь символы ^ и $ обозначают начало и конец каждой строки.

Эти символы будут указывать на начало и конец каждой отдельной строки текста, а не на границы всего текста вцелом.

Для перебора найденных соответствий используйте Matcher.find() :

Java Скопировать код Matcher matcher = pattern.matcher(myText); // Осуществляем поиск while (matcher.find()) { // Находим совпадения String matchedText = matcher.group(1); // Извлекаем найденный отрывок текста // Обработайте matchedText }

Если DOTALL вам не подходит, можно воспользоваться выражением [\s\S] , которое охватывает все символы, включая переносы строки.

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("Привет[\\s\\S]*Мир"); // Не пропустите ни одного символа.

Работа с многострочными соответствиями

DOTALL и MULTILINE: вместе сильнее

Флаг Pattern.DOTALL делает так, что точка . соответствует всем символам, включая перенос строки. Pattern.MULTILINE же изменяет правила игры, давая символам ^ и $ возможность определить начало и конец каждой строки текста, независимо от остального содержимого.

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("^Привет.*?Мир$", Pattern.MULTILINE); // Вступите в мир многострочного сопоставления!

Остерегайтесь непредвиденных соответствий

Не забывайте: символ \W в регулярных выражениях может находить переводы строк в местах, где вы этого не ожидали. Поэтому важно тщательно проверять регулярные выражения!

Важность правильного выбора

За счёт своей универсальности [\s\S]* может быть надёжнее, чем .* , так как не обладает единственной уязвимостью Супермена — криптонитом.

Визуализация

Представьте текст в виде многослойного бисквита, где каждая строка — это отдельный слой.

Если используется Pattern.DOTALL :

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("ваше-регулярное-выражение", Pattern.DOTALL); // Представьте, что вы прорезаете бисквит одним движением через все слои.

Если Pattern.DOTALL не используется:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("ваше-регулярное-выражение"); // В этом случае вы наслаждаетесь каждым слоем бисквита отдельно.

Подберите инструмент с учётом своих нужд, и работа с регулярными выражениями принесёт вам удовольствие!

🎂 против 🔪 – разрезать весь бисквит сразу или наслаждаться каждым слоем отдельно.

Инструктивные примеры

Поиск текста с наличием заголовка и подвала

Представьте себе свой текст как сэндвич: "Заголовок" — это верхняя булочка, "Подвал" — нижняя. И вам нужно извлечь все слои сэндвича:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("^Заголовок.*?Подвал$", Pattern.DOTALL | Pattern.MULTILINE); // Аппетитного чтения!

Извлечение содержимого тега div

Если вам требуется найти содержимое многострочного тега div , помните: регулярные выражения не являются парсерами HTML, но для разового использования подойдёт следующее:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("<div.*?>.*?</div>", Pattern.DOTALL); // HTML превращается в суп и теги в нём, как будто буквы супного алфавита.

Извлечение данных из лог-файлов

Лог-файлы напоминают дневники, иногда нам нужно извлечь определённые события, например, записи об ошибках:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("^Ошибка: (.*?)$", Pattern.MULTILINE); // На охоте за ошибками в лесу лог-файлов.

Полезные материалы

Завершение

Не забывайте, что только практика ведет к совершенству. Если данное руководство было для вас полезным, нам будет приятна ваша оценка. И помните: позитивный разработчик — это продуктивный разработчик! 👩‍💻