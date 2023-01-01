Разделяем строку в Android: сплит по символу и вывод в TextView

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Быстрый ответ

Для разделения строк в Android исползуем метод split() . Если разделитель – запятая, можно сделать следующим образом:

Java Скопировать код String[] parts = "Jerry,George,Elaine".split(","); // parts = {"Jerry", "George", "Elaine"}

Также возможно разделить по пробельным символам:

Java Скопировать код String[] parts = "vampires are much like everyone else".split("\\s+"); // parts = {"vampires", "are", "much", "like", "everyone", "else"}

Для экранирования специальных символов в регулярных выражениях используется двойное обратное наклонение:

Java Скопировать код String[] parts = "What's the point. No, seriously, what's the point.".split("\\."); // parts = {"What's the point", " No, seriously, what's the point"}

Обработка особенностей и крайних сценариев

В случае необходимости получения фиксированного числа подстрок:

Java Скопировать код String[] parts = "You,me,Dupree,FourthWheel".split(",", 3); // parts = {"You", "me", "Dupree,FourthWheel"}

Для корректного учёта пустых подстрок следует применить TextUtils.split() :

Java Скопировать код String[] parts = TextUtils.split("Everyone:::Jumps::In the pool", ":"); // parts = {"Everyone", "Jumps", "In the pool"}

Удаление пробелов после разделения

Хочется удалить пробелы в начале и в конце подстрок, оставшихся после разделения:

Java Скопировать код String[] parts = " space , space , and more space ".split(","); for (int i = 0; i < parts.length; i++) { parts[i] = parts[i].trim(); } // parts = {"space", "space", "and more space"}

StringTokenizer как альтернатива

В качестве альтернативы split() можно использовать StringTokenizer :

Java Скопировать код StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer("Coffee,Tea,Me", ","); while (tokenizer.hasMoreTokens()) { String token = tokenizer.nextToken().trim(); // Ниже происходит обработка полученного токена }

Страждущий ум сообщает, что StringTokenizer не возвращает пустые строки, что может быть полезно.

Безопасное разделение и обход токенов

Не забудьте проверить размер полученного массива, чтобы избежать ошибок:

Java Скопировать код String testString = "Luke,Vader,Leia"; String[] parts = testString.split(","); if (parts.length > 2) { String Luke = parts[0]; String Vader = parts[1]; String Leia = parts[2]; // Итак, можно приступить к организации вечеринки }

Бережно обходитесь со StringTokenizer и ловите NoSuchElementException :

Java Скопировать код StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(testString, ","); while (tokenizer.hasMoreTokens()) { try { String token = tokenizer.nextToken(); // Выполняем работу с токеном } catch (NoSuchElementException e) { // Обрабатываем ситуацию с концом токенов } }

Отображение разделённых токенов в элементах Android

Разделив подстроки, вы можете прекрасно представить их в элементах TextViews :

Java Скопировать код TextView tvOne = findViewById(R.id.tv_one); TextView tvTwo = findViewById(R.id.tv_two); TextView tvThree = findViewById(R.id.tv_three); String[] parts = "Love:Peace:Joy".split(":"); tvOne.setText(parts.length > 0 ? parts[0] : ""); tvTwo.setText(parts.length > 1 ? parts[1] : ""); tvThree.setText(parts.length > 2 ? parts[2] : "");

Сценарии из жизни

При работе с CSV-файлами или ответами API необходим надёжный метод анализа, особенно при наличии специальных символов:

Java Скопировать код String complexString = "It<splitsville>for<us>"; String[] parts = complexString.split("<splitsville>"); // parts = {"It", "for<us>"}

Не забывайте экранировать специальные символы в регулярных выражениях.

Визуализация

Оформить разделение строки можно в виде нарезки фруктового шашлыка:

Markdown Скопировать код Фруктовый шашлык = "Apple#Banana#Cherry#Date" // Резаем помежду фруктами String[] fruits = kebab.split("#");

Фруктовый шашлык превращается в аккуратные кусочки:

Markdown Скопировать код До: [🍎#🍌#🍒#🌴] После: [🍎, 🍌, 🍒, 🌴]

Каждая часть – теперь, как отдельный кусочек вкуснейшего десерта.

Разделяйте с умом – проверяйте входные данные и обрабатывайте возможные ошибки

Чистота входных данных и правильная обработка ошибок имеют важное значение.

Java Скопировать код String userInput = "Cat – Dog – Squirrel "; String[] pets = userInput.split(" – "); // Pets = {"Cat", "Dog", "Squirrel"}

Всегда продумывайте динамические сценарии и их влияние на логику разделения.

Лучшие практики для анализа и разделения

Всегда инкапсулируйте логику обработки в отдельные функции. Бережно используйте регулярные выражения. Проверяйте входные данные и их формат. Подготавливайте свой метод к различным вариациям входных данных.

Такой подход сделает вашу логику разделения устойчивой к изменениям.

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