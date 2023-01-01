Преобразование строки в Java: удаление лишних пробелов

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Быстрый ответ

Для замены нескольких пробелов на один и удаления пробелов в начале и конце строки в Java используйте следующий код:

Java Скопировать код String result = input.replaceAll("\\s+", " ").trim();

В этом случае \s+ ищет последовательности пробелов, replaceAll заменяет их одиночными пробелами, а trim() убирает пробелы в начале и в конце строки. Таким образом, мы преобразуем исходную строку.

Освоение управления пробелами в Java

Управление пробелами и производительность

Для увеличения скорости работы кода можно менять порядок операций. Вначале используйте trim() для удаления пробелов по краям, а затем приступайте к replaceAll() :

Java Скопировать код String result = input.trim().replaceAll(" +", " ");

trim() изначально убирает пробелы по краям строки, а затем replaceAll() сосредотачивается на удалении внутренних повторяющихся пробелов.

Использование библиотек

При недостаточности стандартных средств Java пригодится библиотека Apache Commons Lang с классом StringUtils :

Java Скопировать код String result = StringUtils.normalizeSpace(input);

Метод normalizeSpace одновременно обрезает пробелы по краям и заменяет несколько пробелов на одиночный.

Вникновение в регулярные выражения

\s+ выглядит загадочно, но на самом деле это просто регулярное выражение, где \` – это экранирование, \s обозначает пробел, а +` означает один или более раз.

Для точного поиска двух или более пробелов используйте этот вариант:

Java Скопировать код String result = input.replaceAll("\\s{2,}", " ").trim();

Визуализация

Наглядный пример, показывающий, как строка преобразуется:

Markdown Скопировать код Исходная строка: " Java is not a coffee "

Java Скопировать код String output = input.replaceAll("\\s{2,}", " ").trim();

Результат:

Markdown Скопировать код Первоначальный: [ ☕ 💻 🪄 🔮 🌎 ] Итог: [☕💻🪄🔮🌎]

Здесь мы провели простую операцию удаления лишних пробелов, сохранив содержание строки.

Стратегии поддержания строк в идеальном состоянии

Следуя нижеупомянутым рекомендациям, вы всегда сможете поддерживать строки в аккуратном виде:

Тестирование на примерах : Убедитесь в правильной работе кода на различных строках.

: Убедитесь в правильной работе кода на различных строках. Понимание ваших инструментов : Разберитесь с функционалом метода trim() и регулярных выражений.

: Разберитесь с функционалом метода и регулярных выражений. Проверка работы кода: Проводите детальное тестирование кода – вдруг вспомните о законе Мерфи.

Баланс между читаемостью и производительностью кода

Важно находить равновесие между читаемостью кода и скоростью его выполнения. В системах, где скорость выполнения является критической, производительность играет решающую роль, однако для большинства задач первостепенными остаются понятность и наглядность кода.

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