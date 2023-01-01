Преобразование строки в Java: удаление лишних пробелов#Java Core
Быстрый ответ
Для замены нескольких пробелов на один и удаления пробелов в начале и конце строки в Java используйте следующий код:
String result = input.replaceAll("\\s+", " ").trim();
В этом случае
\s+ ищет последовательности пробелов,
replaceAll заменяет их одиночными пробелами, а
trim() убирает пробелы в начале и в конце строки. Таким образом, мы преобразуем исходную строку.
Освоение управления пробелами в Java
Управление пробелами и производительность
Для увеличения скорости работы кода можно менять порядок операций. Вначале используйте
trim() для удаления пробелов по краям, а затем приступайте к
replaceAll():
String result = input.trim().replaceAll(" +", " ");
trim() изначально убирает пробелы по краям строки, а затем
replaceAll() сосредотачивается на удалении внутренних повторяющихся пробелов.
Использование библиотек
При недостаточности стандартных средств Java пригодится библиотека Apache Commons Lang с классом
StringUtils:
String result = StringUtils.normalizeSpace(input);
Метод
normalizeSpace одновременно обрезает пробелы по краям и заменяет несколько пробелов на одиночный.
Вникновение в регулярные выражения
\s+ выглядит загадочно, но на самом деле это просто регулярное выражение, где
\` – это экранирование, \s
обозначает пробел, а +` означает один или более раз.
Для точного поиска двух или более пробелов используйте этот вариант:
String result = input.replaceAll("\\s{2,}", " ").trim();
Визуализация
Наглядный пример, показывающий, как строка преобразуется:
Исходная строка: " Java is not a coffee "
String output = input.replaceAll("\\s{2,}", " ").trim();
Результат:
Первоначальный: [ ☕ 💻 🪄 🔮 🌎 ]
Итог: [☕💻🪄🔮🌎]
Здесь мы провели простую операцию удаления лишних пробелов, сохранив содержание строки.
Стратегии поддержания строк в идеальном состоянии
Следуя нижеупомянутым рекомендациям, вы всегда сможете поддерживать строки в аккуратном виде:
- Тестирование на примерах: Убедитесь в правильной работе кода на различных строках.
- Понимание ваших инструментов: Разберитесь с функционалом метода
trim()и регулярных выражений.
- Проверка работы кода: Проводите детальное тестирование кода – вдруг вспомните о законе Мерфи.
Баланс между читаемостью и производительностью кода
Важно находить равновесие между читаемостью кода и скоростью его выполнения. В системах, где скорость выполнения является критической, производительность играет решающую роль, однако для большинства задач первостепенными остаются понятность и наглядность кода.
Полезные материалы
- String (Java SE 11 & JDK 11) – Официальное руководство по классу
String.
- Обсуждение методов работы со строками на Stack Overflow – Примеры решения задач по работе со строками из сообщества StackOverflow.
- Pattern (Java Platform SE 7) – Подробности о работе с регулярными выражениями с помощью класса Pattern.
- Java String trim() method – javatpoint – Подробное руководство по использованию метода
trim().
- Java String trim() Method – GeeksforGeeks – Инструкция по применению метода обрезки строк в Java.
- Как убрать все пробелы в строке в Java – Stack Overflow – Советы и рекомендации по удалению пробелов из строк.
Олеся Тарасова
Java-разработчик